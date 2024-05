Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 30/5, sau gần 1 ngày xảy ra vụ việc bé trai 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe, tại Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình vẫn tổ chức đón trẻ đến học nhưng bảo vệ cho biết lãnh đạo nhà trường không có ai ở đây.

Bà ngoại của cháu cho biết nhà trường vẫn chưa đến để thông tin về sự việc - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Như đã đưa tin trước đó, theo báo An ninh Thủ đô, vào hồi 6 giờ 20 phút ngày 29/5, lái xe N.V.L và nhân viên P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ các gia đình đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2, trong đó có cháu T.G.H.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, người thân của cháu H đến đón, không thấy cháu ở lớp nên đã khẩn trương báo cho nhà trường, tập trung tìm kiếm cháu H và phát hiện cháu H vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường (xe đậu tại khuôn viên nhà trường) do lái xe không có mặt tại trường nên phải phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu.

Khi được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, bệnh viện xác định cháu H đã tử vong.