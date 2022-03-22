2 công thức làm cá chép chưng tương ngon khó cưỡng

Cá chép hay còn được gọi là Lý ngư, đây là loại cá nước ngọt được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Đầu cá, thịt cá, vây cá đều được dùng để chế biến ra nhiều món ăn thơm ngon, béo ngậy. Chính vì thế cá chép được xếp vào nhóm những món ăn ngon, thân thuộc với mọi người.

Cá chép là thực phẩm cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao. Hôm nay hãy cùng với chúng tôi vào bếp, học ngay cách làm món cá chép chưng tương thơm ngon chỉ với 30 phút chế biến. Dành thời gian và thử sức ngay với món ăn cuốn hút này nào!

Theo Đông y cá chép có tác dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ lợi tiểu, giúp cơ thể chữa được bệnh khi kết lạnh, bình phổi thông sữa, hoặc làm sạch đường tiêu hoá. Hơn nữa, cá chép còn có công dụng bài tiết và trừ khử tà độc sưng tấy. Không những thế, cá chép còn được xem là món ăn thần dược chữa rất nhiều bệnh của phụ nữ.

Thành phần dinh dưỡng của cá chép

Vậy ăn cá chép có tác dụng gì? Không chỉ theo quan niệm dân gian mà ngay cả Y học hiện đại cũng đã chứng minh công dụng hữu ích của cá chép mang lại đối với sức khỏe.

Trong 100 gam cá chép ăn có chứa 4.1gam lipid, 0.09 mg vitamin B2, 17.6 gam protein, 25 mg vitamin A...

Công dụng của cá chép ở từng bộ phận của cá

Thịt cá chép có khí bình, có vị cam và không chứa các độc tố. Thịt cá giúp hỗ trợ chữa trị được chứng cước khí chứng hoàng đản. Mắt cá chép được dùng để đắp lên các vết thương hở mang lại kết quả điều trị khá tốt. Xương cá chép được dùng để chữa trị chứng xích bạch đới ở phụ nữ hoặc chứng âm sang.

Não cá chép được sử dụng để điều trị các chứng bệnh kinh giản. Những người lãng thai có thể sử dụng món cháo cá chép để cải thiện tình trạng này. Kết quả cho thấy chỉ sau vài ngày sử dụng.

Công dụng của cá chép ở từng bộ phận của cá

Ruột cá chép chữa trị hiệu quả các vết lở loét, thối tai do nhiễm trùng, chứng trĩ, chứng nhọt rò.

Mật cá chép có vị đắng, tính hàn, và không gây ra các độc chất đối với người sử dụng. Sử dụng mật cá chép còn giúp chữa trị các bệnh liên quan về mắt như đau mắt đỏ. Bởi vì nóng trong người, mắt đau hoặc mắt bị mờ hay bị thanh manh.

Mỡ cá chép có thể dùng để nấu thay cho dầu ăn để điều trị các chứng bệnh ở trẻ em chẳng hạn như lên cơn giật kinh phong.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu dinh dưỡng cũng đã kết luận rằng các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của nhũ tương dầu cá có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của những trường hợp bị mắc bệnh tiểu đường.

Cách chọn mua cá chép tươi ngon

Cá chép tươi ngon là những con cá vẫn còn sống, di chuyển linh hoạt, toàn thân cá còn nguyên vẹn và không xuất hiện những vết tụ máu hay đốm lạ.

Bạn cần quan sát thật kỹ các bộ phận như mắt cá, mang cá, thấy mắt cá trong và mang cá có màu đỏ tươi thì có thể chọn mua. Tránh chọn mua những con cá có mắt trắng đục, mang cá màu đỏ thẫm, chúng thường đã chết rất lâu.

Nên chọn mua những con có bề dày thân và đuôi đều nhau, tránh chọn những con chỉ dày phần bụng. Đây có thể là cá nuôi, có phần ruột lớn, thịt sẽ không ngon.

Công thức làm cá chép chưng tương

1. Cá chép chưng tương

Nguyên liệu làm Cá chép chưng tương hột bún tàu

Cá chép: 1 con (2kg)

Bún tàu: 4 cái (4 cuộn)

Tương hột: 1 hộp (nhỏ)

Nước cốt dừa: 1 lít

Ớt sa tế tôm: ½ muỗng canh

Hành lá: 3 nhánh

Hành tây: 1 củ

Sả: 3 cây

Hành tím đập dập: 3 củ

Hành tím băm: 1 muỗng canh

Tỏi băm: 2 muỗng canh

Dầu ăn: 6 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (Muối/ Tiêu/ Đường/ Hạt nêm/ Bột ngọt)

Dụng cụ thực hiện: Chảo hoặc xửng hấp, dao, chén, thớt,...

Cách chế biến Cá chép chưng tương hột bún tàu

Bước 1: Sơ chế cá chép

Cá chép sau khi mua bạn dùng dao đánh sạch vảy rồi mổ bụng và móc toàn bộ ruột bên trong rồi và rửa lại thật sạch với nước. Bạn sử dụng dao khứa lên cá những đường dọc giúp cá nhanh chín và thấm đều gia vị hơn.

Ướp cá cùng với các gia vị gồm: 1 muỗng canh muối, ½ muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, ⅓ muỗng canh bột ngọt, ½ muỗng canh ớt sa tế tôm, 1 muỗng canh hành tỏi băm mỗi loại và khoảng ½ muỗng cafe tiêu xay. Chà xát đều tất cả các gia vị lên trên thân cá.

Cá chép chưng tương

Cách khử mùi tanh cá chép

Cá chép sau khi được làm sạch vây, vảy và nội tạng bên trong nên mang đi ngâm trong nước muối pha loãng. Sau đó tiến hành chà xát 1 lượt toàn thân cá rồi rửa lại với một ít rượu trắng để loại bỏ chất bẩn và mùi tanh được khử sạch.

Bạn cũng có thể sử dụng muối chà xát toàn thân, từ ngoài da vào bên trong bụng cá thật kỹ. Sau cùng rửa lại thật với nước là được.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Bún tàu mua về mang đi ngâm trong nước. Nấm mèo khô cũng cho vào nước ngâm đến khi nấm nở đều.

Khi nấm mèo nở mềm, các bạn vớt ra để ráo rồi dùng dao cắt dạng sợi vừa ăn. Hành tây lột bỏ vỏ, rửa sạch rồi dùng dao cắt múi cau.

Hành lá và sả các bạn chỉ cần cắt thành từng khúc ngắn khoảng 2 đốt ngón tay là được. Tương hột nên dùng muỗng, dầm nát để tạo độ sánh cho nước sốt.

Bước 3: Nấu sốt tương

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi đến khi dầu nóng thì tiến hành phi thơm 1 muỗng canh tỏi băm, hành tím đập dập, sả cắt khúc. Xào đều tay đến khi hỗn hợp có mùi thơm, vàng đều, thì cho hết tương hột vào, tiếp tục đảo đều.

Thêm 1 lít nước cốt dừa vào chảo và đảo đều để tránh phần đậu tương bị dính vào đáy nồi. Nấu đến khi hỗn hợp vừa sôi bùng lên thì có thể tắt bếp.

Bước 4: Chiên sơ cá

Bắc lên bếp 1 cái chảo, cho vào khoảng 4 muỗng canh dầu ăn, khi dầu sôi thì cho cá vào chiên với lửa nhỏ.

Khi mặt cá vàng đều thì các bạn tiến hành trở mặt cá và tiếp tục chiên đến khi cả 2 mặt vàng như nhau là có thể tắt bếp.

Mách bạn:

Bạn nên chờ dầu ăn trong chảo thật sôi rồi mới thả cá vào. Bạn có thể dùng đũa chạm vào đáy chảo để kiểm tra, nếu có bọt khí tăm tăm nổi lên là dầu đã sôi.

Nên tránh để phần nước chảy ra từ cá chảy vào chảo dầu, nước khiến dầu bị văng lên rất nhiều.

Bạn không cần phải chiên cá quá vàng giòn, chỉ cần chiên sơ qua cho cá hơi vàng 2 mặt là được.

Bước 5: Chưng cá

Bạn cho vào chảo cá chiên phần hành tây đã được cắt trước đó, nấm mèo, gốc hành và bún tàu đã được ngâm mềm lên thân cá.

Rưới đều hỗn hợp nước sốt tương hột lên, tiến hành bật lửa và ninh nhỏ lửa trong vòng 25 phút là cá đã chín.

Mách nhỏ: Bạn cũng có thể sử dụng xửng hấp, đặt dĩa cá cùng nước sốt tương lên trên và chưng cách thủy.

Bước 6: Thành phẩm

Khi cá đã chín bạn cho ra dĩa và rắc thêm một ít hành lá lên trên mặt là có thể thưởng thức món cá chép chưng tương hấp dẫn rồi. Phần thịt cá mềm ngon vẫn giữ được độ thanh ngọt vốn có, ăn kèm với bún tàu, nấm mèo giòn giòn sựt sựt. Bạn có thể sử dụng với cơm nóng hoặc bún thì vô cùng hợp nhé!

2. Cá chép chưng tương cách 2

Nguyên liệu làm cá chép kho tương

Cá chép: 500 gr

Tương hột: 80g

3 tép tỏi

2 trái ớt đỏ

Gia vị nêm nếm gồm: Nước mắm, hạt nêm, ớt tỏi và nước màu

Các bước chế biến cá chép kho tương

Bước 1: Sơ chế sạch cá chép khỏi mùi tanh

Cách làm cá chép kho tương bần sao cho thom ngon chuẩn vị thì công đoạn làm sạch cá, khử mùi tanh là rất quan trọng. Bạn có thể tham khảo phương pháp khử hoàn toàn mùi tanh của cá dưới đây nhé:

Để khử mùi tanh thì trước tiên các bạn cần chà xát muối lên cá rồi mang đi rửa lại sạch với nước. Bạn cũng có thể dùng nước ấm pha thêm ít muối và gừng để làm sạch nhớt trên thân cá.

Sau khi làm sạch cá thì các bạn dùng dao cắt cá thành từng khúc vừa ăn. Tiếp đến, bạn mang cá đi ngâm cá trong nước chanh loãng hoặc ngâm trong nước có pha một ít giấm đều được. Bạn ngâm trong khoảng 5 phút để cá có thể bay hết mùi tanh.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu khác

Tỏi thì các bạn lột sạch vỏ rồi dùng dao băm nhuyễn để phi thơm. Còn ớt đỏ thì các bạn rửa sạch rồi cắt thành từng lát để trang trí.

Cá chép chưng tương cách 2

Bước 3: Ướp cá với gia vị cho đậm đà

Bạn cho cá vào tô lớn, cho vào tô rồi ướp gia vị gồm: tương hột, đường, nước mắm và nước màu. Sau đó bạn trộn đều tất cả lên để cá thấm đều gia vị, rồi bạn ướp trong vòng 20 phút là được.

Bước 4: Chiên sơ cá cho vàng

Bạn bắt chảo lên bếp, cho vào chảo một chút dầu ăn rồi phi thơm tỏi lên. Tiếp đến, các bạn cho vào chảo 1 muỗng cafe tương hột vào rồi mới cho cá đã ướp vào xào chung, đảo nhẹ tay tránh cá nát.

Bước 5: Công đoạn làm cá chép kho tương

Khi thịt cá đã săn lại và nước trong chảo cũng cạn dần thì các bạn cho khoảng 2 chén nước lọc vào, nên đổ ngập cá. Sau đó, các bạn chỉnh lửa nhỏ liu riu, nhớ là vừa đun vừa dùng muỗng để vớt hết bọt ra bỏ.

Bạn nấu thêm 5 phút nữa thì trở cá để cá chép có thể thấm đều gia vị cả 2 bên. Khi bạn thấy nước trong chảo đã cạn khoảng 1 nửa thì nêm nếm gia vị lần cuối và tắt bếp.

Bước 6: Thưởng thức món cá chép kho tương hột thơm ngon

Cá chín thì bạn gắp ra dĩa rồi trang trí vài lát ớt lên trên. Vậy là các bạn đã hoàn thành xong món cá chép kho tương thơm ngon rồi đấy. Bạn có thể ăn kèm với cơm nóng sẽ ngon lắm đấy. Thịt cá mềm, béo, ngọt hòa quyện cùng hương vị đậm đà của tương hột thì ngon hết biết.

Vậy là chúng ta vừa chia sẻ đến các bạn về cách làm món cá chép chưng tương thơm ngon rồi nhé! Cá chép mềm, ngọt kết hợp cùng với tương hột và cơm nóng thì ngon hết sẩy. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này.