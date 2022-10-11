Diệu Nhi 'nổi bần bật' với trang phục tiệc cưới siêu lạ tại tiệc Pre-wedding

Thời trang 11/10/2022 07:28

Trước khoảnh khắc "lên xe hoa" Diệu Nhi - Anh Tú đã tổ chức tiệc thân mật bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tại đây, cô dâu Diệu Nhi gây ấn tượng bởi diện mạo xinh đẹp, gu thời trang độc lạ, mãn nhãn.

Hôm qua 9/10, các sao Việt thân thiết với Anh TúDiệu Nhi như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Sam, BB Trần, Sĩ Thanh, Hải Triều, Diễm My 9X, Thuận Nguyễn,… đã có mặt tại Phan Thiết để tham dự tiệc pre-wedding của cặp đôi. Không gian trang trí lộng lẫy gây ấn tượng với nhiều hoa tươi sang trọng, lãng mạn.

Diệu Nhi 'nổi bần bật' với trang phục tiệc cưới siêu lạ tại tiệc Pre-wedding - Ảnh 1
Nhiều sao Việt đã có mặt và cùng lên đồ trắng, dự tiệc của Diệu Nhi và Anh Tú.

Trong buổi tiệc thân mật được diễn ra, Anh Tú và Diệu Nhi đã chọn cho mình những bộ trang phục ấn tượng lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Cô dâu và chú rể không mặc "soa rê" hay đóng bộ suit truyền thống thường thấy mà diện trang phục cực kỳ hiện đại và trẻ trung. 

Diệu Nhi 'nổi bần bật' với trang phục tiệc cưới siêu lạ tại tiệc Pre-wedding - Ảnh 2
Diệu Nhi diện đồ phá cách, sánh đôi ông xã Anh Tú tại tiệc pre-wedding, trong khuôn viên resort ở Phan Thiết. 

Chiếc váy của "cô dâu tháng 10" cũng gây chú ý vì được cắt xẻ lạ mắt. Diệu Nhi càng thêm phá cách khi mix cùng với giày sneaker và tất cao trông tổng thể trang phục cực kỳ sành điệu. Bộ đầm này đã giúp Diệu Nhi vừa thoải mái trong bữa tiệc thân mật, khoe được vóc dáng thanh mảnh sau thời gian "độ body" ở phòng tập mà trông vẫn hợp mốt.

Diệu Nhi 'nổi bần bật' với trang phục tiệc cưới siêu lạ tại tiệc Pre-wedding - Ảnh 3
Cặp đôi nắm tay nhau không rời mỗi khi xuất hiện.

Việc chú rể không suit, cô dâu không váy đầm xòe, voan cưới khiến netizen cực kỳ chú ý. Trước việc chọn đồ cưới độc lạ này, fan hâm mộ của cặp đôi cũng không bỏ lỡ cơ hội "troll" thần tượng. 

- "Chị vui tính quá đám cưới bờ biển nên cosplay thành con sứa".

- "Giống chiếc váy thời trang làm từ giấy vệ sinh thời cấp 2 của chúng mình ghê".

- "Mặc sao cũng được, ngày trọng đại thích làm gì cũng được hết".

Bên cạnh có một vài ý kiến thắc mắc về trang phục phá cách của cặp đôi nhưng phần đông đều cho rằng Diệu Nhi và Anh Tú có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn vì đây là sự kiện quan trọng trong đời của mình.

Thực chất bộ đầm của Diệu Nhi là sản phẩm của một local brand với mức giá khoảng 5,2 triệu đồng và được rất nhiều người nổi tiếng từng mặc qua.

Diệu Nhi 'nổi bần bật' với trang phục tiệc cưới siêu lạ tại tiệc Pre-wedding - Ảnh 4
So với phiên bản người mẫu hãng mặc, Diệu Nhi còn cẩn thận mặc thêm một lớp váy lót bên trong cho đỡ xuyên thấu sexy quá đà.
Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ

Không chỉ là một trong những màu giúp tôn da hiệu quả mà tông nâu đất cũng là một lựa chọn đáng để thử với những cô nàng yêu thích style cổ điển.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệu Nhi Anh Tú váy cưới Diệu Nhi thời trang sao việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 32 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 32 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt