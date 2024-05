Đồng thời, yêu cầu Sở GD-ĐT Thái Bình phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành những công việc cần thiết để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình cháu bé. Thực hiện các giải pháp để đảm bảo ổn định việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em của Trường mầm non Hồng Nhung và các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn.

Theo thông tin từ Người Lao Động, Bộ GD-ĐT ngày 30/5 cho biết ngay khi nhận được thông tin về việc cháu bé 5 tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh tại Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Thái Bình báo cáo sự việc.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Thái Bình, trường Mầm non Hồng Nhung 2 được thành lập năm 2022. Trường có 12 lớp, nhóm với 272 trẻ. Giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong là cô Đoàn Thị Nh., sinh năm 1998, trình độ đào tạo CĐ sư phạm mầm non và cô Nguyễn Thị Ph., sinh năm 1966, trình độ đào tạo ĐH sư phạm Mầm non.

Nhân viên đưa đón học sinh là cô Phương Quỳnh A., trình độ đào tạo trung cấp dược.