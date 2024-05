Liên quan đến vụ cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 30/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cô Q.A. (người phụ trách đưa đón trẻ) về tội "Vô ý làm chết người".

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định qua khám nghiệm tử thi, cháu T.G.H. (SN 2019, trú TP. Thái Bình) là học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung có địa chỉ tại xã Phú Xuân, TP. Thái Bình.