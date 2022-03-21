“Bật mí” cách làm cá kho chuối xanh không tanh, thơm ngon, đậm vị

Cá kho chuối xanh, một món ăn nghe có vẻ hơi “xa lạ” nhưng lại là món khá đưa cơm đấy nhé. Có lẽ, đây là món gắn liền tuổi thơ của nhiều người nhưng lại dần bị lãng quên bởi hiện nay có vô vàn công thức món ăn Tây.

Vậy nên, hãy cùng mình vào bếp và trổ tài ngay món cá kho chuối xanh dân dã, đưa cơm mà không hề tanh đâu nhé!