Cách luộc da bò nhanh mềm dễ thực hiện

Da bò được biết đến là một món ăn thú vị nhưng không kém phần dinh dưỡng, có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau để tạo thành các món ăn ngon. Tuy nhiên, điều khó khăn nằm ở cách sơ chế da bò, đặc biệt là khâu luộc da bò sao cho nhanh mềm, tiết kiệm thời gian. Trong bài viết sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách luộc da bò nhanh mềm đơn giản.

Các món ăn chế biến từ da bò vô cùng ngon lành và tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên điều khó nhằn đến từ việc chế biến loại thực phẩm này. Sau đây là một số cách xử lý da bò nhanh mềm mà bạn có thể tham khảo.

Theo đông y, da bò có nhiều tác dụng như: ích khí dưỡng huyết, mạnh xương cốt, bổ gân… Da bò có vị ngọt và tính bình không độc. Da bò còn được sử dụng để hỗ trợ chứng chân tay yếu, da sần khô nám, nuy chứng…

Sử dụng rượu trắng hoặc giấm trắng

Để thực hiện bạn cần chuẩn bị thịt bò, rượu trắng hoặc thay thế bằng giấm trắng với tỷ lệ 1kg thịt bò ứng với 2 thìa rượu hoặc 1 thìa giấm. Sau đó bạn cho vào ướp cùng hoặc đun sôi da bò với rượu hoặc giấm trong 15 phút. Lúc này da bò sẽ được luộc mềm nhanh chóng.

Bạn có thể dùng rượu trắng hoặc dấm trắng để luộc da bò nhanh mềm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng mù tạt

Một mẹo nhỏ mà ít người biết đó là sử dụng mù tạt để ướp chung với da bò. Thời gian ướp là khoảng 6 đến 8 tiếng. Lúc này da bò sẽ nhanh mềm hơn, nhưng cũng cần lưu ý rằng chỉ nên áp dụng cách này với những món ăn có vị cay và không nên cho quá nhiều mù tạt sẽ làm mất hương vị vốn có của da bò.

Nấu da bò với dứa

Khi bạn nấu da bò với vài lát dứa sẽ giúp da bò nhanh mềm hơn và cũng không làm mất đi hương vị của da bò.

Sử dụng lá đu đủ

Khi sơ chế sạch sẽ, bạn sẽ lấy lá đu đủ sạch rồi đập dập. Sau đó cho da bò vào gói lại, tiếp theo bạn mang gói gân bò này lại gần bếp lửa. Đến lúc chuẩn bị chế biến, bạn chỉ cần đem ra sơ chế theo ý muốn là được.

Lá đu đủ rất hữu dụng trong việc làm da bò nhanh mềm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đá lạnh

Bạn có thể bỏ thêm vài viên đá lạnh vào da bò đang nấu sẽ giúp phần da bò ấy nhanh mềm hơn.

Các món ăn chế biến từ da bò

Sau khi biết các cách luộc da bò mau mềm ở trên, bạn sẽ dễ dàng chế biến được những món ngon từ loại thực phẩm đặc biệt này. Cụ thể là các món ăn sau:

Chả giò

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: 200g giò sống, 1kg da bò, 200g thịt cua/thịt tôm, 300g thịt heo xay, 1 miếng bún tàu ngâm nước, khoai lang, cà rốt bào sợi, nấm tai mèo, cùng một số gia vị cần thiết khác.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế sạch sẽ các nguyên liệu.

Bước 2: Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi trừ da bò, sau đó nêm nếm bột ngọt, đường, một chút muối, tiêu xay cho vừa ăn.

Bước 3: Làm sạch da bò và khử bớt mùi bằng cách luộc sơ qua bằng nước gừng.

Bước 4: Cho nguyên liệu ở bước 2 vào da bò để cuốn.

Bước 5: Cho lượng dầu ngập khoảng 2/3 chảo, chờ cho dầu nóng thì hạ lửa nhỏ vừa. Cuối cùng cho giò đã cuốn vào chiên đến khi vàng đều thì vớt ra lưới để loại bỏ bớt dầu.

Nước gừng giúp làm sạch và khử mùi da bò hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Gỏi bò rau mốp

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 500g rau mốp muối chua, 200g thịt bò, 200g da bò luộc sẵn, chanh, ớt, tỏi, sả cây, mè rang, húng quế, hành phi, các gia vị khác.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế sạch sẽ các nguyên liệu, rửa sạch và cắt vừa ăn đối với rau mốp. Đối với thịt bò, da bò sẽ rửa sạch, cắt mỏng rồi cho vào tô nêm gia vị để thấm.

Bước 2: Giã nhuyễn ớt tỏi rồi cho nước mắm vào, sau đó thêm một ít chanh trộn đều lên.

Bước 3: Đun nóng chảo dầu rồi cho thịt bò vào xào đến khi vừa chín tới thì đổ ra đĩa để riêng.

Bước 4: Cho rau mốp lên đảo sơ, tiếp đến cho nước mắm gia vị đã làm vào trộn đều và tắt bếp.

Bước 5: Cuối cùng cho rau mốp lên đĩa bò xào, trang trí thêm húng quế và mè rang lên trên là xong.

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Giã nhuyễn ớt tỏi rồi cho nước mắm vào, sau đó thêm một ít chanh trộn đều lên sẽ làm cho nước mắm ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Da bò xào ớt chuông

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 300g da bò, ớt chuông (xanh, đỏ, vàng), đậu bắp, dầu hào, dầu phộng, muối, tiêu, bột ngọt, bơ tường an, hành tỏi băm…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế sạch các nguyên liệu. Sau đó thái mỏng bò để xào cho nhanh mềm. Đối với ớt chuông, đậu bắp thì thái miếng vừa ăn.

Bước 2: Tẩm ướt bò với các gia vị như: dầu hào, tỏi băm, bột ngọt, muối, tiêu trong khoảng 30 phút cho ngấm vị.

Bước 3: Phi thơm hành tỏi với dầu phộng, sau đó cho thịt bò vào đảo nhanh, cho lửa to một chút.

Bước 4: Cuối cùng bạn cho ớt chuông, đậu bắp vào đảo đều 2 phút cho thấm vị rồi tắt bếp.

Ớt chuông giúp chống oxy hóa và kháng viêm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bằng những cách nấu da bò nhanh mềm đơn giản thì giờ đây bạn đã có thể chế biến những món ăn từ da bò một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề “cách luộc da bò nhanh mềm” có thể giúp ích cho các bạn.