Đậu đen có tác dụng gì mà được ví như 'tiên dược' làm đẹp?

Chăm sóc da 16/03/2018 11:03

Để biết được đậu đen có những tác dụng cụ thể gì, bạn hãy theo dõi nội dung dưới đây.

Trong đậu đen có lượng lớn protein, kali, magiê, chất xơ... cùng nhiều nhóm vitamin thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào giúp làn da căng mịn, tươi trẻ. Bên cạnh đó, nguồn dưỡng chất phong phú trong loại hạt này cực kỳ tốt đối với người thừa cân, béo phì. 

Đậu đen có tác dụng gì?

Uống nước đậu đen rang giảm cân

Với lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào, nước đậu đen rang có khả năng chuyển hóa, đào thải độc tố, mỡ thừa cực kỳ nhanh chóng. Do đó, uống loại nước này hỗ trợ giảm cân, tạo dựng cơ thể săn chắc, thon gọn cực kỳ hiệu quả. 

Nguyên liệu cần có:

- 200gr đậu đen

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Đậu đen ngâm với nước muối pha loãng, rửa sạch, sau đó mang phơi khô rồi cho vào chảo rang chín. Nên bảo quản đậu đen rang trong lọ thủy tinh, đặt nơi thoáng mát, tránh ẩm ướt.

Mỗi ngày, bạn đun sôi 1 lít nước trong nồi, sau đó cho 1 nắm đậu đen rang vào, ninh trên lửa nhỏ. Đợi hạt đậu chín nhừ thì thêm 300ml nước và mật ong vào, đợi hỗn hợp sôi lên thì tắt bếp.

Lọc lấy nước cho vào bình, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để uống suốt cả ngày. Tốt nhất là nên chia nhỏ nước đậu đen rang uống trước 3 bữa ăn chính khoảng 30 - 40 phút để đạt hiệu quả giảm cân tối ưu.

Đậu đen có tác dụng gì mà được ví như 'tiên dược' làm đẹp? - Ảnh 1
Nước đậu đen rang có tác dụng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, không thua kém gì thuốc, thực phẩm chức năng - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ đậu đen làm đẹp da

Mặt nạ đậu đen có vô vàn tác dụng tuyệt vời đối với da như dưỡng trắng, xóa mờ thâm sạm, ngăn ngừa lão hóa...

Nguyên liệu cần có:

- 100gr đậu đen 

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Đậu đen sau khi rửa sạch thì cho vào nồi luộc đến khi chín nhừ. Tiếp đó, vớt đậu ra chiếc bát nhỏ, dùng muỗng nghiền đến khi nhuyễn mịn. Sau đó, thêm dầu dừa vào, trộn đều là có thể sử dụng.

Đậu đen có tác dụng gì mà được ví như 'tiên dược' làm đẹp? - Ảnh 2
Mặt nạ đậu đen có rất nhiều tác dụng làm đẹp da - Ảnh: Internet

Sau khi rửa sạch da mặt với nước ấm, thoa đều hỗn hợp đậu đen vừa thực hiện lên. Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 2 - 3 phút, nằm thư giãn thêm 10 - 15 phút nữa thì vệ sinh sạch là hoàn thành.

Ngoài cách nấu chín trên, bạn có thể nghiền hạt đậu đen sống thành bột nhuyễn mịn để sử dụng làm mặt nạ. Phương pháp này vẫn mang đến tác dụng làm đẹp da tương tự. 

Đậu đen có tác dụng gì mà được ví như 'tiên dược' làm đẹp? - Ảnh 3
Ngoài khả năng dưỡng trắng, đậu đen còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Với những tác dụng cực kỳ tuyệt vời mà đậu đen mang đến, bạn còn ngần ngại điều gì mà chưa áp dụng các phương pháp trên mỗi ngày. Ngoài khả năng làm đẹp, giảm cân, loại hạt này còn có hàng tá lợi ích đối với sức khỏe

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