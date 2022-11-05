Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách

Thời trang 05/11/2022 09:10

Thúy Ngân thường xuyên “đốn tim” fan bởi những hình ảnh đời thường rạng rỡ với sắc vóc chuẩn chỉnh "vạn người mê".

Thúy Ngân được biết đến là cô nàng tài năng của Vbiz. Trước khi ghi dấu ấn các bộ phim truyền hình như "Gạo nếp gạo tẻ", "Cây táo nở hoa",... Thúy Ngân từng tham gia qua các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, so với hình ảnh khá an toàn, thậm chí có phần hơi sến súa trước đây thì Thúy Ngân của hiện tại "lên hương" trông thấy. Cô nàng được nhận xét là ngày càng thăng hạng sắc vóc và phong cách thời trang

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 1

Thời gian gần đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Cây Táo Nở Hoa thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tự tin xuống phố với trang phục cực kỳ cá tính và năng động, đặc biệt, vòng 2 "bé tí hon" của Thúy Ngân nổi bật trong mọi khung hình.

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 2

Trong một sự kiện gần đây, Thúy Ngân đã có màn lên đồ cực kỳ cuốn hút. Với thiết kế tông đỏ, váy ôm sát body giúp mỹ nhân gốc Tiền Giang tôn được làn da trắng và sắc vóc nuột nà. Ngoài ra, các phụ kiện bắt sáng như dây chuyền và bông tai càng làm Thúy Ngân thêm nổi bật. 

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 3

Dù đã bước sang tuổi 31, song người đẹp gốc Tiền Giang vẫn khiến netizen không ngừng xuýt xoa trước độ rạng rỡ của mình. 

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 4

Vóc dáng của Thúy Ngân giờ đây mảnh mai đến ngỡ ngàng.

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 5

"Hân Hoa hậu" lên đồ cực "cháy" tại sự kiện, item hồng nổi bật này giúp cô phô diễn trọn vẹn lợi thế hình thể.

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 6

Màn "nâng cấp" phong cách thời trang vô cùng hiệu quả của Thúy Ngân đã nhận về vô số lời khen từ cộng đồng mạng. 

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 7

Thúy Ngân đặc biệt ưa chuộng gu thời trang khoe eo. Phong cách thời trang của nữ diễn viên ngày càng sành điệu và phá cách.

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 8

Mỗi khi đi du lịch, Thúy Ngân chuộng phong cách thời trang tràn ngập màu sắc rực rỡ, cực kỳ trẻ trung.

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 9

Chẳng cần bikini, Thúy Ngân vẫn khoe trọn vòng eo săn chắc cùng nhan sắc xinh đẹp của mình.

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 10

Người đẹp khoe khéo bờ vai trần nuột nà khi mặc thiết kế hai dây. 

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 11

Nhờ lợi thế hình thể chuẩn mẫu, Thúy Ngân không ngại diện những item gợi cảm.

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 12

Thiết kế croptop giúp tôn vòng hai săn chắc của cô. 

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 13

Với áo sơ mi dáng dài và quần jean, người đẹp lại có cách ăn mặc rất phá cách.

Đâu còn bị chê 'ăn mặc phèn', Thúy Ngân hiện tại chăm khoe chân dài, eo thon với loạt outfit trẻ trung, phá cách - Ảnh 14

Trong bộ áo tắm cắt xẻ táo bạo đã phô diễn thân hình cân đối, "vòng nào ra vòng nấy" của nữ diễn viên sinh năm 1991.

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Từ khóa:   Thúy Ngân thời trang sao việt mặc đẹp phong cách

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