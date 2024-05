Liên quan đến vụ cháu bé 5 tuổi tử vong sau 11 tiếng bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non, chia sẻ trên báo Sức khỏe Đời sống, chị Phạm Thị Thêm – hàng xóm khu nhà trọ với bà ngoại cháu H. kể: "Vào khoảng 18h30 hôm qua, bà ngoại của bé Ớt (tên thường gọi ở nhà của H) gọi cho tôi nhờ trông gian hàng giúp vì H có chuyện. Tôi không kịp hỏi thêm gì, ra trông giúp bà. Nhưng 30 phút sau, bà ngoại Ớt đã gọi lại, mếu máo khóc báo tin H chết. Tôi nghe mà sững sờ, không tin nổi chuyện đó vì bình thường H. rất hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Nghe được tin đó, tôi dọn hàng rồi chạy tới bệnh viện với bà ngoại Ớt. Lúc này, cậu của Ớt đang thuật lại việc tìm thấy cháu trên xe trong tình trạng bất tỉnh, ghế ngồi trên xe nơi tìm thấy cháu bị cào xước như thể cháu đã cố gắng vùng vẫy mong được cứu".

Ngay trong ngày xảy ra sự việc, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của người liên quan dẫn đến bé trai tử vong.

Trước vụ việc trên, dẫn tin từ báo Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường.

Anh Nguyễn Ngọc Thái, phụ huynh có trẻ học tại trường Mầm non Hồng Nhung cho biết, khoảng hơn 17h, anh ra đón con thì thấy 2 cô giáo đang loay hoay mở cửa xe ô tô.

Lúc này, anh Thái tiến đến hỏi mới biết trong xe đang có học sinh. Sau đó, anh Thái dùng tay lấy hết sức bẩy tay gạt của cửa ra để tạo khoảng trống cho giáo viên vào trong bế học sinh ra ngoài.

“Khi bế cháu ra, tất cả giáo viên trong trường chạy ra rồi đưa đi cấp cứu, nhưng quá muộn, cháu bị bỏ quên quá lâu trên xe”, anh Thái kể.

Vụ việc khiến người dân vô cùng bàng hoàng. Nhiều người tập trung theo dõi dù đã muộn - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Được biết, mẹ của cháu G.H hiện đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Cháu ở với bà ngoại, chiều hôm qua, người thân đi đón thì gặp sự cố đau lòng này.

Trước đó, báo cáo của Công an thành phố Thái Bình cho biết, hồi 6h20 ngày 29/5, lái xe N.V.L và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình), trong đó có bé T.G.H (SN 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư).

Đến 17h cùng ngày, người thân của bé H. đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường, đồng thời tìm kiếm cháu H. Sau thời gian tìm kiếm, phát hiện cháu H vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Mặc dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng cháu H. đã tử vong.