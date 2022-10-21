Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ

Thời trang 21/10/2022 18:17

Nhiều mỹ nhân Việt thường xuyên chọn những kiểu váy áo hở lưng khoe tấm lưng trần nuột nà, quyến rũ, giúp vẻ ngoài thu hút hơn bội phần.

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 1

Tiểu Vy khiến dân tình rần rần khi diện item đầm hở lưng. Tấm lưng nuột nà, thon thả giúp nàng Hậu càng thêm phần quyến rũ và nổi bật, chuẩn vẻ đẹp phụ nữ Á Đông. 

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 2

Không cần trang điểm cầu kỳ, quần áo kiểu cách, Hương Giang vẫn sở hữu vẻ đẹp rạng ngời với đường cong cơ thể quyến rũ. Nữ ca sĩ khiến người đối diện ngây ngất trước tấm lưng ong trắng ngọc ngà không chút mỡ thừa vô cùng gợi cảm. 

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 3

Dù đã là mẹ 3 con nhưng Tăng Thanh Hà mỗi khi xuất hiện đều khiến khán giả phải chú ý. Trong chiếc đầm maxi dáng dài, hở lưng bạo, "ngọc nữ màn ảnh" khoe dáng gầy nhưng vô cùng gợi cảm. 

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 4

Nói về khoản hở bạo, không thể không nhắc đến Ngọc Trinh. Khi tham dự tại các sự kiện, "nữ hoàng nội y" ưu tiên lựa chọn những trang phục cắt xẻ táo bạo để phô diễn đường cong "ăn tiền" của mình.

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 5

Từ sau khi lấy chồng, Minh Hằng được nhận xét là "lên hương" nhan sắc lẫn vóc dáng. Trong chiếc đầm dạ hội trắng lấp lánh, Minh Hằng hệt như các nàng công chúa kiều diễm, sang trọng.

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 6

"Mẹ bỉm" Đông Nhi cũng tranh thủ khoe tấm lưng ngọc ngà, thon gọn với chiếc đầm body ôm sát "hút mắt" người nhìn. 

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 7

Phần lưng quyến rũ, rãnh lưng chữ S của Á hậu 1 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 - Thảo Nhi Lê cho rằng, cô nàng là một trong những mỹ nhân Vbiz diện đầm xẻ lưng đẹp và ấn tượng hàng đầu làng giải trí Việt.

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 8

Chi Pu diện chiếc đầm mỏng manh với khoảng hở táo bạo ở lưng, tôn lên vòng một và làn da rám nắng quyến rũ.

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 9

Sĩ Thanh khoe trọn lưng trần với mẫu váy thun ôm sát hình thể. Chi tiết độc đáo trên trang phục là phần cut-out khoe khoảng hở mênh mông. 

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 10

Hoàng Thùy Linh thả dáng dưới trời nắng khi đi nghỉ dưỡng với chiếc váy 2 dây maxi mỏng manh hở hết phần lưng khoe làn da trắng mịn. Tuy nhiên người xem cũng thấy xót thay vì tiết trời nắng gắt mà người đẹp vẫn mặc đồ kiệm vải.

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 11

Tóc Tiên "nổi bần bật" với áo 2 dây ngắn không quá gang tay cùng dây áo nhỏ xíu buộc sau lưng. Sự kết hợp cùng quần jeans ống rộng khỏe khoắn với túi xách hàng hiệu giúp giọng ca Ngày Mai thêm phần sành điệu và thời thượng. 

Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ - Ảnh 12

Nhã Phương có lẽ là mỹ nhân mê váy hở lưng số 1 Vbiz. Từ thuở còn độc thân cho tới khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương liên tục xuất hiện tại các sự kiện với những mẫu đầm khoét lưng gợi cảm. Bà xã Trường Giang có 1 tấm lưng ong vô cùng quyến rũ, eo thon nhỏ cùng vòng 3 nảy nở giúp người đẹp trở nên hút mắt hơn gấp bội.

Càng chói càng nổi bật, Thùy Tiên xứng danh 'nữ hoàng màu sắc', sặc sỡ cỡ nào cũng diện 'ngọt xớt'

Càng chói càng nổi bật, Thùy Tiên xứng danh 'nữ hoàng màu sắc', sặc sỡ cỡ nào cũng diện 'ngọt xớt'

Dù trang phục có mà sắc sặc sỡ đến đâu, khó diện cỡ nào thì Thùy Tiên cũng dễ dàng "cân đẹp", không những không sến súa mà mà còn sành điệu, thời thượng.

Xem thêm
Từ khóa:   trang phục hở lưng thời trang sao Việt mặc đẹp mỹ nhân Việt

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt