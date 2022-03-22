3 cách làm nộm gà hành tây ngon mà không bị hăng

Đối với gà ta ngon, các bạn nên chọn mua những con gà có da gà màu vàng nhạt, mỏng, mịn, có độ đàn hồi cao và chỉ có màu vàng đậm ở một số chỗ như: ức gà, cánh gà, lưng. Gà ta đã được sẵn thường sẽ có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp.

Nộm gà hành tây là món ăn được rất nhiều bà nội trợ lựa chọn sử dụng trong bữa ăn hàng ngày của gia đình mình. Nộm gà hành tây với phần thịt gà xé phay ngọt, cà rốt và hành tây giòn rất dễ ăn. Công thức chế biến nộm gà cũng rất dễ chỉ tốn của bạn khoảng 15-30 phút. Cùng vào bếp với chúng tôi để thực hiện ngay món ăn này bạn nhé!

Gà ngon thường sẽ có thịt trông phải tươi, thịt không có mùi hôi, trên da không có những vết bầm tím hay tích tụ máu. Muốn mua gà ngon thì các bạn không nên chọn những con gà đen sạm bởi vì đó là gà đã chết trước khi làm.

Dùng tay ấn vào mình gà, lườn gà hoặc đùi gà để kiểm tra. Nếu thịt săn chắc là gà ngon. Còn nếu thịt gà bị nhão, trơn, biến dạng, bị lõm kiểu phù rất nhiều nước, chứng tỏ gà bị tiêm thuốc nước đôi khi còn bị pha lẫn thêm hàn the vào. Điều này, các bạn cần tuyệt đối không mua loại gà này để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cách làm nộm gà hành tây

1. Cách làm nộm gà hành tây ngon mà không bị hăng

Chuẩn bị nguyên liệu

Nguyên liệu làm nộm gà hành tây cũng khá đơn giản. Tùy thuộc vào số lượng người ăn mà các bạn có thể lựa chọn và chuẩn bị các nguyên liệu phù hợp. Dưới đây là phần nguyên liệu dành cho 4 - 5 người ăn.

300g thịt gà

100g đậu phộng

2 củ hành tây

1 củ cà rốt (củ lớn)

1 - 2 quả chanh

2 - 3 quả ớt

1 củ tỏi

1 nắm rau răm, lá chanh

Các loại gia vị: Đường, muối, hạt nêm, giấm, tiêu, …

Các bước làm nộm gà hành tây

Cách làm nộm gà hành tây không bị hăng rất dễ và không mất quá nhiều thời gian. Với 30 phút cho tất cả các công đoạn, bạn đã có thể hoàn thành món ăn thành công như mong đợi.

Bước 1: Luộc gà

Để thịt gà bớt mùi hôi, khi mua về, các bạn hãy mang đi rửa sạch với nước muối loãng rồi rửa lại với nước sạch. Tiếp đó, bạn cho gà vào nồi nước rồi bắc lên trên bếp và luộc.

Nhớ canh chỉnh thời gian để thịt gà không chín quá. Tốt nhất luộc đến khi nước sôi thì bạn tắt bếp rồi để im thịt gà trong nồi khoảng 5 - 10 phút rồi mới vớt ra, để nguội. Cách luộc này giúp cho thịt gà không bị chín nát và giữ được độ thơm ngon đặc trưng.

Cách làm nộm gà hành tây ngon mà không bị hăng

Sau khi thịt gà nguội thì các bạn dùng tay xé thịt gà thành từng miếng (sợi dày) rồi ướp thịt với nước cốt chanh, xíu đường, xíu hạt nêm.

Đừng quên bóp thật kỹ thịt gà với gia vị để gia vị có thể ngấm đều hơn từng miếng thịt gà, giúp cho món nộm gà hành tây thêm phần đậm đà.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Hành tây bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng mỏng theo chiều ngang. Để loại bỏ hết mùi hăng của hành tây nhưng vẫn giữ được độ giòn ngon vốn có thì bạn nên cắt mỏng hành tây rồi cho vào tô nước đá lạnh và ngâm trong vài phút, sau đó vớt ra, để ráo và trộn cùng với nước cốt canh và 5 muỗng canh đường.

Sau 15 - 20 phút, khi hành tây đã ngấm nước cốt chanh và đường thì các bạn mới đổ ra rổ.

Cà rốt cắt bỏ vỏ, rửa sạch rồi bào thành từng sợi mỏng. Rau răm cắt bỏ gốc, nhặt các lá tươi, xanh, ngon rồi rửa lại thật sạch, để ráo.

Lá chanh rửa sạch, để ráo. Chanh rửa sạch, loại bỏ hạt, vắt lấy nước cốt. Tỏi bóc bỏ vỏ rồi băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, loại bỏ hạt.

Đậu phộng rang lên đến khi chín và thơm, để nguội, bóc vỏ, giã dập.

Bước 3: Trộn nộm gà hành tây

Công thức chế biến nộm gà hành tây, trước tiên bạn cho cà rốt sợi vào tô lớn rồi trộn cùng với nước cốt chanh và 2 muỗng cafe đường. Nhớ sử dụng bao tay trộn đều để cà rốt ngấm đều gia vị.

Tiếp tục cho hành tây và thịt gà vào và nêm nếm thêm các loại gia vị theo tỷ lệ sau: 2 muỗng cafe đường, 2 muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe hạt nêm, nước cốt chanh, tỏi ớt băm, một chút tiêu và trộn thật đều.

Cho thêm rau răm, lá chanh cắt nhỏ và đậu phộng rang vào rồi tiếp tục trộn. Sau đó, bạn nếm thử món nộm xem đã vừa ăn chưa, nếu chưa thì nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng.

Đợi từ 3 - 5 phút để món nộm gà hành tây ngấm đều gia vị rồi trình bày ra dĩa. Sau đó, rắc đậu phộng rang lên trên, thêm một chút rau răm và ớt tỉa hoa trên bề mặt để trang trí.

2. Cách làm nộm gà xé phay hành tây

Nguyên liệu chuẩn bị

Thịt gà ta: 500g

Hành tây: 1 củ

Cà rốt: 1 củ

Tỏi khô: 1 củ

Rau răm: 1 mớ

Lạc rang

Gia vị: đường, mắm, bột nêm, chanh, ớt,…

Cách làm nộm gà xé phay hành tây

Bước 1: Luộc gà

Gà mua về làm sạch, xát muối lên toàn bộ thân gà cả bên trong lẫn bên ngoài cho hết mùi hôi.

Cho gà vào nồi, đổ ngập nước rồi cho thêm 1 củ hành tím vào để thịt gà được thơm. Gà sôi thì bạn bật lửa nhỏ liu riu, khoảng 20 phút là gà chín. Gà chín thì vớt ra để nguội. Trong thời gian đó, các bạn đi sơ chế các nguyên liệu khác.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu

Hành tây lột bỏ vỏ, bổ đôi rồi thái ngang mỏng. Thả hành tây vào bát nước đá để ngâm trong khoảng 20 phút giúp hành trắng và bớt mùi hăng.

Cách làm nộm gà xé phay hành tây

Cà rốt gọt bỏ vỏ, bào thành sợi rồi cũng đem ngâm vào nước đá cho giòn. Rau răm nhặt, rửa sạch rồi dùng dao thái nhỏ. Lạc rang chín, giã dập. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Ớt băm nhỏ

Bước 3: Xé gà

Gà sau khi đã nguội thì các bạn cắt lấy phần lườn và đùi. Xé gà thành từng miếng nhỏ, phần da gà các bạn dùng dao hoặc kéo cắt nhỏ. Phần xương có thể sử dụng để nấu canh cho ngọt nước.

Bước 4: Trộn nộm gà

Cho gà vào một cái âu lớn. Cho hành tây, cà rốt vào cùng. Nêm nếm gia vị gồm: 1 thìa đường, 1 thìa bột nêm, 1 thìa giấm ăn, ½ quả chanh vắt, tỏi băm, ớt băm vào. Bạn sử dụng bao tay trộn nhẹ nhàng để các nguyên liệu ngấm đều gia vị.

Cho rau răm vào trộn cùng. Nêm nếm lại các gia vị cho vừa miệng. Cho nộm gà xé phay hành tây ra đĩa, rắc lạc rang lên trên và thưởng thức

Bước 5: Yêu cầu thành phẩm

Cách làm món nộm gà xé phay hành tây không quá khó. Bạn chỉ cần dành một chút thời gian là có thể trổ tài chế biến chiêu đãi cả gia đình. Món ăn ngon miệng lại rất dễ ăn, chống ngán dành cho những bữa ăn gia đình quả.

Nộm gà thành phẩm đòi hỏi cần đạt một số yêu cầu sau:

Thịt gà ngấm đủ những hương vị chua cay mặn ngọt

Hành tây, cà rốt giòn nhưng không bị hăng

Món nộm dậy mùi thơm của rau răm, lạc rang và các nguyên liệu

3. Cách làm Nộm gà hành tây dưa leo

Nguyên liệu làm Nộm gà hành tây dưa leo

Cho 1 dĩa

Gà ½ con (khoảng 700gr)

Dưa leo 2 quả

Rau thơm các loại 1 ít

Hành tây 2 củ

Hành tím 3 củ

Ớt 2 trái (băm nhuyễn)

Tỏi 2 tép (băm nhuyễn)

Đồ chua 1 chén (tuỳ chọn)

Giấm táo 1 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng canh

Dầu ăn 4 muỗng canh

Muối/ Đường 1 ít

Cách chế biến Gỏi gà hành tây dưa leo

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Thịt gà mua về, các bạn mang đi chà xát cùng với muối rồi rửa lại thật sạch với nước và để ra rổ cho ráo.

Với 2 củ hành tây, các bạn lột bỏ vỏ. Sau đó rửa sạch, cắt lấy phần lõi của 1 củ để riêng. Phần còn lại mang đi cắt mỏng, ngâm cùng với nước dấm cho hết hăng rồi để vào tủ lạnh.

Mang 2 quả dưa leo rửa sạch, để ráo nước rồi nạo bỏ phần ruột bên trong và bào thành sợi để vào tủ lạnh cho giòn.

Bước 2: Luộc thịt gà

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 1 lít nước lọc. Tiến hành cho: 2 lát gừng, ½ con gà, 1 lõi củ hành tây, đậy nắp và luộc với lửa lớn trong vòng 5 - 7 phút.

Cách làm Nộm gà hành tây dưa leo

Luộc gà đến khi nước trong nồi sôi lên thì điều chỉnh lửa nhỏ, mở nắp nồi lật gà lại để gà chín đều, đợi nước sôi khoảng 10 phút thì nêm nếm thêm một ít muối, đậy nắp và luộc thêm 30 phút nữa là được.

Sau 30 phút, các bạn vớt gà ra, để cho nguội hẳn rồi dùng tay xé thịt gà thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 3: Làm hành khô

Tiếp đó, các bạn lấy 3 củ hành tím lột vỏ, rửa sạch, cắt thành nhiều lát mỏng.

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 4 muỗng canh dầu ăn. Đợi đến khi dầu ăn nóng lên thì các bạn chỉnh lửa nhỏ, cho hành tây đã được cắt vào phi cho vàng đều rồi vớt ra.



Bước 4: Làm nước trộn gỏi

Để làm nước trộn gỏi, bạn cho vào chén các gia vị: 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh giấm táo, phần tỏi và ớt băm rồi khuấy đều để hỗn hợp tan hoàn toàn vào nhau.

Bước 5: Trộn gỏi gà hành tây dưa leo

Chuẩn bị 1 cái thau, cho toàn bộ thịt gà đã xé nhỏ vào. Tiếp đó, bạn cho thêm vào dưa leo đã bào, củ cải, cà rốt chua, hành tây chua, rau thơm rồi rưới một chút nước mắm trộn gỏi lên và trộn thật đều để các nguyên liệu thấm gia vị.

Cuối cùng, các bạn cho gỏi ra dĩa, rắc thêm hành phi, đậu phộng rang lên là có thể thưởng thức rồi.

Bước 6: Thành phẩm

Vậy là món gỏi gà hành tây dưa leo đã hoàn thành rồi. Vị gỏi chua ngọt, thịt gà mềm ngon, hành tây, cà rốt, dưa leo giòn và thấm đều gia vị, ăn rất vừa miệng.

Mẹo để món gà nộm hành tây ngon

Mặc dù công thức chế biến nộm gà hành tây đơn giản, nhưng để món ăn thêm phần ngon hơn, bạn đừng bỏ qua những lưu ý sau:

Thông thường, các món nộm gà xé nói chung đều sử dụng gà ta. Bởi vì thịt gà chắc, dai, ngon ngọt. Nhưng nếu làm nộm gà hành tây cho gia đình có người già và trẻ em thì các bạn nên chọn mua thịt gà công nghiệp sẽ ngon hơn vì thịt mềm, dễ ăn.

Để hành tây giòn và bớt hăng, các bạn có thể ngâm trong nước đá lạnh và bóp cùng với nước cốt chanh. Nếu sử dụng giấm, các bạn chỉ nên sử dụng với lượng ít và không ngâm quá lâu trong giấm để tránh ảnh hưởng đến độ giòn của hành tây.

Mẹo để món gà nộm hành tây ngon

Tùy thuộc vào sở thích và khẩu vị mà có thể nêm nếm lại gia vị. Đặc biệt là thêm tiêu, ớt để món ăn được thơm, cay nồng, rất kích thích vị giác.

Bên cạnh gà nộm hành tây, các bạn có thể tham khảo thêm những món nộm gà dưa leo, nộm gà hoa chuối, nộm gà xoài,… với cách chế biến tương tự, chỉ thay đổi một chút nguyên liệu để món ăn thêm mới mẻ.

Tóm lại, nộm gà hành tây là món ăn thơm ngon, dễ thực hiện. Nhưng khi hoàn thành, món ăn này lại có vị thơm ngon của thịt gà, giòn ngọt của hành tây, giòn sần sật của cà rốt, vị cay của rau răm, thơm bùi của đậu phộng,… khiến cho nhiều người mê mẩn. Chúc các bạn thành công với món ăn này!