Hướng dẫn làm món bò hầm sả thơm ngon, đậm đà cực bổ dưỡng

Hôm nay xin giới thiệu với các chị em công thức làm bò hầm sả thơm ngon, đơn giản ngay tại nhà. Đây là món ăn chắc hẳn không xa lạ với khẩu vị của mỗi người, tuy nhiên để chế biến món ăn có vị thơm, ngon đúng chuẩn, thịt không bị dai mà hương sả cũng không quá nồng thì không phải ai cũng biết. Mời các bạn vào bếp để cùng đồng hành cùng chúng tôi nhé.

Thịt bò là một loại thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng mà bất kỳ bà nội trợ nào cũng ưu tiên dùng trong thực đơn của gia đình. Nó có thể kết hợp với nhiều loại củ quả khác nhau để tạo nên những hương vị đặc trưng, bổ dưỡng của mỗi món ăn.

Trước khi nấu thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem công dụng của thịt bò như nào mà chúng ta lại ăn nó nhé trong 100g thịt bò có chứa khoảng 28g protein, 10g lipid, cung cấp 280 kcal năng lượng, nhiều hơn so với cá và nhiều loại thịt động vật khác

Thịt bò là nguồn dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển cơ thể. Ngoài lượng chất đạm cao còn cung cấp chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12, tốt cho hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu.

Theo y học cổ truyền, thịt bò vị ngọt tính bình có tác dụng bổ tỳ ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân tráng cốt. Dùng cho các chứng tỳ vị hư nhược như gầy yếu sụt cân, ăn uống không tiêu, bệnh đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, bệnh đái tháo đường…

Hãy cùng điểm qua các lợi ích của nó nhé:

Tăng cường cơ bắp: Thịt bò, nhất là bắp bò rất giàu axit amoniac, cao hơn cả so với bất kì loại thực phẩm nào khác,giúp tăng cường sức khỏe cơ thể.

Giàu vitamin B6 và protein : giúp bạn xây dựng khả năng miễn dịch, protein giúp chuyển hóa và tổng hợp thức ăn, góp phần phục hồi cơ thể sau khi những hoạt động cao.

Khoáng chất carnitine và nồng độ sarcosine : Carnitine được sử dụng để hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, chuỗi axit amin để giữ cho cơ thể được cân đối và rất có lợi trong việc tạo các cơ bắp.

Nhiều kali: Trong thịt bò chứa nhiều khoáng chất như protein, kali, mà hai khoáng chất này lại không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng. Mức độ kali thấp ức chế tổng hợp protein cũng như sản xuất hormone tăng trưởng.

Nhiều dầu thực phẩm: Hàm lượng acid béo trong thịt bò thấp nhưng lại giàu axit linoleic tổng hợp, có hiệu quả chống lại các chất chống oxy hóa có khả năng phát tán khi tập các môn thể thao nặng gây tổn thương mô.

Giàu magiê và kẽm: Magiê và kẽm góp phần tổng hợp protein và chất chống oxy hóa để thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp. Muối của axit glutamic và vitamin B6 với kẽm tương tác với nhau tăng cường hệ thống miễn dịch và quan trọng hơn có thể làm tăng hiệu quả của sự trao đổi chất insulin (tổng hợp đường).

Giàu chất sắt: mà sắt lại là khoáng chất cần thiết cho máu, bổ sung lượng máu và phòng tránh cơ thể bị thiếu máu.

Nhiều vitamin B12: Vitamin B12 cần thiết cho các tế bào, nhất là các tế bào máu đỏ mang oxy đến các mô cơ. GIúp thúc đẩy nhanh chuỗi amino acid chuyển hóa, nhờ đó mà cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể trong những hoạt động có cường độ cao.

Cách chọn thịt bò mềm, ngon

Thịt bắp bò tươi

Để chế biến được các món ngon từ thịt bò, thì bước đầu tiên mà bạn phải làm đó là chọn được nguyên liệu thịt tươi ngon nhất, phù hợp với phương pháp nấu, đồng thời biết cách sơ chế và áp dụng các mẹo nấu ăn để thịt không bị dai.

Đối với các món hầm như này thì bạn nên chọn những phần thịt có gân hoặc gân như: bắp bò, gân bò, đùi bò, đuôi, sườn… tương đối dai nhưng khi hầm sẽ rất mềm.

Thịt bò ngon có màu đỏ sẫm, mỡ có màu vàng.

Chọn thịt có thớ nhỏ, mềm, dùng tay ấn vào thấy không dính tay và thịt không có mùi hôi.

Bạn nên chọn thịt của bò cái sẽ ngon và mềm hơn bò đực.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 kg thịt bắp bò ( hoặc có thể thay thế bằng gân, đùi, đuôi, sườn bò,....)

1 kg xương ống bò để tạo thêm vị ngọt (nếu có)

6 tép xả giữ nguyên cây (chừa 1 tép để băm nguyễn)

2 củ gừng

Gia vị gồm có: muối, đường, hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu,..

2 trái ớt (nếu ăn được cay) hoặc là nửa hủ sa tế

2 trái dừa lấy nước

Các loại rau cải xanh,ngò rí, mướp,..

1 củ cải trắng + 1 củ cải đỏ

2 miếng đậu hũ

Các bước thực hiện món bò hầm sả

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Sơ chế nguyên liệu

Do thịt bò có mùi hôi đặc trưng, để khử mùi hôi, bạn hãy nướng chín một củ gừng, giã nhuyễn rồi chà xát lên thịt,thêm một xíu rượu trắng, rửa sạch hoặc cũng có thể ngâm qua với nước muối pha loãng, để ráo.

Sả lột bỏ lớp vỏ già của 5 tép, rửa sạch, để ráo rồi băm nhuyễn 1 tép.

Ớt bỏ cuống, xắt nhỏ.

Củ gừng còn lại cạo, rửa sạch, đập dập.

Rang đậu phộng đều, bỏ vỏ rồi đâm nhuyễn.

Rửa rau sạch để ráo, đậu hũ thái miếng vừa ăn

Củ cải trắng, củ cải đỏ và mướp dùng dao gọt vỏ, rửa sạch và cắt khúc.

Bước 2. Tiến hành nấu bò hầm sả

Khi nấu bò

Bắc nồi lên bếp, đun sôi nước với gừng đập dập rồi cho thịt bò vào luộc khoảng 3 phút. Sau đó vớt ra rổ, xả nước nguội rồi cắt miếng vuông khoảng 3cm.

Đun sôi một ít dầu cho sả băm nhỏ, ớt vào phi thơm Khi sả vừa dậy mùi thì bạn cho thịt bắp bò, muối, đường, sa tế vào đảo đều tay trên lửa vừa. Xào khoảng 4 phút thì bạn tắt bếp, nhắc xuống rồi cho vào nồi hầm với nước dừa tươi cho vào khoảng 5 lít nước vào đun sôi.

Đầu tiên, hầm bò trên lửa lớn khoảng 15 phút để ra hết bọt bẩn. Sau đó vớt bỏ lớp bọt này, nước hầm sẽ trong và ngon hơn vì đã loại bỏ được bụi bẩn còn đọng lại.

Sau khi vớt bọt tiếp tục hầm trên lửa nhỏ 1 tiếng để cho bò mềm.

Sau 1 tiếng hầm bò, bạn vớt phần thịt bắp bò ra, để nguội rồi cắt miếng nhỏ vừa ăn. Tiếp tục hầm xương bò thêm 30 phút thêm củ cải vào (thêm vào lúc này vì nếu để sớm sẽ làm cho củ cải bị rã) và nêm nếm lại với gia vị cho vừa miệng. Nếu nhà có nồi áp suất, bạn cho vào hầm thì thời gian sẽ nhanh hơn và thịt được mềm ngọt hơn.

Bước 3. Hoàn thành và cùng thưởng thức bò hầm sả

Bắc ra nồi lẩu nhỏ vừa ăn

Dùng một cái nồi nhỏ, cho đậu hũ, mướp, các loại rau và thịt bò đã thái miếng sẵn vào. Chan thêm nước dùng, đặt lên bếp cho sôi lại là có thể cũng thưởng thức rồi đúng không nào.

Bò hầm sả khi ăn có vị ngọt thanh từ nước dùng xương, hương thơm của sả, thịt có độ mềm vừa phải. Bạn có thể dùng món này với bún, mì và các loại rau ăn kèm hoặc là ăn với cơm hay dùng chung với bánh mì đều được.Ở những lần nấu khác có thể sử dụng thêm nấm, tỏi ,.. để tăng thêm độ hấp dẫn cho món ăn nhẹ.

Yêu cầu thành phẩm bò hầm sả

Bò hầm sả đúng yêu cầu

Món bò hầm sả đúng chuẩn là phần nước dùng đậm đà, ngọt thanh, màu trong và có mùi thơm đặc trưng của sả, the the của sa tế. Màu của nước dùng trông vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn với màu đỏ của sa tế , màu trắng của thịt, thêm chút sả vàng vàng nữa. Miếng bò không cứng mà mềm mềm, giòn giòn ăn thực sự kích thích vô cùng.

Lời kết

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về cách làm đuôi bò hầm sả đang rất được yêu thích hiện nay.Với cách nấu lẩu bò hầm sả này ai cũng có thể áp dụng, thực hiện. Hương vị của nồi lẩu vô cùng đậm đà.

Hãy cùng bắt tay vào thực hiện để chiêu đãi cả nhà món ăn giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe này và chia sẻ những thông tin này cho bạn bè và người thân để cùng nhau trở thành những người nội trợ thông minh nha. Chúc mọi người thành công!