Cách làm nước cốt dừa ăn chè đậu đen cực ngon chỉ mất chưa đầy 5 phút

Vào bếp 23/05/2018 09:34

Chẳng cần phải đi ăn chè đâu xa, biết cách làm nước cốt dừa ăn chè đậu đen cực ngon theo hướng dẫn dưới đây, bạn có thể tiết kiệm được cả đống tiền ăn vặt mà vẫn đảm bảo ăn uống ngon miệng, vệ sinh.

Mùa hè đến là mùa mà những loại chè thơm ngon, ngọt mát lên ngôi. Không thể bỏ qua món chè đậu đen cốt dừa thanh mát dễ nấu trong mùa hè, nhưng để làm được món chè này, trước hết bạn phải biết cách làm nước cốt dừa ăn kèm giúp món chè đậu đen thêm ngon miệng và hấp dẫn.

Cách làm nước cốt dừa rất đơn giản, bạn có thể sử dụng loại nước béo ngậy, thơm lừng này vào nhiều loại chè khác nhau để tăng hương vị cho món chè của mình. Chỉ cần chưa tới 5 phút với cách làm dưới đây, bạn có thể tự làm nước cốt dừa đặc ngon, sánh mịn như ngoài hàng và đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm cho gia đình luôn khỏe mạnh. Cùng bắt đầu thôi!

Cách làm nước cốt dừa ăn chè đậu đen cực ngon chỉ mất chưa đầy 5 phút - Ảnh 1

Nước cốt dừa ăn chè đỗ đen rất ngon và ngậy - Ảnh: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu làm nước cốt dừa ăn chè

Cách làm nước cốt dừa này phải sử dụng với một chút bột năng để tạo độ sệt cho cốt dừa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nấu các loại chè ăn với nước cốt dừa loãng như cốt dừa đóng lon bán sẵn ngoài siêu thị, bạn có thể cắt giảm lượng bột năng bằng cách đổ từ từ để kiểm soát mức độ đặc của nước cốt dừa.

Trước tiên, để làm nước cốt dừa ăn chè đậu đen sao cho ngon, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- 200g dừa nạo

- 400ml nước nóng già

- 100g đường kính trắng

- 3 thìa cà phê bột năng

- Khăn xô sữa của em bé

- Rây lọc

- Máy xay sinh tố

Cách làm nước cốt dừa ăn chè đậu đen cực ngon chỉ mất chưa đầy 5 phút - Ảnh 2

Làm nước cốt dừa tại nhà cực dễ và nhanh - Ảnh: Internet

Cách làm nước cốt dừa ăn chè đậu đen ngon, đặc

- Sau khi rửa tay và các dụng cụ xay thật sạch, bạn cho dừa nạo vào máy xay

- Đổ thêm vào máy xay 400ml nước nóng. Tùy điều kiện máy xay của bạn có khỏe hay không mà bạn điều chỉnh độ nóng của nước. Tốt nhất là nên pha với một chút nước nguội để khi bạn thử nhúng 1 ngón tay vào thấy hơi nóng già một chút khoảng 60 độ. Sở dĩ dùng nước nóng là để giúp cho nước cốt dừa có thể bảo quản được lâu hơn.

- Xay nhuyễn dừa nạo với nước, sau đó bạn chuẩn bị đặt rây lên trên 1 chiếc bát tô, phủ khăn xô sữa của em bé lên trên rây lọc. Cuối cùng, đổ phần dừa vừa xay lên trên

- Khi nước dừa đã thấm xuống dưới, bạn dùng khăn bọc kín phần cơm dừa lại, sau đó vắt thật mạnh để nước cốt dừa còn sót lại được chảy ra. Lưu ý, nếu bạn muốn nước cốt dừa bớt béo hơn, có thể xay cơm dừa với 2 lần nước nóng. Nước cốt dừa ở lần thứ 2 sẽ trong và loãng hơn lần  đầu tiên.

Cách làm nước cốt dừa ăn chè đậu đen cực ngon chỉ mất chưa đầy 5 phút - Ảnh 3

Vắt cơm dừa để lọc lấy phần nước cốt dừa thơm ngon - Ảnh: Internet

- Nhấc rây ra rồi đổ phần cốt dừa vào một chiếc nồi nhỏ, đặt nồi lên bếp, đun sôi

- Trong khi đun nước cốt dừa, bạn pha bột năng với một chút nước

- Đợi đến khi nước cốt dừa sôi, bỏ đường rồi đổ từ từ bột năng vừa pha vào phần cốt dừa, nhanh tay khuấy đều đến khi bạn cảm thấy hỗn hợp cốt dừa hơi có độ sệt nhẹ thì bắc nồi ra. Nước cốt dừa khi nguội sẽ sệt hơn khi còn nóng, do đó bạn không nên cho quá nhiều bột năng.

Cách làm nước cốt dừa ăn chè đậu đen cực ngon chỉ mất chưa đầy 5 phút - Ảnh 4

Thành quả nước cốt dừa dùng trong các loại chè ăn mùa hè cực ngon và mát - Ảnh: Internet

Vậy là thành phẩm nước cốt dừa ăn kèm với chè đậu đen cực kỳ ngon và sánh mịn, thơm ngậy đã hoàn thành. Nước cốt dừa tự làm có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 2 ngày là ngon nhất và tươi nhất, đảm bảo giữ được các chất dinh dưỡng từ dừa và lưu được độ béo ngậy hoàn hảo. Chúc các bạn thành công!

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