Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ

Thời trang 09/10/2022 05:00

Không chỉ là một trong những màu giúp tôn da hiệu quả mà tông nâu đất cũng là một lựa chọn đáng để thử với những cô nàng yêu thích style cổ điển.

Trong bảng màu thời trang, tông nâu đất đơn giản vẫn được ưa chuộng nhất bởi dễ sử dụng, không kén da. Nếu lên đồ một cách khéo léo, outfit màu này sẽ giúp người diện có được vẻ ngoài thực sự trang nhã, thanh lịch và cũng chẳng kém phần trẻ trung, sành điệu. Vậy làm thế nào để chị em chinh phục đồ màu nâu đất một cách xuất sắc? Hãy cứ học hỏi ý tưởng của các mỹ nhân Việt dưới đây để mỗi lần lên đồ chị em sẽ tỏa sáng.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ - Ảnh 1

Tăng Thanh Hà phối quần jean màu xanh đậm với áo bông màu nâu đất và áo trench coat cùng tông. Cách mix đồ tinh tế này giúp "ngọc nữ màn ảnh Việt" trở nên sang chảnh hơn bao giờ hết.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ - Ảnh 2

Hà Tăng còn diện bộ cánh streetstyle với gam màu hot hợp với không khí mùa Thu khi cô diện kiểu áo tank top cực chất mix kèm jeans màu tối với dép gót thấp ton -sur -ton.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ - Ảnh 3

Diện suit ngắn đang là mốt được Tăng Thanh Hà cùng nhiều người đẹp thường xuyên "lăng xê". Nếu chuộng tông nâu thì các nàng có thể tham khảo cách mix đồ này.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ - Ảnh 4

Thanh Vy giúp mình trở nên cá tính và ấn tượng hơn khi mix bốt cổ cao tông nâu với suit phom dáng độc đáo. Blazer dáng rộng tông nâu hợp mốt được phối viền cổ trắng giúp người mặc thoả sức mix đồ.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ - Ảnh 5

Hoa hậu Khánh Vân khiến set đồ nâu trầm đơn giản trở nên mới lạ hơn khi mix áo choàng tông trắng. Cách phối hợp ăn ý mẫu áo choàng từ kiểu dáng cho đến tông màu với suit nâu giúp Khánh Vân ghi điểm về phong cách street style.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ - Ảnh 6

Đàm Thu Trang tinh tế thanh lịch với cả cây đồ matching đơn giản. Cô cũng chẳng cần đến cao gót lênh khênh, chỉ cần một đôi mules bệt mũi nhọn là hoàn hảo.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ - Ảnh 7

Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng với set đồ quần ống rộng cạp cao màu nâu cùng áo lệch vai trắng này nhìn Hoàng Thùy Linh như thể cao đến mét 7 chứ chẳng ít.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ - Ảnh 8

Cách diện blazer của Yến Trang thực sự quá lý tưởng để áp dụng cho mùa Thu/Đông. Việc của chị em chỉ đơn giản là chọn bộ đôi blazer + quần âu cùng tông màu trầm như nâu, be, nhấn nhá bên trong một chiếc áo sơ mi họa tiết, tổng thể trang phục sẽ ghi điểm mạnh mẽ ở sự thanh lịch và cũng nổi bật, ăn ảnh hết sức.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ - Ảnh 9

Yến Trang kín đáo với style quen thuộc chân váy midi + sơmi. Cao tay ở chỗ Yến Trang mix cực hợp gu thiết kế sơmi nâu cùng chân váy kẻ thanh mảnh, đã thế phụ kiện đi kèm còn xuyệt tông tuyệt đối.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ - Ảnh 10

Trắng, be và nâu là những màu cứ đi với nhau thì 99% là sẽ mang đến cho chị em vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế. Ở outfit của Thanh Hằng, siêu mẫu còn gia tăng vẻ cá tính cho set đồ bằng cách khoác ngoài một chiếc áo gilet màu nâu nhạt. Chưa hết, công thức mix quần jeans ống loe với giày cao của cô cũng là một bí kíp đáng lưu tâm vì mang đến hiệu ứng kéo chân siêu lợi hại.

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ - Ảnh 11

Một trong những cách nhanh nhất để chạm đến ngưỡng diện đồ sang xịn level max chính là ưu ái những mẫu áo sơ mi lụa mang gam màu be, sau đó kết hợp với một chiếc chân váy mang gam màu nâu đất. Và nhìn combo áo sơ mi lụa + chân váy nâu của Yến Nhi, bạn sẽ muốn "copy" ngay khỏi cần suy nghĩ.

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