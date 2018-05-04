Nếu có 1 trong 4 dấu hiệu này, chắc chắn chàng đang lừa dối bạn

Không muốn biết quá nhiều về bạn

Nếu có những dấu hiệu sau, chắc chắn chàng chỉ đang hẹn hò qua đường với bạn mà không hề nghiêm túc tìm hiểu.

Ngược lại, nếu chàng dửng dưng không quan tâm đến cuộc sống của bạn. Chỉ yêu và đòi hỏi bạn quan tâm, chăm sóc, thậm chí lên giường thì chắc chắn anh ta chỉ muốn “yêu cho vui” đến khi gặp được một người phụ nữ thích hợp khác chàng sẽ “sút” bạn ra khỏi đời họ ngay.

Một khi nghiêm túc bắt đầu mối quan hệ đàn ông sẽ muốn biết tất cả mọi thứ về bạn. Những thông tin cơ bản như bạn thích gì, món ăn khoái khẩu, ước mơ, hoài bão hoặc muốn biết thêm về gia đình bạn. Biết những điều ấy sẽ giúp chàng hiểu rõ về bạn hơn, nhờ thế mà tình cảm gắn kết, sâu đậm hơn.

Không tập trung khi hẹn hò

Khi yêu, đàn ông luôn muốn đầu tư thật tâm huyết cho mọi cơ hội hẹn hò. Thậm chí, có người còn tập trước về những gì mình sẽ nói, chuẩn bị những câu chuyện vui để khiến người yêu thoải mái, dễ chịu và cuộc hẹn trở nên thú vị hơn.

Nếu chàng thường xuyên nhắn tin, nghe điện thoại khi hẹn hò với bạn chứng tỏ anh ấy chưa bao giờ đặt bạn lên vị trí quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chàng thường làm việc riêng, nhắn tin hoặc nghe điện thoại khi hẹn hò bạn nên cẩn trọng. Rất có thể, dù đang hẹn hò với bạn nhưng chàng vẫn không ngừng “thả thính” những cô nàng khác.

Không giới thiệu bạn với bạn bè

Thông thường, đàn ông sẽ không ngần ngại công khai người phụ nữ mình đang hẹn hò với bạn bè thân thiết. Chẳng cần trịnh trọng giới thiệu hay tiệc tùng ra mắt, chỉ cần anh ấy luôn đưa bạn đi cùng mỗi khi tụ tập bạn bè, hãnh diện với mọi người “đây là bạn gái của tôi” đã dư sức nói lên tình yêu chàng dành cho bạn.

Một khi đàn ông cố gắng giấu diếm bạn trong bóng tối, không muốn công khai mối quan hệ của cả hai với người khác chắc chắn họ đang làm điều khuất tất với bạn.

Đàn bà chỉ nên dốc lòng yêu thương khi cả hai đã đặt tên cho mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không xác định rõ mối quan hệ

Tình yêu và những mối quan hệ na ná tình yêu rất giống nhau, nó giống nhau đến mức phụ nữ thường ngộ nhận tình cảm đối phương dành cho mình là sự yêu thương nhưng thực tế lại không phải như thế. Rất nhiều đàn ông đã lợi dụng điều này để “trục lợi” cho mình. Họ đối tốt với rất nhiều cô gái cùng lúc, không xác định, càng không đặt tên cho mối quan hệ ấy. Nhờ vậy, họ có thể qua lại với rất nhiều phụ nữ cùng lúc mà không cần phải sợ bị điều tiếng gì.

Nếu bạn đang yêu phải một người đàn ông như thế, dù đau đớn đến mấy cũng phải chấm dứt ngay bởi từ trước đến nay anh ấy vẫn luôn lừa dối và chỉ xem bạn là lựa chọn thứ hai.