Những chiếc váy final walk của Thùy Tiên: tự hào màu cờ sắc áo, khép lại một nhiệm kỳ rực rỡ

Thời trang 26/10/2022 12:52

Những chiếc váy dạ hội được thiết kế riêng cho Thùy Tiên trong đêm final walk khiến ai nấy cũng phải mê đắm từ thiết kế kỳ công tới câu chuyện ý nghĩa đằng sau.

Tối 25/10, Thùy Tiên đã thực hiện phần final walk, kết thúc nhiệm kỳ thành công rực rỡ tại Miss Grand International. Tại đêm chung kết, người hâm mộ không chỉ hướng về Thiên Ân mà còn dành sự quan tâm đặc biệt đến Thùy Tiên. Những bước đi cuối cùng trên cương vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ, một vết son chói lọi trong kí ức thanh xuân của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Theo đó, nàng hậu Việt đã thay đến 5 bộ trang phục và bộ nào cũng phô diễn triệt để hình thể của mình. 

Những chiếc váy final walk của Thùy Tiên: tự hào màu cờ sắc áo, khép lại một nhiệm kỳ rực rỡ - Ảnh 1

Xuất hiện tại thảm đen của sự kiện, Thùy Tiên mặc đầm vàng xẻ ngực và cut-out 2 bên eo cùng khăn choàng lông được thiết kế theo kiểu ombre chuyển sang sắc vàng cực kỳ lộng lẫy.

Những chiếc váy final walk của Thùy Tiên: tự hào màu cờ sắc áo, khép lại một nhiệm kỳ rực rỡ - Ảnh 2

Mở màn đêm thi chung kết, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện trên sân khấu cùng dàn thí sinh và đồng diễn trên nền nhạc ca khúc "4 Minutes" của Madonna và Justin Timberlake. Bộ trang phục của nhà thiết kế Indonesia giúp mỹ nhân 9X xinh đẹp, nổi bần bật trước dàn thí sinh.

Những chiếc váy final walk của Thùy Tiên: tự hào màu cờ sắc áo, khép lại một nhiệm kỳ rực rỡ - Ảnh 3

Mẫu váy dạ hội từ nhà thiết kế Đỗ Long được lấy cảm hứng từ màu cờ đỏ sao vàng của quốc kỳ Việt Nam với tông đỏ chuyển vàng chủ đạo. Phom dáng đuôi cá xẻ tà giúp Thùy Tiên khoe đường cong. Trong khi đó, phần lông vũ màu đỏ đính quanh đuôi váy giúp những bước đi của cô trông uyển chuyển. Hàng nghìn viên pha lê được đính kết thủ công trên bề mặt lưới ombre xuyên thấu. Thiết kế này được hoàn thiện trong 800 giờ.

Những chiếc váy final walk của Thùy Tiên: tự hào màu cờ sắc áo, khép lại một nhiệm kỳ rực rỡ - Ảnh 4

Khi hội ngộ các Miss Grand International tiền nhiệm, thiết kế của Thùy Tiên lại có thêm tông đỏ làm điểm nhấn, giúp cô thêm nổi bật giữa những chiếc váy ánh vàng hay bạch kim từ các nàng hậu khác. 

Những chiếc váy final walk của Thùy Tiên: tự hào màu cờ sắc áo, khép lại một nhiệm kỳ rực rỡ - Ảnh 5

NTK Chung Thanh Phong sẽ "đảm nhận" giây phút final walk của Hoa hậu Thuỳ Tiên trong hành trình Miss Grand International 2021. Theo đó, tà áo dài Việt sẽ được xuất hiện đầy quyền lực trên sân khấu quốc tế. Bộ trang phục có điểm nhấn là phần cut-out ở eo, lớp tua rua bao phủ bên ngoài.

Những chiếc váy final walk của Thùy Tiên: tự hào màu cờ sắc áo, khép lại một nhiệm kỳ rực rỡ - Ảnh 6

"Tà áo dài tự hào nhan sắc Việt Nam dành cho phút giây quan trọng nhất của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại chung kết Miss Grand ngày hôm nay. Hãy chờ đón phút giây đầy tự hào và một nhiệm kỳ vô cùng tuyệt vời của cô gái ấy cả nhà nhé" - NTK Chung Thanh Phong chia sẻ.

Những chiếc váy final walk của Thùy Tiên: tự hào màu cờ sắc áo, khép lại một nhiệm kỳ rực rỡ - Ảnh 7

Ở khoảnh khắc trao sash và vương miện cho tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, chọn bộ đầm 'Crown Dress II' của NTK Nguyễn Minh Tuấn, lấy cảm hứng từ chính vương miện Hoa hậu Hoà bình Quốc tế phiên bản mới nhất.

Những chiếc váy final walk của Thùy Tiên: tự hào màu cờ sắc áo, khép lại một nhiệm kỳ rực rỡ - Ảnh 8

NTK Nguyễn Minh Tuấn đã áp dụng hai tông màu chủ đạo của vương miện là vàng và xanh lá vào thiết kế lần này. Vẫn là phần cut-out ở eo quen thuộc cho Thùy Tiên nhưng sự tiết chế được thể hiện rõ qua phần cổ cao và tay dài khiến cô trông sang trọng, quyền lực hơn.

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