Sau khi cuộc tình tan vỡ, để có thể quên đi mọi chuyện đâu phải người phụ nữ nào cũng làm được. Tuy nhiên, đừng để cho nỗi đau bị phản bội chiếm lấy cuộc sống của bạn, hãy tìm cách vượt qua điều đó, hãy tìm cách xóa đi ký ức người khiến mình bị tổn thương với những cách này đây.

Làm sao để vượt qua nỗi đau bị chính người mình yêu phản bội, làm sao để quên được họ và có thể nguôi giận? Cảm giác bị người khác lừa dối đã thực sự đau đớn. Cảm giác bị chính người mình yêu lừa dối lại càng đau và khó để quên.

Hãy dứt khoát buông tay

Bản thân mình là thứ quý giá nhất, đừng để chính mình cứ luôn phải buồn tủi vì một mối quan hệ bị lừa dối, phản bội. Bạn xứng đáng có được một tình yêu đẹp và trọn vẹn hơn.

Cánh cửa tình yêu này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác rộng hơn mở ra, đừng quá hối tiếc, đừng cứ nhìn mãi về quá khứ với những khoảnh khắc đẹp đẽ với kẻ phản bội. Cứ dứt khoát buông tay, rồi bạn sẽ tìm thấy cho mình một bến đỗ mới hoàn hảo hơn bội phần.

Với những kẻ đã phản bội rồi lại đòi quay trở lại, đừng dại dột mềm lòng rồi lại tự làm tổn thương bản thân. Những con người đó không xứng đáng để có được tình yêu và sự tin tưởng của bạn một lần nữa. Buông tay là tự tìm cho mình một lối thoát quên đi kẻ đã phản bội, để mạnh mẽ hơn và sáng suốt hơn trong tình yêu.

Dứt khoát buông tay sẽ tốt hơn cho chính bạn

Chôn vùi thời gian với công việc

Nếu ta cứ mãi ủ rũ không động chân động tay vào việc gì, sẽ chẳng thể nào quên được người đã phản bội mình, chỉ làm cho nỗi đau ấy giằng xé tâm can từng giờ, từng phút. Hình bóng người ấy sẽ quấn lấy tâm trí ta, day dứt và khiến cho ta yếu đuối, mất niềm tin vào tình yêu, không thiết tha gì với cuộc sống hiện tại.

Đừng đánh mất lý trí của mình, bạn còn nhiều việc quan trọng phải làm hơn là ngồi một góc gặm nhấm nỗi đau hay ủ mưu tính kế trả đũa kẻ đã phản bội mình. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho công việc hoặc nhận thêm các dự án ngoài để làm trong thời gian rảnh, bạn sẽ tìm thấy động lực phát triển và thăng tiến tốt hơn cho sự nghiệp.

Thời gian này, hãy tạm thời yêu công việc đã nhé

Con gái à, chúng ta có thể thiếu thốn tình cảm mà sống tốt, nhưng không thể nào để bản thân phải thiếu thốn tiền bạc. Người phụ nữ hiện đại phải có một sự nghiệp vững vàng mới có đủ bản lĩnh để chiến đấu và tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng.

Dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè

Đã bao lâu kể từ ngày bạn yêu kẻ phản bội, bạn chưa dành nhiều thời gian ở bên những người thân trong gia đình hay tụ tập tâm sự những chuyện “trên trời dưới bể” với những người bạn thân? Sau một mối quan hệ tan vỡ vì kẻ phản bội, bạn hãy dành nhiều hơn thời gian rảnh rỗi của mình cho những người thân yêu thực sự của bạn, họ sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn trong mọi lúc và xoa dịu vết thương ở trái tím.

Chuẩn bị bữa tối và thưởng thức với cả nhà hay ngồi với mẹ xem hết một bộ phim vào buổi tối sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất giúp bạn tạm quên đi người phản bội mình.

Đừng quên luôn có gia đình và bạn bè ở bên cạnh bạn

Những lời khuyên nhủ của bạn thân sẽ là những đánh giá sáng suốt nhất, đừng quá mù quáng vào tình yêu mà hãy lắng nghe lý trí, lắng nghe những quan điểm của người ngoài cuộc, bạn sẽ có những quyết định đúng đắn hơn.

Làm đẹp cho bản thân

Và cuối cùng, dù có suy sụp đến cỡ nào, hãy cứ luôn phải làm cho mình đẹp cuốn hút để khiến đối phương hối hận vì đã phản bội bạn. Làm đẹp cho bản thân cũng là một cách giúp bạn có nhiều cơ hội hơn trong công việc và trong chuyện tình cảm tương lai.

Giữ cho mình luôn đẹp sau cuộc chia ly là một điều rất khó khăn, nhưng nếu bạn làm được thì chắc hẳn, bạn đang dần vượt qua được nỗi nhớ kẻ phản bội.

Làm sao để quên được người đã phản bội mình cần phải trải qua một quãng thời gian dài để bạn có thể đủ mạnh mẽ. Hãy nhớ nhé, lập tức buông tay và đừng níu kéo, đừng yếu mềm mà quay trở lại để phải đau khổ thêm nhiều lần nữa.