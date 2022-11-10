Rong biển - nguyên liệu mang "tiềm năng" làm đẹp không thể ngờ cho các chị em

ROng biển là loại thực phẩm vô cùng quen thuộc, ăn rong biển sẽ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, ngoài ra sử dụng rong biển để làm đẹp cũng khiến nhiều chị em bất ngờ.

Điều trị mụn Rosacea

Rosacea là tình trạng mụn nhỏ li ti, làm da mẩn đỏ dị ứng ở vùng trán, cằm, mũi và má. Lâu ngày, da sẽ trở nên đỏ nhiều hơn và các mạch máu cũng có thể nhìn thấy rõ hơn.

Rong biển giàu có vitamin B1, B2, B3, B6 và B12, làm giảm các triệu chứng viêm và mạch máu lộ rõ trên da. Các loại kem bôi và kem dưỡng da chiết xuất từ rong biển có thể nuôi dưỡng bề mặt da, bạn cũng có thể giải quyết triệt để tình trạng này và làm đẹp da bằng cách bố sung rong biển vào thực đơn hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng rong biển dưỡng thể

Tảo biển vốn chứa nhiều khoáng chất, nó sẽ giải các chất độc hại và tăng cường sự tuần hoàn máu, cho phép các chất dinh dưỡng trong tảo biển thâm nhập vào da. Kết hợp thêm một ít tinh dầu có mùi dễ chịu sẽ làm tăng hiệu quả thư giãn khi bạn tắm bồn.

Cách làm: giã nát rong biển tươi, cho vào bồn tắm và ngâm mình trong đó khoảng 20 phút, làn da toàn thân của bạn sẽ trở nên săn chắc, các hiện tượng khô, sần sẽ bị đẩy lùi bởi độc tố và tế bào chết đã bị loại bỏ. Nếu sử dụng bột rong biển, bạn nên để chúng vào trong một túi lưới trước khi cho vào nước.

Giúp da tràn sức sống

Chúng chứa các protein giúp tăng cường và cung cấp năng lượng cho các tế bào da và chất diệp lục, giúp duy trì oxy và chống lại tình trạng khô hoặc thiếu đàn hồi.

Chúng cũng có chất chống oxy hóa từ vitamin B và C giúp loại bỏ sắc tố da và kích thích sản xuất collagen.

Ảnh minh họa: Internet

Xóa nếp nhăn

Rong biển còn có tác dụng làm đẹp xóa nếp nhăn. Với tính kiềm, rong biển còn có tác dụng giúp cơ thể điều tiết lượng kiềm trong máu, duy trì độ pH ổn định, ngăn ngừa sự bài tiết chất nhờn. Từ đó, làn da được cân bằng, hỗ trợ việc chống lão hóa và làm mờ nếp nhăn tốt hơn.

Rong biển xóa thâm quầng mắt

Nếu đôi mắt của bạn đang thâm quầng vì thiếu ngủ, hãy trả lại sự tươi trẻ cho nó với sự “giúp sức” của rong biển biển, bởi rong biển có tác dụng làm đẹp da và chống lão rất hiệu quả.

4 "chiến thần làm trắng" siêu đỉnh cho răng từ thực phẩm mà bạn nhất định sẽ cần Răng là điều đầu tiên mọi người chú ý đến bạn. Khi bạn nói, cười, hàm răng của bạn luôn ở trong tâm điểm. Nó có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc về vệ sinh cá nhân của bạn và có thể có tác động lớn đến những người khác hình thành quan điểm về bạn. Trong tình huống như vậy, răng vàng và hôi miệng có thể rất xấu hổ.

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