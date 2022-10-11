Diệu Nhi 'nổi bần bật' với trang phục tiệc cưới siêu lạ tại tiệc Pre-wedding

Trước khoảnh khắc "lên xe hoa" Diệu Nhi - Anh Tú đã tổ chức tiệc thân mật bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tại đây, cô dâu Diệu Nhi gây ấn tượng bởi diện mạo xinh đẹp, gu thời trang độc lạ, mãn nhãn.

Hôm qua 9/10, các sao Việt thân thiết với Anh Tú – Diệu Nhi như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Sam, BB Trần, Sĩ Thanh, Hải Triều, Diễm My 9X, Thuận Nguyễn,… đã có mặt tại Phan Thiết để tham dự tiệc pre-wedding của cặp đôi. Không gian trang trí lộng lẫy gây ấn tượng với nhiều hoa tươi sang trọng, lãng mạn. Nhiều sao Việt đã có mặt và cùng lên đồ trắng, dự tiệc của Diệu Nhi và Anh Tú. Trong buổi tiệc thân mật được diễn ra, Anh Tú và Diệu Nhi đã chọn cho mình những bộ trang phục ấn tượng lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Cô dâu và chú rể không mặc "soa rê" hay đóng bộ suit truyền thống thường thấy mà diện trang phục cực kỳ hiện đại và trẻ trung.

Diệu Nhi diện đồ phá cách, sánh đôi ông xã Anh Tú tại tiệc pre-wedding, trong khuôn viên resort ở Phan Thiết. Chiếc váy của "cô dâu tháng 10" cũng gây chú ý vì được cắt xẻ lạ mắt. Diệu Nhi càng thêm phá cách khi mix cùng với giày sneaker và tất cao trông tổng thể trang phục cực kỳ sành điệu. Bộ đầm này đã giúp Diệu Nhi vừa thoải mái trong bữa tiệc thân mật, khoe được vóc dáng thanh mảnh sau thời gian "độ body" ở phòng tập mà trông vẫn hợp mốt. Cặp đôi nắm tay nhau không rời mỗi khi xuất hiện. Việc chú rể không suit, cô dâu không váy đầm xòe, voan cưới khiến netizen cực kỳ chú ý. Trước việc chọn đồ cưới độc lạ này, fan hâm mộ của cặp đôi cũng không bỏ lỡ cơ hội "troll" thần tượng.

- "Chị vui tính quá đám cưới bờ biển nên cosplay thành con sứa". - "Giống chiếc váy thời trang làm từ giấy vệ sinh thời cấp 2 của chúng mình ghê". - "Mặc sao cũng được, ngày trọng đại thích làm gì cũng được hết". Bên cạnh có một vài ý kiến thắc mắc về trang phục phá cách của cặp đôi nhưng phần đông đều cho rằng Diệu Nhi và Anh Tú có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn vì đây là sự kiện quan trọng trong đời của mình. Thực chất bộ đầm của Diệu Nhi là sản phẩm của một local brand với mức giá khoảng 5,2 triệu đồng và được rất nhiều người nổi tiếng từng mặc qua. So với phiên bản người mẫu hãng mặc, Diệu Nhi còn cẩn thận mặc thêm một lớp váy lót bên trong cho đỡ xuyên thấu sexy quá đà.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ Không chỉ là một trong những màu giúp tôn da hiệu quả mà tông nâu đất cũng là một lựa chọn đáng để thử với những cô nàng yêu thích style cổ điển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dieu-nhi-noi-ban-bat-voi-trang-phuc-tiec-cuoi-sieu-la-tai-tiec-pre-wedding-511857.html