Chỉ còn vài ngày nữa, Hoa hậu Hòa bình Thế giới Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm, kết thúc một nhiệm kỳ đáng nhớ của mình. Vừa qua khi có mặt ở Indonesia để đồng hành cùng các thí sinh Miss Grand International 2022, Thùy Tiên vẫn thành công giật trọn spotlight với diện mạo chuẩn nữ thần sắc đẹp, đặc biệt phải kể đến những outfit "chói sáng" cũng không làm khó được nàng hậu.

Khi có mặt tại buổi tổng duyệt trước sự kiện, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 diện một chiếc váy hai dây màu đỏ, ôm sát body gợi cảm. Vẻ đẹp chuẩn Miss Grand của nàng hậu khiến fan sắc đẹp "phát sốt".

Với bộ cánh không thể chói hơn, Thùy Tiên vẫn đủ sức "cân đẹp". Nàng hậu phô diễn sắc vóc và thần thái đỉnh cao khi lên đồ.

Những gam màu càng nổi, kén người mặc thì Thùy Tiên lại càng mặc đẹp, chửng minh đẳng cấp Hoa hậu Quốc tế.

Chiếc đầm màu tím đậm lại còn lấp lánh, ôm sát như thế này rất dễ lộ khuyết điểm cơ thể, nếu không phải Thùy Tiên mà là một người khác diện bộ cánh này, e rằng rất khó để mặc đẹp.

Tông màu nổi bật, rực rỡ hầu như chưa bao giờ làm khó được Thùy Tiên. Với lối trang điểm cùng kiểu tóc phù hợp, Thùy Tiên thật sự đã "hút hồn" người đối diện khi diện outfit này.

Phong cách thời trang của cô được nâng cấp thấy rõ sau khi lên ngôi sắc đẹp.

Kể từ khi đăng quang, nàng hậu chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng về phong cách thời trang của mình. Chiếc váy mang tông màu xanh quả bơ với những đường cut out khá tinh tế mang đến cho nàng Hậu vẻ gợi cảm cuốn hút.

Sắc đỏ thường xuyên xuất hiện cùng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 từ khi thi đến sau đăng quang.

Người đẹp không e ngại tông tím dù đây là gam màu dễ làm làn da trông tối, sạm hơn. Cách ăn diện chẳng hề sến sẩm này giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối.

Trong 1 sự kiện, Thùy Tiên chọn cho mình bộ váy tông hồng rực rỡ với chi tiết cut-out cực táo bạo khoe vòng 1 nóng bỏng cùng vóc dáng chuẩn Hoa hậu cuốn hút.

Nàng hậu 9X nổi bật khi diện thiết kế màu đỏ. Bộ váy kín đáo và thanh lịch nhưng vẫn giúp Thuỳ Tiên nổi bật bởi gam màu nổi.

Không chỉ thường xuyên chọn những gam màu nổi trong các bộ váy khi tham dự sự kiện, Thùy Tiên cũng rất chuộng màu sắc tươi tắn trong phong cách thời trang thường ngày của mình. Street style mà người đẹp nhiệt tình lăng xê là các kiểu áo crop top màu nổi phối cùng quần jeans năng động vô cùng hợp mốt.

Mặc áo ba lỗ màu xanh, Thùy Tiên được khen trông năng động, sexy như các cô gái Âu Mỹ.

Tông hồng fuchsia vốn rất kén người mặc được Thùy Tiên chinh phục dễ dàng khi mix cardigan lửng cùng quần jeans cạp cao, thêm phụ kiện là mũ bucket cá tính.

Street style của người đẹp gắn liền với loạt váy áo 'càng nổi bật càng tốt'. Màu hồng neon vốn là màu sắc khó mặc và rất kén da được Thùy Tiên kết hợp với quần jean sáng màu khiến bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần nổi bật.

Mẫu áo xanh coban bắt mắt với những khoảng hở táo bạo được Hoa hậu Thùy Tiên diện cùng quần tây cạp cao, mang đến vẻ ngoài vừa hiện đại.

Công thức phối đồ với quần jeans cạp cao cùng áo crop top tông màu cam rực rỡ không chỉ giúp Thùy Tiên khoe trọn vòng eo phẳng lì, săn chắc không mỡ thừa, mà còn khéo léo khoe đôi chân dài. Cô nàng hoàn thiện set đồ bằng chiếc túi xách quai ngắn.