Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV

Thời trang 16/10/2022 06:08

Ngắm nhìn những trang phục thời trang công sở của các "bóng hồng" xinh đẹp đài truyền hình VTV, chị em sẽ có thêm nhiều gợi ý "xịn, mịn" cho mình đấy!

BTV Hoài Anh

Hoài Anh là nữ BTV được nhiều khán giả nhớ đến và yêu mến qua Bản tin Thời sự 19h. Nữ BTV luôn gây ấn tượng với gu thời trang thanh lịch, sang trọng. Những bộ cánh người đẹp lựa chọn luôn đảm bảo yếu tố đơn giản, màu sắc nhã nhặn và hợp xu hướng. 

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 1

Hoài Anh khá ưa chuộng đặc biệt các kiểu dáng áo vest phom đứng, điểm nhấn là phần cầu vai được may định hình tạo dáng sang trọng quyền lực. Cô thường lựa chọn các màu sắc trầm và đậm để tăng vẻ nghiêm chỉnh, đằm thắm. 

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 2

Hoài Anh theo đuổi các kiểu dáng menswear nhưng lại có sự cách điệu và nhấn nhá vô cùng thông minh như kết hợp với chân váy bút chì cùng màu, chiết eo, hay điểm xuyết thêm phụ kiện cài áo hình hoa hồng. Bên cạnh đó, cách trang điểm mặn mà cùng kiểu tóc cột hờ hững cũng làm tăng độ trendy cho người đẹp sinh năm 1980.

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 3

Ngoài ra, nhắc đến BTV Hoài Anh, ai cũng sẽ nhớ đến hình ảnh những chiếc áo dài khi lên sóng, phong cách với nhiều kiểu dáng khác nhau của kiểu trang phục này khiến người hâm mộ thích thú.

BTV Mai Ngọc

Là nàng BTV xinh đẹp của chương trình Việt Nam Hôm Nay, Mai Ngọc khiến khán giả nhớ đến mình với những ''bộ cánh'' nữ tính, thanh lịch và không kém phần sang chảnh.

Quần tây tôn dáng, chân váy ngang đầu gối, áo sơ mi và những bộ đầm thắt eo luôn là những sự lựa chọn hàng đầu của Mai Ngọc. Đặc biệt, nữ BTV là người rất mê đồ pastel nhẹ nhàng. Ưu điểm tuyệt nhất của gam màu này chính là sự trang nhã nhẹ nhàng tuyệt đối và giúp người đẹp tôn được làn da trắng mịn của mình. Chị em công sở muốn lên đồ sang xịn như Mai Ngọc thì ''ghim'' ngay loạt gợi ý của nàng để sắm đồ nhé.

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 4

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 5

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 6

BTV Ngọc Trinh

Là người dẫn của loạt chương trình về tài chính gồm Tự do Tài chính - MoneyTalk và Bí Mật Đồng Tiền nên thời trang lên hình của Ngọc Trinh luôn mang nét lịch sự toát lên vẻ đẹp thông minh và quyền lực. 

BTV Ngọc Trinh lại cực mê các mẫu vest menswear cá tính mang đậm tinh thần hiện đại và vô cùng sang trọng. Chị em mê style này của Ngọc Trinh có thể học theo nàng cách lựa chọn các mẫu áo vest màu sắc với đường chiết eo để tạo điểm nhấn cho outfit.

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 7

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 8

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 9

BTV Quỳnh Hoa

Quỳnh Hoa từng là một trong những gương mặt quen thuộc của các bản tin thời tiết trên VTV. Sau đó, người đẹp chuyển sang một vai trò mới đó là người dẫn chương trình chính của bản tin Chào buổi sáng. Ngoài ra, Quỳnh Hoa vẫn tham gia sản xuất các chương trình về môi trường, thời tiết, thiên tai. 

Khi lên sóng, nữ BTV luôn lựa chọn cho mình những bộ cánh thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sang trọng và nổi bật. Những trang phục cua người đẹp sinh năm 1992 thường có đơn sắc, đơn giản không cầu kỳ. Cô cũng ưu tiên lựa chọn những chi tiết nhấn nhá vòng eo để nổi bật được vóc dáng chuẩn chỉnh, thon gọn. 

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 10

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 11

Loạt outfit công sở nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ sang chảnh của dàn biên tập viên nhà đài VTV - Ảnh 12

Ngọc Trinh và những lần diện đồ đi ăn cưới: váy áo đơn giản cỡ nào cũng "suýt" giựt mất spotlight cô dâu

Ngọc Trinh và những lần diện đồ đi ăn cưới: váy áo đơn giản cỡ nào cũng "suýt" giựt mất spotlight cô dâu

Không ít lần, dù chọn trang phục dự tiệc rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng Ngọc Trinh vẫn dễ dàng lấn lướt cô dâu.

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Từ khóa:   Thời trang BTV thời trang VTV nữ BTV thời trang công sở

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