Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này

Thời trang 10/11/2022 13:22

5 món đồ thời trang này được xem như "bảo bối" giúp bạn mix&match hầu hết với các kiểu đồ tạo nên một vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn nhưng cũng không kém phần thời thượng.

Đầm đen

Những item màu đen thường dễ chưng diện. Vì chúng chẳng kén style, không khó phối đồ, lại còn có thể giúp bạn trông thon gọn hơn đôi chút. Nhưng không chỉ làm tốt nhiệm vụ "giấu dáng" thôi, váy đen còn ghi điểm ở khoản giúp các cô gái có style tối giản mà sang xịn, cuốn hút.

Diện váy đen thì bạn sẽ "nhẹ gánh" vì chẳng cần mix & match phức tạp, kết hợp một đôi giày, túi xách sáng màu hoặc tông xuyệt tông là đã đủ cuốn hút, miễn sao nhìn vào gương bạn thấy tự tin là ổn.

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 1

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 2

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 3

Áo trắng

Đa phần các chị em 30+ đều hướng tới phong cách không chỉ thanh lịch, mà còn toát lên sự trẻ trung, tươi mới. Kiểu áo này ghi điểm ở sự trang nhã, thanh lịch, lại có được vẻ ngoài sáng sủa, trẻ trung.

Những chiếc áo màu trắng là một trong những items dễ phối đồ nhất. Dù là quần jeans hay quần âu hay chân váy thì vẫn dễ dàng ghi điểm phong cách. Muốn trông nổi bật hơn, hãy diện áo sơ mi trắng cùng những mẫu chân váy mang tông màu pastel, hoặc quần màu sắc tươi sáng. Ngoài ra, nên tô điểm thêm bằng các món phụ kiện như vòng cổ ngọc trai, khuyên tai vàng khi diện áo sơ mi trắng.

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 4

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 5

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 6

Áo blazer

Blazer là item cơ bản, không có không được trong tủ đồ của những cô nàng 30+. Việc chọn một chiếc áo chuẩn chỉnh sẽ đảm bảo độ hài hòa, ưng mắt của bộ đồ, thậm chí còn giúp tăng gấp bội vẻ sành điệu, xịn mịn cho người mặc. 

Áo blazer sẽ tạo nên những set đồ thật trang nhã và rất hợp để diện đến công sở. Nhưng cũng rất phù hợp để đi chơi. Thực tế, nếu ưu tiên những mẫu áo dáng oversized, thì vẻ ngoài của bạn còn tăng thêm vẻ phóng khoáng, sành điệu và trẻ trung cho người diện, bạn hoàn toàn nên xúng xính đi dạo phố, hẹn hò café với bạn bè…

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 7

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 8

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 9

Quần âu

Nói đến những items mà các nàng 30 cần có nhất thì quần âu chắc chắn sẽ được gọi tên. Bên cạnh đó, quần âu còn là một item đa-zi-năng, có thể mặc được để đi chơi. Quần âu áp dụng được trong nhiều hoàn cảnh như vậy thì việc bổ sung cho mình những cách diện item này thật đẹp chính là điều vô cùng hữu ích.

Không chỉ vậy, quần âu cũng có không ít những phiên bản chẳng những không "độn" tuổi cho chị em mà còn giúp trẻ hóa phong cách hiệu nghiệm, lại vẫn đảm bảo sự thanh lịch, trang nhã cần có. 

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 10

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 11

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 12

Quần jeans cạp cao

Những chiếc quần jeans cạp cao luôn được các tín đồ đánh giá cao trong nhiều hoàn cảnh và được liệt kê vào danh sách những must-have items của mọi quý cô. Kiểu quần này vừa hack dáng thấy mê, vừa diện đẹp từ thu đông đến xuân hè.

Những bí kíp để diện đẹp với quần jeans có thể kể đến như sơ vin gọn gàng với áo phông/sơ mi, hoặc mix thêm giày cao gót. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý chọn kiểu quần có ống rộng vừa phải để không "phản tác dụng" khiến bạn bị nuốt dáng. 

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 13

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 14

Quý cô 30 xây dựng phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại đừng quên 5 món đồ không thể thiếu này - Ảnh 15

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần

Kiểu diện áo blazer mix quần âu đã "xưa như Trái Đất" rồi, đã đến lúc bạn hóa quý cô sành điệu ngay thôi!

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