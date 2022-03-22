4 cách làm nui chiên giòn cực ngon ai ăn cũng mê

Nui là từ ngữ được sử dụng để chỉ những loại sợi mì có trong ẩm thực Châu Âu. Đặc biệt là ở trong ẩm thực nước Ý.

Đồ ăn vặt luôn là lựa chọn hàng đầu, thu hút trẻ em thậm chí là cả người lớn. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn cách làm nui chiên giòn để nhâm nhi cực kỳ thơm ngon. Cùng vào bếp trổ tài và chiêu đãi cả nhà một bữa ăn vặt no nê các bạn nhé!

Nguyên liệu này thường được sử dụng để chế biến rất nhiều món xào, món nước thơm ngon. Khi nấu chín, nui sẽ có độ giòn dai, mềm ngọt.

Nui có mấy loại

Không giống như các loại mì dài quen thuộc tại Việt Nam, nui có rất nhiều hình dạng khác nhau như: hình tròn, sợi xoắn, ống tròn, ống lớn, ngôi sao, bướm bướm với rất nhiều màu sắc đẹp mắt.

Ngoài ra, người ta còn sản xuất nui chiên ăn liền với hương vị đậm đà, độc đáo. Món ăn vặt này được cả trẻ em lẫn người lớn yêu thích.

Nui làm từ bột gì?

Nui được làm ra chủ yếu từ các loại bột: bột mì, bột gạo, trứng, nước và một số loại gia vị khác. Sau khi trộn bột cùng với trứng và nước xong, người ta sẽ cho thêm phụ gia vào để có thể tạo thành khối bột đồng nhất. Cuối cùng là mang đi ép khuôn và sấy khô để tạo thành các sợi nui.

Nui bao nhiêu calo?

Trong 100gr nui thường có chứa 360 calo với các thành phần dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như:

Chất béo: 1.4gr

Chất đạm 12.5gr

Carbs: 73gr

Natri: 100mg

Mua nui ở đâu, giá bao nhiêu?

Hiện nay, bạn có thể tìm những thương hiệu sản xuất nui nổi tiếng như: Barilla, Castello, San Remo, Safoco, C Meizan, Vinaly,... ở các điểm chợ, tạp hoá, cửa hàng thực phẩm, siêu thị hoặc các trang thương mại điện tử uy tín với giá dao động từ 25.000 - 65.000 đồng/ 500gr.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé đến các cửa hàng thực phẩm uy tín để mua được giá thành phù hợp, chất lượng đã được kiểm định nhé!

Top 4 công thức làm nui chiên giòn thơm ngon

1. Cách làm nui chiên bơ tỏi ớt cay giòn

Chuẩn bị nguyên liệu

200g nui

50g bơ lạt

10g tỏi băm

5g ớt băm

Gia vị: Nước mắm, đường, ớt bột, tương ớt, dầu ăn

Dụng cụ: Giấy thấm dầu

Hướng dẫn làm nui chiên

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Bắc chảo sâu lòng và cho thêm vào chảo nhiều dầu ăn (sao cho ngập nui). Đun nóng đến khi dầu nóng già thì cho nui vào chiên với lửa lớn.

Cách làm nui chiên bơ tỏi ớt cay giòn

Để nui ngon hơn, các bạn nên chia thành những phần nhỏ để chiên chứ đừng cho toàn bộ nui vào chiên một lượt. Chiên đến khi nào nui bung nở, phồng lên và nổi lên trên mặt dầu thì bạn vớt ra cho vào dĩa có lót sẵn giấy thấm dầu.

Bước 2: Làm sốt bơ tỏi

Bắc chảo khác lên bếp, đun tan bơ lạt, rồi cho tỏi băm và ớt băm vào và tiến hành phi thơm. Sau đó, bạn thêm gia vị gồm: 30ml nước mắm, 15g tương ớt, 5g ớt bột và 30g đường vào, khuấy thật đều tay.

Nấu đến khi sốt sôi lăn tăn thì các bạn tắt bếp, thả nui vào chảo sốt ngay và đảo nhanh tay. Cuối cùng, rải thêm 5g ớt bột vào rồi xóc lên một lần nữa là hoàn thành rồi đấy.

Bước 3: Thành phẩm

Nui chiên bơ tỏi hoàn thành sẽ có hương thơm nức cả không gian bếp nhà bạn luôn đấy. Cái mùi ngậy của bơ lẫn vào mùi cay nồng nồng của ớt, kích thích khứu giác vô cùng.

Khi cắn vào một miếng, nui giòn tan nhuốm đầy sốt bơ tỏi với một màu vàng nâu sóng sánh, mằn mặn ngọt ngọt quyện cùng cái cay the từ ớt, nồng nàn của tỏi. Đảm bảo khiến ta ăn hoài ăn mãi không dừng lại được.

2. Cách làm nui chiên giòn bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu làm Nui chiên giòn bằng nồi chiên không dầu

Nui: 100g

Bột bắp: 1 muỗng canh

Dầu ăn: 1 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng: 1 ít (muối/ bột ngọt/ tiêu)

Dụng cụ thực hiện: Nồi chiên không dầu, nồi, tô, dĩa, muỗng,...

Cách chế biến Nui chiên giòn bằng nồi chiên không dầu

Bước 1: Luộc nui

Bắc nồi nước lên bếp, cho vào nồi 1 muỗng cafe muối và đảo đều. Khi nước sôi thì các bạn cho nui vào luộc trong vòng 5 phút đến khi thấy nui chín mềm. Sau đó, bạn vớt nui ra rửa lại thật sạch với nước lạnh rồi để ráo.

Cách làm nui chiên giòn bằng nồi chiên không dầu

Bước 2: Trộn gia vị

Khi nui đã ráo nước thì bạn cho vào tô với 1 muỗng canh bột bắp rồi trộn đều lên. Cho tiếp các gia vị gồm: ½ muỗng cafe muối, ⅓ muỗng cafe tiêu, ⅓ muỗng cafe bột ngọt rồi trộn đều. Thêm vào 1 muỗng cafe dầu ăn, đảo đều nữa là xong.

Bước 3: Chiên nui

Tiếp theo, bạn cho nui vào nồi chiên không dầu và dàn đều ra. Chiên nui với nhiệt độ 180 độ C trong vòng 5 phút thì lấy ra lắc nhẹ để nui được chín đều. Sau đó, bạn chiên thêm khoảng 5 phút nữa là xong rồi.

Bước 4: Thành phẩm

Món nui chiên giòn được chế biến bằng nồi chiên không dầu với sợi nui nhiều màu trông rất bắt mắt. Nui giòn rụm khi cắn vào nghe thấy mùi rôm rốp với vị mằn mặn ăn rất thích miệng. Bạn có thể ăn kèm nui kèm cùng với tương ớt nữa là tuyệt vời.

3. Cách làm nui chiên giòn cay

Nguyên liệu làm Nui chiên giòn cay bằng nồi chiên không dầu

Nui: 100g

Ớt bột: 1 muỗng cà phê

Muối: 1 ít

Dầu ăn: 1 muỗng cà phê

Dầu ăn kiêng: 1 ít

Dụng cụ thực hiện: Nồi chiên không dầu, nồi, tô, dĩa, muỗng,...

Cách chế biến Nui chiên giòn cay

Bước 1: Luộc nui

Bắc nồi nước lên bếp rồi tiến hành đun sôi. Nước sôi thì cho vào nồi 1 muỗng cafe dầu ăn, ¼ muỗng cafe muối rồi khuấy đều. Tiếp theo cho nui vào luộc và đảo đều trong khoảng 10 phút rồi vớt ra để ráo nước.

Cách làm nui chiên giòn cay

Bước 2: Trộn gia vị

Nui sau khi ráo thì các bạn cho ra tô và thêm vào 1 muỗng cafe bột ớt, 1 muỗng cafe muối rồi trộn đều gia vị.

Bước 3: Chiên nui

Sau đó đã cho nui vào nồi chiên không dầu, bạn xịt thêm một chút dầu ăn kiêng lên. Tiến hành chiên trong vòng 20 phút thì cho toàn bộ ra dĩa là đã hoàn thành rồi.

Bước 4: Thành phẩm

Chỉ với một số bước chế biến đơn giản là các bạn đã có ngay món nui chiên giòn cay bằng nồi chiên không dầu thơm lừng hấp dẫn. Nui giòn rụm thấm đẫm vị mặn mặn cay cay vừa ăn, chấm kèm với một chút tương ớt nữa thì sẽ càng ngon miệng đấy!

4. Cách làm nui chiên giòn lắc phô mai

Nguyên liệu làm món nui chiên giòn lắc phô mai

250g nui

200ml dầu ăn

30g bột phô mai

Mẹo hay

Các bạn nên chọn mua những loại nui có hình dạng ống, nui sò. Đây là những loại khi rắc bột phô mai lên sẽ dễ dàng bám đều hơn nui xoắn, nui nơ

Bạn cũng có thể tìm mua bột phô mai ở những cửa hàng làm bánh hoặc trên các trang web thương mại điện tử.

Cách làm món nui chiên giòn lắc phô mai

Bước 1: Chiên nui

Bạn bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào chảo sao cho ngập hết phần nui. Đợi dầu nóng già rồi thì các bạn cho nui vào chiên.

Để nui được giòn hơn, các bạn nên chia nui thành nhiều phần nhỏ hơn để dễ dàng chiên đừng bỏ vô hết một lượt. Chiên đến khi nào nui bung nở, phồng lên và nổi lên trên mặt dầu thì tiến hành sơ cho nui vàng đều, vớt ra rổ để ráo dầu.

Mẹo hay: Để thử độ nóng của dầu, các bạn cho thử 1 miếng nui nhỏ vào chiên trước. Nếu nó nở phồng, giòn xốp thì dầu đã nóng đủ để chiên nui. Ngược lại, nếu miếng nui bị chai, bạn cần chờ dầu nóng thêm.

Cách làm nui chiên giòn lắc phô mai

Bước 2: Lắc phô mai

Bạn để nui nghỉ trong vòng 2 - 3 phút từ lúc vớt ra. Tiếp đến, bạn rắc thêm 30g bột phô mai vào nui rồi tiến hành lắc đều để bột phô mai bám vào nui. Đợi đến khi nui nguội, bạn cho vào hủ thủy tinh hoặc hủ nhựa để tiến hành bảo quản món ăn được lâu hơn.

Bước 3: Thành phẩm

Nui chiên giòn lắc phô mai vừa ra lò thơm ngây ngất bởi mùi hương đặc trưng của bột phô mai. Cách chế biến món ăn tuy đơn giản nhưng lại mang đến một món ăn giòn rụm, hương vị thơm ngon, béo ngậy vị phô mai khiến cả nhà thích mê.

Hy vọng với 4 cách làm nui chiên giòn mà chúng tôi chia sẻ sẽ mang đến cho bạn và gia đình một món ăn vặt vui miệng thay thế cho món snack nhiều dầu. Hãy vào bếp và trổ tài ngay để chiêu đãi cả nhà nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này!