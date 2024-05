Theo thông tin từ báo Giao Thông, trưa 30/5, thiếu tá Phan Minh Hoàng, Phó trưởng Công an TP Thái Bình, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình (Thái Bình) cho biết, Công an TP Thái Bình đã triển khai điều tra, khám nghiệm tử thi bé 5 tuổi tử vong sau khi bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung (có địa chỉ tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình).

"Nhận định bước đầu, cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn. Sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp nên chúng tôi nhận định cháu bị suy hô hấp", thiếu tá Hoàng cho hay.