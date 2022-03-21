Hướng dẫn cách chế biến món lẩu trâu nhúng mẻ, hầm sả thơm ngon tại nhà

Cách để nhận biết 2 loại thịt này không quá khó nhưng dễ gây nhầm lẫn. Tuy có cùng màu đỏ, nhưng thịt trâu lại có màu đỏ sẫm và thớ thịt hơi thô hơn so với thịt bò.

Trâu nhúng mẻ là món lẩu có công thức chế biến tương tự như bò nhúng mẻ, bê nhúng mẻ hay bạch tuộc nhúng mẻ. Đặc điểm của món ăn này đó là nồi nước dùng sôi sùng sục với vị chua nhẹ của mẻ đặc trưng, đảm bảo ăn tới đâu phải xuýt xoa đến đó. Theo dõi bài viết bên dưới để học ngay công thức chế biến nhé!

Nếu cắt theo chiều ngang thớ thịt thì bạn sẽ nhìn thấy rõ sợi cơ thịt trâu to hơn nhiều so với sợi cơ thịt bò và có độ mịn kém hơn thịt bò.

Cách phân biệt thịt trâu và thịt bò

Một điểm đặc biệt nữa, thịt bò có mỡ màu vàng còn thịt trâu lại có hoặc không có mỡ, nếu có thì mỡ của thịt trâu màu trắng.

Mách bạn cách chọn mua thịt trâu tươi, ngon

Chọn thịt trâu có thớ thịt to, màu đỏ tía và có mỡ trắng hơn mỡ bò. Đây chính là các dấu hiệu để các bạn nhận biết đây là thịt trâu tươi, ngon cho món ăn thêm đậm đà hương vị hơn.

Công thức làm trâu nhúng mẻ ngon

Nguyên liệu làm Lẩu trâu nhúng mẻ

Thịt trâu: 1kg



Cơm mẻ: 1.3 chén (chén ăn cơm)



Cà chua: 3 quả



Cà rốt: 1 củ



Sả: 4 cây



Tỏi: 1 củ



Hành tím: 3 củ



Ớt: 1 quả



Gừng: 1 củ



Dầu ăn: 2 muỗng canh



Nước mắm: 2 muỗng canh



Gia vị thông dụng 1 ít (bột ngọt/bột nêm/đường)

Dụng cụ thực hiện: Máy xay đa năng, nồi, chảo, muỗng, chén,...

Mẻ là gì? Mua ở đâu?

Mẻ có tên gọi khác là cơm mẻ. Đây là một loại gia vị cơ bản được làm nên từ cơm nguội, cơm nhão và trải quá trình lên men.

Mẻ có vị chua thanh và có mùi thơm rất đặc trưng. Thông thường, mẻ được sử dụng trong nhiều món khác nhau như: món lẩu, các món om, thịt trâu cơm mẻ, ốc nấu đậu phụ chuối xanh.

Bạn có thể mua mẻ tại các cửa hàng bán rượu nấu hay các cửa hàng bách hóa chuyên bán các thực phẩm miền Bắc.

Cách chế biến Lẩu trâu nhúng mẻ

Bước 1: Sơ chế thịt trâu

Thịt trâu sau khi mua về, các bạn mang đi rửa sạch. Sau đó dùng một ít muối chà sơ lên bề mặt thịt rồi rửa lại với nước cho thật thật. Tiếp đó, các bạn cắt thịt trâu thành từng lát mỏng vừa ăn và cho ra dĩa.

Lẩu trâu nhúng mẻ

Bước 2: Sơ chế mẻ và các loại rau củ quả

Trước hết, các bạn cho ⅓ chén mẻ cùng với 1 chén nước vào máy xay đa năng và xay nhuyễn và đổ ra chén riêng.

Kế đến, các bạn rửa sạch cà chua rồi cắt thành múi cau. Cà rốt bào bỏ vỏ rồi cắt thành từng khúc vừa ăn.

Gừng, hành tím và tỏi mang đi làm sạch. Về phần gừng, các bạn đập dập và băm nhuyễn. Đối với hành tím, các bạn cắt thành từng lát mỏng, còn tỏi thì đập dập là được!

Kế đến, các bạn dùng dao cắt hết phần đầu của 4 cây sả thành từng lát mỏng, còn phần thân nhỏ phía dưới, bạn để nguyên.

Bước 3: Xào cà chua

Bạn bắc chảo lên bếp và cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Khoảng 1 - 2 phút sau, các bạn cho hết phần sả, hành tím đã được cắt lát mỏng và tỏi đập dập vào rồi phi thơm với lửa vừa từ 2 - 3 phút.

Đến khi các nguyên liệu trên đã chuyển sang vàng đều, các bạn cho 5 muỗng canh cơm mẻ đã xay vào. Tiến hành đảo đều và nêm nếm thêm các gia vị: 2 muỗng cafe bột ngọt, 3 muỗng cafe bột nêm, 1 muỗng canh đường và 2 muỗng canh nước mắm.

Tiếp theo, các bạn cho toàn bộ cà chua vào chảo rồi đảo đều. Sau khoảng 30 giây - 1 phút thì tắt bếp.

Bước 4: Nấu nước dùng mẻ

Ở bước này, các bạn chuẩn bị 1 nồi nước lớn (khoảng chừng 3 lít) và bắc lên bếp. Cho tiếp toàn bộ cà chua mới xào vào.

Kế đến, bạn tiếp tục cho hết phần mẻ đã xay, cà rốt và ớt vào rồi nêm thêm 1 muỗng hạt nêm.

Bạn đun nước dùng mẻ từ 10 - 15 phút với lửa vừa đến khi nước sôi thì tắt bếp. Lúc này, các bạn múc nước lẩu ra nồi lẩu, đun thật sôi rồi nhúng thịt trâu vào và ăn thôi.

Mách nhỏ: Để món ăn được thơm và béo hơn, các bạn có thể nêm thêm 4 - 5 muỗng canh nước cốt dừa vào. Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh tăng giảm gia vị cho phù hợp với khẩu vị nhé!

Bước 5: Thành phẩm

Món lẩu trâu nhúng mẻ với nước dùng ngọt thanh từ cà rốt, vị chua chua từ mẻ kết hợp cùng với những miếng thịt trâu dai mềm sẽ khiến bạn ăn hoài mà không ngán.

Bạn có thể nhúng thêm một chút rau tần ô, hành lá ăn kèm cũng sẽ rất ngon. Vừa nhúng thịt vừa thưởng thức và trò chuyện cùng với người thân thì còn gì bằng. Cùng vào bếp và trổ tài ngay bạn nhé!

2. Lẩu trâu hầm sả

Nguyên liệu làm Lẩu trâu hầm sả

Sườn trâu: 1kg

Củ cải: 1 củ

Nấm rơm: 20g

Dừa tươi: 1 trái

Hành tây: 1 củ

Sả: 5 cây

Tỏi: 4 tép

Ớt: 1 quả

Đậu phộng lột vỏ: 30g

Rau ăn kèm lẩu: 400g (mướp/ cải bắp thảo/ rau mồng tơi/cải bẹ xanh)

Dầu ăn: 3 muỗng canh

Gia vị thông dụng: 1 ít (bột ngọt/ hạt nêm/ đường/ tiêu/ muối)

Các dụng cụ: Nồi áp suất, nồi, dĩa, muỗng,...

Cách chế biến Lẩu trâu hầm sả

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt trâu

Sườn trâu sau khi mua về, các bạn mang đi rửa sạch rồi chặt thành từng khúc vừa ăn và cho vào dĩa.

Kế đến, các bạn ướp thịt trâu cùng với gia vị: 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe bột ngọt, 2 muỗng cafe đường cùng 1 muỗng cafe tiêu.

Lẩu trâu hầm sả

Tiếp tục cho ½ phần tỏi băm vào cùng, trộn đều lên và cho sườn nghỉ trong khoảng 30 phút để thấm gia vị.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Củ cải trắng gọt bỏ vỏ và cắt thành từng khoanh nhỏ vừa ăn. Nấm rơm cắt bỏ hết phần chân nấm, rửa sạch rồi cắt nấm làm đôi.

Về phần hành tây, các bạn lột bỏ vỏ rồi cắt thành hình múi cau. Đối với ớt, các bạn cắt lát nhỏ.

Kế đến, mang hết 30gr đậu phộng đã lột vỏ luộc cho chín mềm từ 10 - 15 phút rồi để ra chén riêng.

Tiếp theo, bạn cắt đầu sả thành lát mỏng; phần thân sả, bạn đập dập và cắt thành khúc. Cuối cùng, lột bỏ vỏ rồi băm nhuyễn 4 tép tỏi.

Bước 3: Hầm thịt trâu với sả

Để hầm thịt trâu, các bạn chuẩn bị một cái nồi áp suất và cho vào nồi 3 muỗng canh dầu ăn cùng với tỏi băm vào phi thơm.

Sau đó, các bạn cho toàn bộ phần sườn trâu đã ướp vào nồi rồi đảo đều. Bạn xào thịt trâu trong vòng 7 - 10 phút đến khi thịt trâu săn lại. Để nước dùng ngon hơn, các bạn cho nước dừa vào nấu cùng.

Đến khi nước sôi lại, bạn cho toàn bộ phần thân sả cắt khúc cùng 4 chén nước vào, đậy nắp nồi áp suất lại và tiến hành hầm trong khoảng 15 phút.

Bước 4: Nấu lẩu thịt trâu hầm sả

Sau 15 phút hầm sườn trâu, các bạn cho tiếp: đậu phộng, củ cải trắng, sả cắt lát, nấm rơm, hành tây vào và tiếp tục nấu thêm khoảng 7 - 10 phút.

Khi nước sôi lại, các bạn cho lẩu ra nồi thường, rồi bắc lên bếp để cho nước dùng sôi lại và nhúng những loại rau ăn kèm lẩu vào. Bạn nên nhớ điều chỉnh lửa vừa. Cuối cùng, các bạn chỉ cần đợi thêm 5 phút là rau sẽ chín dần rồi đó!

Bước 5: Thành phẩm

Món lẩu trâu hầm sả thơm lừng khắp không gian bếp, nước dùng có vị thanh ngọt còn sườn trâu thì được hầm mềm ngon miệng. Rau ăn kèm với lẩu đa dạng, vừa thơm ngon vừa không gây ngán nhưng vẫn đảm bảo đủ chất.

Bạn có thể ăn lẩu trâu cùng với mì gói hoặc bún cũng rất ngon nhé! Nếu các bạn không biết cuối tuần này nên chiêu đãi các thành viên trong gia đình thì món lẩu trâu hầm sả sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn và gia đình đó, vào bếp và trổ tài thôi!

Gợi ý cách làm nước chấm thịt trâu nhúng mẻ ngon

Nước chấm thích hợp để ăn kèm với thịt trâu nhúng mẻ chính là sự kết hợp hài hoà giữa các gia vị như: sa tế, chanh, bột ngọt/ mì chính và nước dầu của gói gia vị hảo hảo. Vì vậy, để ngon hơn, bạn nên chuẩn bị thơm nước chấm này nhé!

Thịt trâu nhúng mẻ ăn với rau gì ngon nhất?

Để tăng thêm hương vị của món trâu nhúng mẻ thì không thể nào thiếu đi các loại rau ăn kèm. Tùy thuộc vào sở thích mỗi gia đình mà chuẩn bị các loại rau phù hợp. Dưới đây là một số gợi ý về cách lựa chọn rau ăn kèm:

Thịt trâu nhúng mẻ ăn với rau gì ngon nhất

Rau ăn lá: sẽ giúp tăng thêm hương vị của món ăn nếu các kết hợp với rau mồng tơi, rau thơm, lá tía tô, rau cải bắp.

Các loại củ quả ngon mà chúng tôi gợi ý: Cà rốt, ngô bao tử (ngô Mỹ), hành tây, ngó sen, củ cải...

Các loại nấm gợi ý: Nấm hương, nấm kim châm, nấm rơm, nấm mối, nấm đùi gà…

Trên đây là công thức nấu thịt trâu nhúng mẻ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện món ăn thành công và chiêu đãi gia đình một món ăn ngon. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi để cập nhật nhiều món ngon hơn nữa nhé!