Đàn ông có gan phản bội vợ con thì cũng phải dám chịu 5 kết cục bi đát này!

Phụ nữ yêu 27/06/2018 05:30

Đàn ông một khi ngoại tình thì phải hiểu cuộc đời mình về sau sẽ khó lòng an yên…

Nhiều đàn ông nghĩ rằng mình ngoại tình là chuyện không lớn. Nhưng họ lại quên rằng ngoại tình chưa bao giờ là đúng, đó là tội lỗi họ phải trả giá không hề rẻ.

Cái kết tổn thương con trẻ

Đây có thể là một cái kết tương đối không mấy thiệt hại cho đàn ông ngoại tình. Họ sẽ bị vợ phát hiện, tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn được. Gia đình hạnh phúc giờ phải chấp nhận đổ vỡ. Người vợ có thể đau lòng, nhưng rồi sẽ tìm được người xứng đáng hơn và có một hạnh phúc mới. Đến cuối cùng, người tổn thương nhiều nhất chính là con trẻ. Chúng lớn lên với vết thương gia đình không trọn vẹn, thậm chí mang ám ảnh về hôn nhân.

Đàn ông có gan phản bội vợ con thì cũng phải dám chịu 5 kết cục bi đát này! - Ảnh 1
Chúng lớn lên với vết thương gia đình không trọn vẹn, thậm chí mang ám ảnh về hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Cái kết tạm bợ

Nếu đàn ông ngoại tình với người cũng có gia đình, khi mọi chuyện vỡ lở, sẽ có một bên ly hôn và một bên vẫn còn cứu vãn được. Người ly hôn mất trắng tay, hối hận muộn màng. Còn người còn lại dù vẫn giữ được gia đình nhưng cả đời khó sống hạnh phúc, vì lòng tin mất, phẩm hạnh cũng không còn. Ngay cả khi họ được bạn đời tha thứ, thì vết nứt phản bội kia vẫn tồn tại, âm ỉ khó lành trong cuộc hôn nhân của họ. Nhưng sao thì đây cũng chưa phải là kết cục đau khổ nhất với những kẻ ngoại tình.

Cái kết bị phản bội

Không ít phụ nữ bằng lòng bồ bịch với đàn ông có vợ chỉ vì ham tiền của của họ. Và nếu đàn bà đã cần tiền, thì đàn ông sẽ cần tình. Họ trao đổi thỏa mãn nhu cần cho nhau và cố gắng giấu diếm để không tan vỡ gia đình.

Nhưng đến một ngày, người phụ nữ này đã thôi cần tiền, có thể chia tay hoặc phản bội ngược lại họ. Nhưng kiểu đàn ông đã biết ngoại tình này không dừng lại, họ sẽ lại tìm một đối tượng mới, tiếp tục âm thầm dối lừa vợ con. Chỉ là, giấy không gói nổi lửa, sẽ có ngày họ bị phát hiện. Cái kết sau cùng là vừa bị phản bội ê chề, vừa không giữ được gia đình.

Đàn ông có gan phản bội vợ con thì cũng phải dám chịu 5 kết cục bi đát này! - Ảnh 2
 Cái kết sau cùng vẫn là khó giữ được gia đình khi ngựa đã quá quen đường cũ - Ảnh minh họa: Internet

Cái kết trắng tay

Khi đã biết chồng ngoại tình, phụ nữ thường mang hận thù, oán trách không ít. Có khi vì quá tổn thương, họ sẽ đánh ghen một trận ra trò. Tệ hơn chính là khi phụ nữ vì quá oán hận, tìm đến con đường ngoại tình như chồng để trả đũa, để được ủi an nỗi đau phản bội. Từ đó, gia đình khó lòng yên ổn, mỗi ngày đều âm ỉ sóng ngầm.

Hơn nữa, đàn ông thường cho rằng họ có quyền ngoại tình, còn phụ nữ thì không. Nhưng ngày nay, phụ nữ và đàn ông đều như nhau, độc lập và công bằng. Nếu họ muốn phụ nữ cho họ công bằng, họ nhất định phải công bằng với phụ nữ trước. Nếu họ bội bạc, thì họ cũng không thể yêu cầu phụ nữ thủy chung, một lòng.

Đây có lẽ là cái kết đau lòng nhất, khi cả vợ và chồng đều đánh mất chính mình. Gia đình ly tán, con cái mang nỗi đau khó lành được khi cả cha và mẹ đều ngoại tình.

Cái kết dùng dằn day dứt

Đàn ông có vợ yêu người phụ nữ khác và cũng được đáp lại. Có thể tình cảm lúc này là thật, nhưng họ không buông được trách nhiệm gia đình, nhất là đàn ông.

Và đến một lúc khi mọi chuyện bị phát hiện, người vợ vì con cái, gia đình, bằng lòng ngậm đắng nuốt cay bỏ qua. Nhưng vì là yêu thật nên người thứ ba lại không thể buông tay. Người đàn ông đứng giữa trách nhiệm sĩ diện và tình yêu mới chớm nở, sẽ mỏi mệt và áp lực. Nhưng cuối cùng, chỉ có cái kết duy nhất dành cho họ, chính là phải gánh chịu những tội lỗi mình gây ra.

Đàn ông có gan phản bội vợ con thì cũng phải dám chịu 5 kết cục bi đát này! - Ảnh 3
Cuối cùng, chỉ có cái kết duy nhất dành cho họ, chính là phải gánh chịu những tội lỗi mình gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, không có cái kết nào là tốt đẹp cho đàn ông ngoại tình. Dù họ có ly hôn, có hạnh phúc mới rồi thì những vết tích đau lòng vẫn còn cả đời. Là danh dự không còn, là gia đình một lần đổ vỡ, là con cái cả đời mang vết thương… Nhẹ là còn có chút hạnh phúc tạm bợ, nặng là bất hạnh cả đời. Nhưng đàn ông vẫn nên nghĩ lại đi, nghĩ xem ngoại tình có đáng không, trong khi cái giá phải trả không hề rẻ…

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