Nước uống đậu đen rang: 'Thần dược' giúp trị mụn, dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa da

Đậu đen là loại ngũ cốc giàu dưỡng chất, vitamin, chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào giúp da luôn trắng mịn và tươi trẻ.

Bạn muốn trị dứt điểm đám mụn "cứng đầu" và sở hữu làn da trắng mịn, tươi trẻ một cách nhanh chóng và dễ dàng, hãy uống nước đậu đen rang theo công thức dưới đây mỗi ngày.

Đậu đen còn chứa lượng lớn chất kháng khuẩn có khả năng điều trị, ngăn ngừa mụn, viêm da từ sâu bên trong hiệu nghiệm. Ngoài ra, nước từ loại ngũ cốc này còn giúp xóa mờ các dấu hiệu của lão hóa như nám, tàn nhang, đồi mồi nhanh chóng.

Uống nước từ đậu đen rang mỗi ngày còn tăng cường trao đổi chất, cải thiện quá trình đào thải độc tố, cặn bã ra ngoài. Nhờ đó, cơ thể được thanh lọc, hạn chế các vấn đề như nổi mụn, da kém sắc, sạm đen.

Đặc biệt, đây còn là loại nước uống có khả năng đốt cháy mỡ thừa, chất béo, giảm lượng cholesterol trong máu hiệu quả cho người thừa cân, béo phì.

Không chỉ có tác dụng làm đẹp, nước uống đậu đen rang còn rất tốt đối với người thừa cân, béo phì - Ảnh: Internet

Cách làm nước đậu đen rang

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 300gr đậu đen

- 2 muỗng canh mật ong

- 1/4 muỗng cà phê muối mịn

- Nước lọc

Cách thực hiện:

Đậu đen sau khi mua về ngâm với nước muối pha loãng, vớt bỏ các hạt nổi trên mặt nước. Tiếp đó, vớt đậu mang phơi khô dưới ánh nắng mặt trời khoảng 2 - 3 giờ đồng hồ.

Uống nước đậu đen rang mỗi ngày giúp trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Cho đậu đen vào chảo, bật lửa lớn, rang đều tay đến khi chín hoàn toàn. Đun sôi 2 lít nước lọc, cho đậu đen vừa rang vào, ninh đến khi chúng chín nhừ thì đổ thêm 500ml nước vào. Đợi hỗn hợp sôi lên thì tắt bếp, đổ chúng vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh đều dùng dần.

Ngoài trị mụn, uống nước đậu đen rang còn giúp dưỡng trắng da nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Buổi sáng sau khi thức dậy, bạn uống 1 ly nước đậu đen rang. Đây là cách giúp tăng cường đào thải độc tố, cặn bã ra khỏi cơ thể, từ đó làn da sẽ được thanh lọc và trở nên mịn màng hơn.

Bên cạnh khả năng trị mụn từ sâu bên trong, nước uống từ đậu đen rang còn hỗ trợ giảm cân hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bạn nên uống 1 ly nước đậu đen rang trước hai bữa ăn trưa và tối khoảng 30 - 40 phút. Đây là cách giúp cơ thể không hấp thụ chất béo, tinh bột và đường - kẻ thù của làn da. Đồng thời giúp cơ thể kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Lưu ý:

- Nếu bạn muốn giảm cân, hãy ăn đậu đen kèm với nước cho bữa tối, đặc biệt nên ăn trước 19 giờ.

- Để đạt hiệu quả trị mụn, dưỡng trắng da từ sâu bên trong tối ưu, bạn nên uống thật nhiều nước mỗi ngày.

Chỉ cần kiên trì uống nước đậu đen rang theo cách trên mỗi ngày, các nốt mụn sẽ được trị dứt nhanh chóng giúp bạn sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết.

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