Tổng hợp các món ăn vặt siêu ngon, hấp dẫn ai cũng làm được

Bước 1: Chuẩn bị sẵn một âu nước muối và cho đậu vào ngâm khoảng 30 phút để đậu nở mềm. Loại bỏ những hạt hư hỏng, mốc hoặc lép bị nổi lên và vớt ra để ráo nước.

Tiếp đó, cho đường, nước cốt dừa, 2 thìa cafe bột canh vào trộn đều với đậu và ướp 1 tiếng để ngấm gia vị.

Bước 2: Cho bột mì vào trộn với đậu sao cho bột phủ đều hạt đậu, loại bỏ lượng bột thừa ra ngoài.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp và cho dầu ăn vào đun nóng rồi cho đậu vào chiên nhỏ lửa. Chiên cho đến khi đậu chuyển sang màu vàng thì vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Đậu phộng da cá ngon khó cưỡng

Với chỉ vài thao tác đơn giản là bạn đã có được một đĩa đậu phộng da cá thơm lừng, giòn rụm. Món ăn vặt dễ làm tại nhà này rất thích hợp cho những ngày mưa lạnh.

2. Snack chuối

Nguyên liệu: 4 trái chuối chín, ½ thìa cà phê muối, dầu ăn

Cách thực hiện:

Bước 1: Cắt chuối thành từng lát đều nhau, dày 0.5cm. Cho những lát chuối này vào trong nước muối và ngâm khoảng 15 phút rồi vớt ra, để ráo.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp và đun nóng dầu rồi cho chuối vào chiên chín giòn rồi vớt ra đĩa có thấm dầu.

Snack chuối có vị chuối ngọt tự nhiên, giòn tan bên ngoài, bên trong mềm béo

Snack là món khoái khẩu của trẻ em, nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ thì hãy thử nhé. Chắc hẳn các bé sẽ thích mê với vị chuối ngọt tự nhiên, giòn tan bên ngoài, bên trong mềm béo.

3. Snack khoai tây

Nguyên liệu: 2 củ khoai tây, 2 thìa cafe muối, dầu ăn

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch khoai tây, gọt vỏ, cắt thành từng lát mỏng và khoai trong nước muối. Vớt khoai ra để thật ráo nước và cho khoai vào ngăn mát tủ lạnh 15 phút.

Bước 2: Cho 1 muỗng dầu ăn vào trộn đều với khoai và chiên trong nồi chiên không dầu, cài đặt nhiệt độ 150 độ C và chiên trong 15 phút. Tiếp theo, mở nồi ra đảo nhẹ khoai rồi tiếp tục chiến 15 phút ở nhiệt độ 170 độ C.

Snack khoai tây

Khi nhắc đến những món ăn vặt dễ làm, không thể không kể đến snack khoai tây. Bạn có thể chế biến trong 1 lần và bảo quản trong hộp kín để thưởng thức dần.

4. Khoai tây chiên nước mắm

Nguyên liệu: Khoai tây (500g), nước mắm (3 muỗng canh), đường cát trắng (3 muỗng canh), dầu ăn.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch khoai tây rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành từng thanh nhỏ, dày 1cm. Cho vào nước muối và ngâm chừng 15 phút, để cho ráo nước.

Bước 2: Đun nóng dầu và chiên khoai vàng đều.

Bước 3: Cho hỗn hợp dầu ăn, nước mắm, đường vào và đun sôi. Tiếp theo, cho khoai tây vào đảo đều đến lúc sệt lại.

Khoai tây chiên nước mắm rất ngon miệng, hấp dẫn

Thay vì cách làm khoai tây, bạn có thể chế biến với món khoai tây chiên nước mắm ngon miệng, hấp dẫn

5. Bánh mì ngào đường

Nguyên liệu: bánh mì sandwich (200g), đường cát trắng (100g), muối, dầu ăn.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cắt bánh mì thành những lát nhỏ.

Bước 2: Cho dầu ăn vào chảo đun nóng rồi cho bánh mì vào chiên vàng đều rồi vớt ra đĩa có thấm dầu đã chuẩn bị sẵn.

Bước 4: Cho đường và 2 muỗng canh nước vào chảo, đun sôi tan hết đường. Vặn lửa nhỏ khi nước đường sôi và cho bánh mì vào, đảo đều tay để đường phủ đều. Chờ cho bánh nguội và thường thức.

Bánh mì ngào đường được biết đến là món ăn vặt dễ làm tại nhà và rất được yêu thích

Chỉ mất khoảng 20 phút là bạn đã có thể hoàn thành món ăn này. Bánh mì ngào đường được biết đến là món ăn vặt dễ làm tại nhà và rất được yêu thích.

6. Bánh Oreo cuộn kem sữa

Nguyên liệu: 3 gói bánh Oreo mini, 336g socola, 5 muỗng canh sữa tươi, 113gr bơ, 240g đường bột.

Cách thực hiện:

Bước 1: Tách riêng 2 phần kem và vỏ bánh của bánh oreo.

Bước 2: Cho socola, 2 muỗng canh sữa tươi vào xay mịn cùng vỏ bánh.

Bước 3: Vo tròn 1 ít kem bánh cho vào ngăn đông tủ lạnh. Trộn phần kem còn lại cùng bơ, đường bột và 3 muỗng canh sữa và đánh nhuyễn.

Bước 4: Cho hỗn hợp bánh oreo vào giữa 2 màng bọc thực phẩm và cán dẹt, dàn đều hỗn hợp kem lên bề mặt bánh. Cuộn tròn bánh lại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 2 giờ.

Bước 5: Bào mỏng kem oreo rắc lên bề mặt bánh.

Bánh Oreo cuộn kem sữa

Bánh Oreo cuộn kem sữa có vị đắng nhẹ cùng đó là phần nhân kem béo mịn. Lưu lại ngay công thức trên để thực hiện khi buồn miệng!

7. Thạch rau câu bắp

Nguyên liệu: 180g đường, 10g bột rau câu giòn, 450g bắp Mỹ, 200ml nước cốt dừa, 40g sữa đặc.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho đường, bột rau câu cùng 200ml nước lọc khuấy đều. Sau đó, vặn nhỏ lửa để đun.

Bước 2: Tách bắp lấy hạt bắp rồi đem xay nhuyễn với 180ml nước. Để lấy nước, bạn cho lọc qua rây.

Bước 3: Nấu sữa bắp sôi trong 2 phút và để nguội.

Bước 4: Đun sôi 200ml nước cốt dừa với sữa đặc.

Bước 5: Cho 4 muỗng canh sữa bắp và 3 muỗng canh nước rau câu vào một tô lớn rồi khuấy nhanh tay. Sau đó, đem đổ ra khuôn, cho đông lại. Tiếp tục, khuấy đều 4 muỗng canh nước cốt dừa với 3 muỗng canh nước rau câu và đổ lên lớp tiếp theo, lặp lại cho đến hết.

Bước 6: Khi khuôn thạch nguội, đông hết thì cho vào tủ lạnh bảo quản.

Cắt nhỏ ra khi dùng. Đây là món ăn vặt dễ làm tại nhà mà bạn nên thử trổ trài để chiêu đãi cả nhà đấy.

Thạch rau câu bắp

8. Bắp xào phô mai

Nguyên liệu: 300g bắp Mỹ, 50g ớt chuông đỏ, 50g ớt chuông xanh, 80g sốt mayonnaise, 15g bơ lạt, 2 miếng phô mai, 200g phô mai sợi, 5g lá thyme khô.

Cách thực hiện:

Bước 1: Ớt chuông đem rửa sạch và cắt thành hạt lựu, bắp Mỹ tách lấy hạt.

Bước 2: Cho 80g sốt mayonnaise vào trộn cùng ớt chuông.

Bước 3: Đem 15g bơ đun cho tan chảy. Sau đó, cho bơ và ớt chuông vào đảo đều trong 10 phút.

Bước 4: Cho phô mai, phô mai sợi vào đun tan chảy và tiếp tục cho lá thyme (lá xạ hương) khô lên.

Bắp xào phô mai

Hương vị thơm ngon, béo ngậy của bắp xào phô mai chắc hẳn bất kỳ ai cũng không thể cưỡng lại được. Sẽ thật tuyệt vời nếu cùng bạn bè thực hiện và nhâm nhi món ăn vặt dễ làm tại nhà này vào cuối tuần.

9. Gan gà chiên xù

Nguyên liệu: 150g gan gà, 30g bột mì, 1 quả trứng gà, 50g bột chiên xù, 100ml rượu trắng, muối, tiêu, dầu ăn.

Cách thực hiện:

Bước 1: Gan gà đem chà muối và rửa sạch. Cắt thành 4 phần và đem ngâm trong rượu trắng rồi rửa sạch, để ráo nước.

Bước 2: Cho tiêu và 30g bột mì vào ướp đều với gan gà.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp và đun nóng dầu. Sau đó nhúng gan qua trứng đã được đánh tan rồi lăn qua bột chiên xù.

Bước 4: Chiên gan gà chín vàng.

Miếng gan vàng ươm, giòn rụm kết hợp vị béo của gan sẽ rất kích thích vị giác

Gan gà chiên xù là món ăn dễ làm với miếng gan vàng ươm, giòn rụm kết hợp vị béo của gan sẽ rất kích thích vị giác.

10. Trứng cút lộn sốt me

Nguyên liệu: 20 quả trứng cút, 50g me chín, 100g mỡ heo, 1 trái dưa leo, 5 trái ớt sừng, 50g tỏi, 1 muỗng bột năng, rau răm, các gia vị khác.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch mỡ heo và đem cắt lát. Sau đó, chiên vàng mỡ để tách mỡ và tóp mỡ.

Bước 2: Trứng cút đem luộc chín và bóc vỏ.

Bước 3: Chiên vàng trứng cút trong nước mỡ heo, sau đó vớt ra đĩa cho ráo dầu.

Bước 4: Ngâm me trong nước ấm và bóp để me tan hết. Lọc qua rây để chắt lấy nước. Cho 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng nước mắm, ½ muỗng đường, 1 muỗng bột năng vào khuấy đều nước me.

Bước 5: Phi thơm dầu ăn với tỏi băm nhuyễn, ớt cắt lát, ớt bột. Sau đó, cho hỗn hợp nước me đun sôi và tiếp tục cho trứng cút vào đảo đều.

Trứng cút sốt me là món ăn có hương vị hấp dẫn, dùng ăn kèm rau răm, dưa leo

Trứng cút sốt me là món ăn có hương vị hấp dẫn rất dễ gây nghiện, bạn có thể ăn kèm rau răm, dưa leo.

11. Cơm cuộn rong biển (kimbap)

Món kimbap là một món ăn không còn xa lạ và chỉ cần nghe đến tên thôi cũng biết. Món ăn này có cách làm vô cùng đơn giản và phổ biến ở Hàn Quốc. Với tính tiện dụng và gọn nhẹ, nó được dùng trong các buổi picnic hay trong bữa phụ.

Kimbap truyền thống được làm từ thịt bò Bulgogi, các loại rau, trứng tráng, gạo ướp với hỗn hợp dầu mè và muối. Món kimbap khi du nhập về Việt Nam đã được thay đổi đi một số nguyên liệu để cho phù hợp với khẩu vị của người Việt. Bên cạnh kimbap thường còn có kimbap chiên. Các teen có thể ăn kèm với các loại sốt khác nhau, tùy sở thích.

Món kimbap khi du nhập về Việt Nam đã được thay đổi đi một số nguyên liệu để cho phù hợp với khẩu vị của người Việt

12. Kem chuối

Kem chuối là món ăn đơn giản và bình dị rất được ưa chuộng. Có lẽ đây là món ăn tuổi thơ mà bất kì ai cũng đã từng thưởng thức. Với nguyên liệu dễ tìm là chuối chín, chỉ cần chuẩn bị thêm chút bột năng, đậu phộng, nước cốt dừa và dừa nạo là có thể học cách làm kem chuối ngon và đơn giản tại nhà.

Cho đến bây giờ, khi các loại kem mới đã trở nên phổ biến thì đây vẫn là món ăn nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người, từ người lớn cho đến trẻ em.

Vị ngon ngọt, mát lạnh của chuối chín, vị thơm béo của nước cốt dừa, kết hợp với vị bùi ngậy của dừa nạo và đậu phộng rang… tất cả đã tạo nên một hương vị độc đáo và hấp dẫn vô cùng. Bạn có thể ăn vô tư mà không cần lo lắng bởi kem chuối ngon, rẻ, tự tay làm nên không có chất bảo quản.

Với nguyên liệu dễ tìm là chuối chín, chỉ cần chuẩn bị thêm chút bột năng, đậu phộng, nước cốt dừa và dừa nạo là có thể học cách làm kem chuối ngon và đơn giản tại nhà

13. Bánh xèo

Bánh xèo là món ăn dân gian nổi tiếng đã gắn bó với biết bao thế hệ người Việt đó là bánh xèo. Ở mỗi vùng miền khác nhau, bánh xèo được biến tấu đa dạng với các loại nhân phong phú. Ngoài các nguyên liệu chính như: bột gạo, trứng gà, tôm, thịt, giá, nấm… cứ mùa nào thức ấy, vùng nào của ấy, người ta lại bổ sung thêm đủ loại nguyên liệu vào món bánh độc đáo này.

Bánh xèo còn được khách du lịch gọi là bánh “pizza Việt Nam”, tuy nhiên đây là loại “pizza” ăn kèm với rau sống và nước chấm.

Dù là món ăn dân dã nhưng hương vị thơm ngon của bánh xèo không thể bàn cãi. Những chiếc bánh tráng mỏng được chiên vàng ươm, vị giòn rụm, vỏ bánh thơm ngậy mùi nước cốt dừa. Sự hấp dẫn còn đến từ phần nhân bên trong có tôm, nào thịt, giá, nấm… mỗi loại một vị, thực sự rất ngon.

Những chiếc bánh tráng mỏng được chiên vàng ươm, vị giòn rụm, vỏ bánh thơm ngậy mùi nước cốt dừa

Có thể dùng bánh xèo để ăn chơi, ăn vặt hoặc ăn thay cơm vào các bữa chính trong ngày. Nếu ăn nhiều sẽ rất nhanh ngán bởi bánh được chiên bằng dầu. Do đó, bánh xèo thường được kết hợp với rau sống, bánh tráng cuốn và chén nước mắm chua chua ngọt ngọt.

Trên đây là gợi ý các món ăn vặt dễ làm tại nhà cho bạn. Chỉ cần bạn thực hiện theo công thức nói trên là sẽ thành công, có thể thêm bớt nguyên liệu phù hợp với số người thưởng thức.

Vừa tiện lợi không cần đi đâu xa, vừa không cần phải tốn nhiều tiền hay vấn đề vệ sinh, chỉ cần xem qua một chút là bạn đã có thể có ngay món ăn vặt để mà nhâm nhi rồi.