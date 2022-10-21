Những lần sao Việt diện váy hở khoe lưng trần: Ngọc Trinh đẹp miễn chê, bà xã Trường Giang 'hút mắt' với lưng ong quyến rũ

Không cần trang điểm cầu kỳ, quần áo kiểu cách, Hương Giang vẫn sở hữu vẻ đẹp rạng ngời với đường cong cơ thể quyến rũ. Nữ ca sĩ khiến người đối diện ngây ngất trước tấm lưng ong trắng ngọc ngà không chút mỡ thừa vô cùng gợi cảm.

Dù đã là mẹ 3 con nhưng Tăng Thanh Hà mỗi khi xuất hiện đều khiến khán giả phải chú ý. Trong chiếc đầm maxi dáng dài, hở lưng bạo, "ngọc nữ màn ảnh" khoe dáng gầy nhưng vô cùng gợi cảm.

Nói về khoản hở bạo, không thể không nhắc đến Ngọc Trinh. Khi tham dự tại các sự kiện, "nữ hoàng nội y" ưu tiên lựa chọn những trang phục cắt xẻ táo bạo để phô diễn đường cong "ăn tiền" của mình.

Từ sau khi lấy chồng, Minh Hằng được nhận xét là "lên hương" nhan sắc lẫn vóc dáng. Trong chiếc đầm dạ hội trắng lấp lánh, Minh Hằng hệt như các nàng công chúa kiều diễm, sang trọng.

"Mẹ bỉm" Đông Nhi cũng tranh thủ khoe tấm lưng ngọc ngà, thon gọn với chiếc đầm body ôm sát "hút mắt" người nhìn.

Phần lưng quyến rũ, rãnh lưng chữ S của Á hậu 1 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 - Thảo Nhi Lê cho rằng, cô nàng là một trong những mỹ nhân Vbiz diện đầm xẻ lưng đẹp và ấn tượng hàng đầu làng giải trí Việt.

Chi Pu diện chiếc đầm mỏng manh với khoảng hở táo bạo ở lưng, tôn lên vòng một và làn da rám nắng quyến rũ.

Sĩ Thanh khoe trọn lưng trần với mẫu váy thun ôm sát hình thể. Chi tiết độc đáo trên trang phục là phần cut-out khoe khoảng hở mênh mông.

Hoàng Thùy Linh thả dáng dưới trời nắng khi đi nghỉ dưỡng với chiếc váy 2 dây maxi mỏng manh hở hết phần lưng khoe làn da trắng mịn. Tuy nhiên người xem cũng thấy xót thay vì tiết trời nắng gắt mà người đẹp vẫn mặc đồ kiệm vải.

Tóc Tiên "nổi bần bật" với áo 2 dây ngắn không quá gang tay cùng dây áo nhỏ xíu buộc sau lưng. Sự kết hợp cùng quần jeans ống rộng khỏe khoắn với túi xách hàng hiệu giúp giọng ca Ngày Mai thêm phần sành điệu và thời thượng.

Nhã Phương có lẽ là mỹ nhân mê váy hở lưng số 1 Vbiz. Từ thuở còn độc thân cho tới khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương liên tục xuất hiện tại các sự kiện với những mẫu đầm khoét lưng gợi cảm. Bà xã Trường Giang có 1 tấm lưng ong vô cùng quyến rũ, eo thon nhỏ cùng vòng 3 nảy nở giúp người đẹp trở nên hút mắt hơn gấp bội.