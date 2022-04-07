Cách làm ếch xào lá lốt đậm đà, ngon miệng và bổ dưỡng

Thịt ếch có màu trắng, nạc, có vị giống như thịt gà với nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe . Trong 100g thịt ếch có chứa:

Cách làm ếch xào lá lốt vô cùng đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian. Bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu và làm đúng theo hướng dẫn bên dưới là đã có ngay một dĩa thịt ếch chín mềm, đậm đà với vị xốt chua cay nhẹ và thơm đặc trưng lá lốt, ăn với cơm nóng cực kỳ hấp dẫn.

Thịt ếch là một trong những thực phẩm dân dã, ngon miệng, không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn là vị thuốc quý. Các món ăn được chế biến từ thịt ếch có tác dụng tăng cường sức khỏe cho người ốm mới dậy, thanh nhiệt giải độc, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Cách chọn mua và sơ chế ếch ngon, sạch

Cách chọn mua ếch ngon

Cách chọn mua và sơ chế ếch ngon, sạch

Khi mua ếch, các bạn nên chọn mua ếch đồng tự nhiên, không nên chọn ếch nuôi. Tuy ếch béo nhưng thịt lại nhiều nước, mềm nhũn và có vị nhạt nhẽo.

Một số đặc điểm khác để các bạn có thể chọn mua được thịt ếch ngon đó là: ếch có đầu thon, mắt sáng, gân guốc, da bông vàng hoặc bông đen, bụng trắng hoặc ửng vàng,…

Nên chọn mua những con ếch béo, kích thước to và có da màu vàng.

Mẹo làm sạch thịt ếch

Đầu tiên, các bạn cần loại bỏ những bộ phận như: đầu, bàn tay và bàn chân của ếch.

Sau đó, tiến hành chần sơ ếch với nước sôi rồi dùng dao cạo sạch lớp da ếch để loại bỏ giun sán.

Kế tiếp, các bạn cần loại bỏ phần xương sống của ếch. Vì phần xương này có chất gây tê, không tốt đối với sức khỏe.

Loại bỏ những phần nội tạng và gân máu ở các cơ của ếch. Bởi vì những cơ quan này thường có nhiều giun sán ký sinh.

Khi đã loại bỏ hết các bộ phận, bạn mang ếch đi ửa thịt ếch với nước pha giấm hoặc rượu cùng gừng đập dập. Trong lúc rửa, bạn nhớ dùng tay chà xát để thịt ếch được sạch hơn, sau đó rửa lại với nước lạnh.

Bạn cũng có thể mua ếch đã làm sẵn ở siêu thị để tiết kiệm thời gian nhé!

Cách làm ếch xào lá lốt

1. Cách làm ếch xào lá lốt - Cách 1

Nguyên liệu làm Ếch xào lá lốt

Ếch: 800g

Lá lốt: 50 gr

Ớt sừng: 1 quả

Đầu hành lá: 20 gr

Tỏi: 10 gr

Hành tím: 10g

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Tương: ớt 1 muỗng canh

Dầu hào: 1 muỗng canh

Dầu điều: 1 muỗng canh

Tiêu: ⅓ muỗng cafe

Cách chế biến Ếch xào lá lốt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Lá lốt mua về mang đi rửa sạch, sau đó cắt nhỏ. Tỏi và hành lột bỏ vỏ rồi băm nhuyễn. Ớt sừng chẻ làm đôi, sau đó dùng dao cắt miếng nhỏ, dày khoảng chừng 1cm.

Ếch mua về các bạn cắt đầu, lột da, bỏ hết nội tạng. Tiếp đến rửa sạch với giấm hoặc rượu có thêm một ít gừng đập dập, rồi rửa lại thật sạch với nước lạnh.

Cách làm ếch xào lá lốt

Sau đó, bạn cho ếch ra rổ cho ráo nước rồi tiến hành chặt thành từng khúc nhỏ vừa ăn là được.

Bước 2: Chiên ếch

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào chảo. Đợi đến khi dầu nóng thì bạn cho thịt ếch vào chiên ngập dầu ở lửa vừa đến khi thịt săn lại và vàng đều thì vớt ra, để ráo dầu.

Bước 3: Xào ếch với lá lốt

Bắc một cái chảo khác lên bếp, cho tỏi băm, hành băm, ớt sừng và đầu hành cắt khúc vào và phi thơm.

Sau khi các nguyên liệu đã dậy mùi, các bạn cho tiếp lá lốt vào đảo sơ.

Tiếp tục, cho phần ếch vừa mới chiên vào. Tiến hành nêm nếm gia vị gồm: 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu điều, ⅓ muỗng cafe tiêu.

Đảo đều và xào thêm 2 phút nữa để các nguyên liệu thấm đều gia vị thì tắt bếp, cho ra dĩa.

Bước 4: Thành phẩm

Chỉ với một vài bước đơn giản là bạn đã có trên tay dĩa ếch xào lá lốt thơm ngon, hấp dẫn rồi. Thịt ếch chín đều, mềm ngọt thấm gia vị, lại dậy mùi thơm của lá lốt. Món này dùng nóng với cơm trắng sẽ vô cùng tuyệt vời đó!

2. Cách làm ếch xào lá lốt ngon, đơn giản

Nguyên liệu

600g ếch tươi

25g củ nén

1 quả ớt sừng

1 củ hành tây

3 củ hành tím

1 củ nghệ

25g lá lốt

Gia vị: hạt nêm, đường, muối, nước mắm, dầu ăn, nước tương và giấm gạo

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế

Ếch mua về bạn dùng dao cắt đầu và chân, trụng sơ với nước sôi rồi lột da, bỏ hết nội tạng. Bóp ếch cùng với một chút muối và rượu cho sạch nhớt. Sau đó, bạn mang đi rửa lại với nước lạnh. Để ếch ra rổ cho ráo nước sau đó chặt thành từng miếng vừa ăn.

Lá lốt mang đi rửa sạch, cắt sợi. Hành tây lột bỏ vỏ, cắt thành múi cau.

Củ nén đập dập. Nghệ cạo bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành lát mỏng. Hành tím lột vỏ, băm nhuyễn.

Ớt sừng chẻ làm đôi, laoij bỏ hạt, cắt thành từng miếng khoảng 1cm.

Cách làm ếch xào lá lốt ngon, đơn giản

Bước 2: Ướp thịt ếch

Ướp thịt ếch với với các gia vị gồm: 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe đường, 2 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng cafe hành tím băm nhỏ, 1 muỗng cafe củ nén đập dập. Trộn đều hỗn hợp lên rồi ướp trong vòng 30 phút để thịt ếch ngấm đều gia vị.

Bước 3: Xào ếch với lá lốt

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, cho thêm hành tím băm nhỏ, củ nén đập dập và nghệ cắt lát vào rồi phi thơm. Sau đó, các bạn cho thịt ếch đã ướp gia vị vào xào, nhớ đảo đều tay.

Xào đến khi thấy thịt ếch săn lại thì các bạn cho toàn bộ nước ướp còn dư vào, đảo đều. Tiếp tục nêm thêm gia vị gồm: ½ muỗng cafe hạt nêm, ½ muỗng cafe đường, 1 muỗng cafe giấm gạo, 1 muỗng muỗng cafe nước mắm vào.

Sau đó đun với lửa nhỏ trong khoảng 3 – 4 phút để thịt ếch chín và có màu vàng đẹp rồi cho hành tây cắt múi cau vào đảo đều. Cuối cùng, bạn cho lá lốt vào, đảo đều lần nữa và tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Món ăn hấp dẫn với thịt ếch chín đều, mềm ngọt và thấm đẫm gia vị, thơm mùi lá lốt và nghệ tươi. Cho ếch xào lá lốt ra dĩa, ăn kèm với cơm nóng, chấm cùng nước tương, ớt cắt lát tùy khẩu vị.

3. Cách làm ếch xào măng lá lốt ngon hấp dẫn “gây nghiện”

Măng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giòn ngọt được nhiều người ưa chuộng trong căn bếp Việt. Với món ếch xào măng và lá lốt sau đây, các bà nội trợ lại có thêm sự lựa chọn mới cho mâm cơm gia đình mình thêm hấp dẫn rồi nhé.

Nguyên liệu món ếch xào măng lá lốt

Thịt ếch: 400 gram

Măng tươi: 500gr

Lá lốt, hành lá

Rau mùi, ớt đỏ

Nước mắm: 1 muỗng canh

Hạt nêm: ½ muỗng cà phê

Đường: ½ muỗng cà phê

Bột ngọt: ½ muỗng cà phê

Tỏi băm: 1 muỗng canh

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Tiêu xay

Cách làm ếch xào măng lá lốt “tròn vị” ngon không tanh

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu ếch

Thịt ếch sơ chế sạch, lấy hết gân máu để khử hoàn toàn mùi hôi, rửa qua rượu trắng, giấm.

Hoặc bạn cũng có thể bóp thịt ếch với muối để khử mùi và giúp cho thịt ếch thơm hơn. Xả lại nước sạch, để ráo.

Măng tươi cắt thành sợi. Ớt thái lát, lá lốt, rau mùi, hành lá mang đi rửa sạch rồi cắt khúc.

Cách làm ếch xào măng lá lốt ngon hấp dẫn “gây nghiện”

Bắc nồi nước lên bếp, nấu sôi rồi cho toàn bộ măng vào trụng trong vòng vài phút để khử mùi.

Bước 2: Xào thịt ếch với măng, lá lốt

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Đợi đến khi dầu nóng thì các bạn trút thịt ếch vào chiên cho săn lại thì vớt ra dĩa để riêng.

Tiếp tục cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo, làm nóng rồi tiến hành phi thơm tỏi băm và cho măng tươi vào xào vài phút.

Nêm nếm 1 muỗng canh nước mắm + ½ muỗng cafe hạt nêm + ½ muỗng cafe đường + ½ muỗng cafe bột ngọt, đảo đều cho gia vị thấm vào măng.

Trút thịt ếch vào lại chảo, xào cùng măng khoảng 3-5 phút. Thêm một chút ớt, lá lốt, rau mùi, hành lá rồi xào chín là hoàn thành món ăn.

Múc món ăn ra dĩa, rắc thêm một ít tiêu xay và thưởng thức nóng đi nào.

Chắc chắn món ếch xào măng lá lốt sẽ làm cho bữa ăn của gia đình bạn thêm phần lạ miệng, hấp dẫn và vẫn đảm bảo độ dinh dưỡng

Cách làm ếch xào lá lốt tưởng chừng như cầu kỳ nhưng lại rất đơn giản. Bạn có thể bổ sung thêm món ăn này vào bữa ăn để phong phú thêm thực đơn hằng ngày của gia đình nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn!