“Bật mí” cách làm cá kho chuối xanh không tanh, thơm ngon, đậm vị

Cá kho chuối xanh là món ăn được kết hợp từ cá kho và chuối xanh đem lại hương vị khá lạ miệng và đưa cơm. Nếu gia đình bạn đã “ngán” những món ăn từ cá bình thường vậy tại sao không thử ngay món mới này nhỉ?
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Cá kho chuối xanh, một món ăn nghe có vẻ hơi “xa lạ” nhưng lại là món khá đưa cơm đấy nhé. Có lẽ, đây là món gắn liền tuổi thơ của nhiều người nhưng lại dần bị lãng quên bởi hiện nay có vô vàn công thức món ăn Tây.
Vậy nên, hãy cùng mình vào bếp và trổ tài ngay món cá kho chuối xanh dân dã, đưa cơm mà không hề tanh đâu nhé!
Cá kho chuối xanh
Nguyên liệu cần chuẩn bị
- 500gr cá lóc (hoặc cá gì cũng được tùy theo sở thích gia đình bạn)
- 4 trái chuối xanh
- 3 củ hành tím
- 4 nhánh hành
- 2 trái ớt
- Dầu ăn
- Tiêu xay
- Đường, muối, hạt nêm, nước mắm,...
Sơ chế nguyên liệu
- Đối với cá lóc, sau khi mua về, để khử mùi tanh cá, bạn có thể dùng 2 chén giấm trộn vào cá cho sạch nhớt rồi đem rửa sạch với nước, để ráo. Nếu nhà không có giấm ăn thì bạn vẫn có thể dùng chanh để làm sạch nhớt cá nhé.
- Khi cá đã ráo, tiến hành cắt cá thành từng khúc vừa ăn.
- Sau đó đổ cá vào tiến hành bước ướp gia vị, cho cá vào tô, ướp cá với một muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng tiêu xay, trộn đều và ướp trong 15 phút.
- Kế đến là đem hành tím lột vỏ, cắt lát mỏng, hành lá lặt bỏ rễ và lá úa, rửa sạch, cắt lấy phần thân đem đi đập vừa nhé.
- Trong khoảng thời gian đợi ướp cá, hãy bắt tay vào việc lột bỏ vỏ chuối xanh, cắt thành miếng vừa ăn, đừng quên chuẩn bị một thau nước muối + chanh pha loãng để ngâm chuối cho sạch mủ và không bị đen chuối.
- Ngâm chuối khoảng 10 phút rồi rửa sạch, để ráo.
- Sau khi 10 trôi qua lấy chuối qua rồi rửa sạch lại với nước để ráo
Tiến hành thực hiện cá kho chuối xanh
- Cho một cái chảo lên bếp, đổ dầu vào, đun cho đến khi dầu nóng rồi bỏ từng khúc cá đã ướp khi nãy vào chiên cho vàng đều 2 mặt. Khi cá đã vàng đều thì để cá ra dĩa rồi tắt bếp. (Chiên sơ cá giúp thịt cá dai hơn và không bị rã khi kho, giúp cá giữ được nguyên vẹn. Đây cũng là bí quyết giúp món ăn thêm đẹp mắt hơn đấy.)
- Tiếp theo chuẩn bị một cái nồi đất (nồi đất dùng để kho cá/ thịt rất ngon) để lên bếp đun với lửa lớn, sau đó vặn nhỏ lửa xuống, cho 2 muỗng canh dầu ăn vào, cho tiếp 2 muỗng đường vào để làm nước màu. Lưu ý: Trong quá trình làm nước màu, nhớ đảo đều tay đến khi đường trở thành màu cánh gián là được.
- Sau khi đường trở thành màu cánh gián, cho hành tím đã cắt lát và thân hành đập sơ khi nãy vào, đảo đều.
- Kế đến là để cá đã chiên sơ vào nồi, nêm nếm gia vị cho cá, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 2 trái ớt, 3 muỗng canh nước lọc và vặn lửa nhỏ, tiếp tục khi thêm 15 phút rồi cho chuối xanh vào.
- Tiếp tục kho thêm 10 phút, nêm nếm gia vị lại một lần nữa. Ngay lúc này, nếu trong nồi đã cạn nước, dùng đũa khuấy thì sền sệt là đã đạt yêu cầu, nếu chưa có thể đun thêm đến khi nước kho cá khô sền sệt nhé.
- Để cá ra đĩa rắc thêm 1 ít tiêu xay, cá thì đậm vị không có 1 chút mùi tanh chuối xanh thì bùi bùi 1 sự kết hợp hoàn hảo.
Cá kho chuối xanh riềng
Nguyên liệu chuẩn bị
600gr cá trắm (cá lóc, cá rô)
- 4-5 trái chuối xanh
- 1 củ riềng nhỏ
- 2 củ hành khô
- 2-3 trái ớt tươi (nếu không ăn được cay có thể không cần chuẩn bị ớt)
- 300gr thịt ba rọi
- Gia vị: dầu ăn, hạt nêm, đường, bột nghệ, nước mắm ngon, bột ngọt.
Sơ chế các nguyên liệu
- Cá sau khi mua về làm sạch, rửa để ráo, sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn.
- Thịt ba rọi đem rửa sạch, sau đó chần sơ qua nước sôi để thịt sạch hơn, đem cắt thành từng miếng vừa ăn.
- Kế đến ướp thịt ba rọi và cá với 2 muỗng cà phê bột nêm, hành, một ít riềng (đã được băm nhỏ), nước mắm, bột nghệ, nửa muỗng cà phê bột ngọt và ướp trong 30 phút. Trong quá trình ướp, có thể đảo hoặc xốc lên để cá và thịt được thấm đều gia vị.
- Sau đó đem riềng đi cắt lát mỏng, ớt có thể để cá trái hoặc cắt lát tùy thích.
- Rửa sạch chuối xanh, có thể để cả vỏ xanh bên ngoài hoặc gọt vỏ tuỳ sở thích, cắt khúc thành miếng vừa ăn.
Cách làm món cá kho chuối xanh riềng
- Cho một cái chảo lên bếp, đổ vào một xíu dầu ăn, đợi dầu nóng rồi cho ngay 3-4 muỗng cà phê đường vào, đảo đều. Trong quá trình làm nước màu từ đường, nhớ đảo đều tay đến khi đường ngả sang màu vàng cánh gián là được, tắt bếp rồi cho ngay 2 muỗng cà phê nước lọc vào.
- Chuẩn bị một cái nồi đất hoặc nồi đế dày, xếp một lớp riềng và gừng bên dưới đáy nồi, sau đó là một lớp chuối xanh, cuối cùng là cá và thịt đã ướp khi nãy, đừng quên thêm một lớp chuối, ớt và riềng lên lớp trên cùng để làm tăng hương vị của món ăn nhé. Tiếp theo nên cho 3-4 muỗng cà phê dầu ăn hoặc mỡ nước lên trên mặt.
- Đem phần nước đường vừa thắng khi nãy đổ vào nồi cá, thêm một ít nước lọc sao cho mức nước xăm xắp nồi để đun sôi cá, bật lửa nhỏ nấu đến khi cạn nước. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng nhưng không được lật cá. Món ăn ngon nhất khi các nguyên liệu chuối, thịt cá nhừ, vậy nên hãy nấu đến khi nhừ, cạn nước là đạt chuẩn.
- Khi cá gần cạn nước, cho thêm 2-3 muỗng cà phê dầu ăn lên trên để món ăn thêm bắt mắt hơn.
Cá kho chuối xanh với cải chua
Chuẩn bị nguyên liệu
- 1 con cá trắm đen (khoảng 600gr)
- 200gr cải chua
- 3-4 trái chuối xanh
- 300gr thịt rọi
- 3 muỗng cà phê nước màu
- 2 muỗng cà phê hạt nêm
- 2 muỗng đường
- ½ muỗng cà phê tiêu
- ½ muỗng cà phê nước mắm
- 1 củ hành tím
Sơ chế nguyên liệu
- Cá mua về làm sạch, cắt thành khúc vừa ăn, để ráo.
- Thịt ba rọi làm sạch, chần với nước sôi rồi đem đi cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.
- Cải chua rửa sạch, cắt thành từng khúc nhỏ.
- Chuối xanh gọt vỏ, ngâm với nước cốt chanh pha loãng và muối để chuối không bị thâm đen, sau khoảng 5 phút đem chuối đi cắt đôi miếng nhỏ.
- Hành tím rửa sạch, băm nhuyễn.
Cách làm món cá kho chuối xanh cải chua
- Đầu tiên, ướp cá với nước màu, tiêu, nước mắm, hạt nêm đã chuẩn bị, trộn đều ướp trong 30 phút.
- Kế đến đem thịt ba rọi ướp với một ít hành tím băm, ½ muỗng cà phê nước mắm, nửa muỗng cà phê đường, ⅓ muỗng cà phê hạt nêm.
- Cho chảo lên bếp, đổ một ít dầu ăn, đợi dầu sôi cho thịt ba rọi vào xào sơ. Cùng lúc này, để lên bếp thêm một cái chảo khác và chiên cá, nên chiên vàng đều hai mặt để khi kho cá không bị vỡ nát.
- Sau khi chiên xong, cho một cái nồi đất (hoặc nồi đế dày) lên bếp, phi thơm hành tím. Kế đến cho lần lượt thịt ba rọi, cải chua, cá, chuối và ớt vào nồi. Thêm vào nồi 1 bát nước dừa hoặc nước ấm. Nấu trong vòng 15 phút để các nguyên liệu chín và thấm đều gia vị.
- Sau 15 phút hạ lửa, nấu liu riu thêm 35 phút, cuối cùng là nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị là được.
- Đợi đến khi cá chín, nước trong nồi sệt lại, dậy mùi thơm thì bạn đã có ngay một món ăn lạ miệng cho bữa cơm rồi đấy.
Lưu ý: Món này càng kho lâu thì thịt cá càng chắc và dai, nước kho cá đậm đà, đây chắc chắn là món ăn cho những ngày “nhạt miệng” rồi đấy.
Thật ra, mình cũng là người không thích cá, nhưng mình tin chắc rằng với các món cá kho chuối xanh được chia sẻ trên sẽ là món giúp bạn lấy lại niềm đam mê với cá đấy. Thử ngay và chia sẻ cảm nhận cho mình biết với nhé!