Con gái nên làm gì khi bị người yêu lừa dối?

Tư vấn hôn nhân 17/07/2018 09:40

Con gái khi bị người mà mình vốn dĩ rất tin tưởng và yêu thương vô điều kiện lừa dối, đừng vội suy sụp mà hãy nhớ thực hiện những điều sau.

Tỉnh táo mới có thể giúp bạn đưa ra một cách xử lý thông minh khi phát hiện ra mình bị người yêu lừa dối. Cho dù bạn có thể sẽ thấy rất bực tức vì bị coi thường, lừa gạt kèm cảm xúc đau khổ, thất vọng, cũng đừng tỏ ra yếu đuối mà việc bạn cần làm là giải quyết rõ ràng vấn đề.

Bình tĩnh suy xét thấu đáo

Nếu chưa thực sự nắm trong tay những bằng chứng rõ ràng, tất cả những điều bạn nghĩ có thể chỉ là suy đoán vô căn cứ. Khi chắc chắn có những chứng cứ về việc bạn bị người yêu lừa dối, bạn cũng vẫn nên bình tĩnh để nói ra những lời lẽ, những cảm xúc của mình.

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Thay vì khóc lóc làm ầm lên mọi chuyện, trước tiên hãy bình tĩnh xem xét vấn đề

Đừng sử dụng những từ ngữ thiếu tôn trọng với đối phương hay với kẻ thứ 3, hãy trao đổi thẳng thắn và tôn trọng để anh ấy nhận ra lỗi sai và hối hận vì đã lừa dối bạn.

Cho nửa kia cơ hội giải thích

Lắng nghe là yếu tố quan trọng làm nên một người phụ nữ thông minh. Bạn hãy cho người yêu mình cơ hội giải thích hết những lỗi lầm mà anh ấy gây ra, biết đâu đó không phải hành vi phản bội, lừa dối bạn thì sao?

Thêm vào đó, khi bạn cho đối phương cơ hội giải thích và được đối thoại thẳng thẳn, bạn có lẽ sẽ nhận ra tất cả những nguyên do khiến cho người yêu lừa dối mình có khi lại không phải do bạn chưa hoàn hảo. Không nên vội trách cứ bản thân, hãy từ từ để tìm hiểu nguyên nhân. Qua đó, bạn cũng học được những bài học quý giá trong tình yêu và có những định hướng thay đổi bản thân trở nên tốt hơn.

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Biết đâu có thể cứu vãn được mối quan hệ giữa hai bạn nếu để cho anh ấy giải thích

Đừng vội quy kết tội lỗi cho ai

Phụ nữ thường có xu hướng kết tội ngay cho người phụ nữ đến sau mà không sáng suốt nhận ra rằng không có bất cứ người đàn bà nào có thể xen vào chuyện tình giữa hai bạn mà không có sự cho phép của nửa kia.

Mù quáng hành động vội vàng như chửi bới, dọa nạt, đánh đập người phụ nữ kia có khi lại càng làm cho người đàn ông của bạn bớt đi cảm giác tội lỗi mà anh ta đã gây ra cho bạn. Việc trút giận lên người phụ nữ khác cũng không làm vơi đi sự bực tức và những tổn thương khi bạn bị người yêu lừa dối.

Do đó, hãy nhìn nhận vấn đề và trao đổi thẳng thắn với người yêu để tìm ra giải pháp cho mối quan hệ thay vì dành thời gian để kết tội, để tìm ra lỗi lầm và chỉ trích nhau.

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Cư xử cao thượng khiến người đàn ông càng thêm hối lỗi khi đã lừa dối bạn

Chia tay để bản thân không phải chịu tổn thương

Nếu những nỗi đau khi bị lừa dối quá lớn mà bạn không thể nào tha thứ được, hãy chia tay để giải thoát cho cả hai. Đừng để trái tim mình phải chịu tổn thương quá lâu, bạn có thể sẽ rất khó để yêu thêm một người khác hoặc dành lòng tin tuyệt đối cho người yêu sau này.

Khi bị người yêu lừa dối, con gái phải mạnh mẽ lên và nghĩ đến bản thân, nghĩ đến những người thực sự yêu thương mình để vững vàng bước tiếp. Hãy là một cô gái văn minh, cư xử đúng mực trong tình yêu, rồi bạn sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp vì bạn xứng đáng.

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