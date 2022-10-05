Nhập hội 'Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam', tân Miss Grand Vietnam 2022 ghi điểm với phong cách 'đơn giản nhưng không đơn điệu'

Sau hơn 1 tháng tổ chức với nhiều vòng thi tranh tài, cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 đã tìm ra chủ nhân cho chiếc vương miện "The Wings of Beauty" - đó chính là Đoàn Thiên Ân . Cô gái đến từ Long An sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m75 trở thành cái tên hút sóng trên mạng xã hội.

Nàng Hoa hậu gốc Long An còn được chính "bà trùm Hoa hậu" gọi là Hoa hậu nghèo nhất và có hoàn cảnh đặc biệt nhất mà chị từng biết. Ngay lập tức, fans sắc đẹp cũng truy lùng trang cá nhân của cô nàng sinh năm 2002 và phát hiện ra nhiều điều thú vị về phong cách ăn mặc cực giản dị của cô nàng.

Trong cuộc thi, Thiên Ân gây ấn tượng với nhan sắc "ăn" makeup và thường xuyên xuất hiện với những outfit lộng lẫy. Chiều cao cùng tỷ lệ cơ thể giúp người đẹp sinh năm 2000 có thể phù hợp với nhiều trang phục, phong cách thời trang khác nhau.

Trong đời thường, gu ăn mặc của Thiên Ân giản dị hơn rất nhiều. Từng bị miệt thị về cân nặng nên Thiên Ân luôn gắn bó với những item tối màu.

Việc kết hợp một chiếc áo croptop màu đen cùng quần jeans rách mang lại vẻ đẹp phóng khoáng, sành điệu cho chân dài Long An. Cách mặc này giúp cô tôn dáng, khoe được vòng eo nhỏ trong những buổi hẹn hò dạo phố, cà phê cùng bạn bè.

Đoàn Thiên Ân yêu thích những bộ cánh mang gam màu đơn sắc, kiểu dáng không quá hở hang. Do đó, áo phông gần như là sự lựa chọn quen thuộc ở đời thường của cô nàng.

Thiên Ân phối đồ all black nhưng không hề già dặn khi mix quần short cùng áo tank top trẻ trung.

Tham gia những hoạt động ngoài trời cần sự thoải mái, năng động, khỏe khoắn thì Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân chọn áo sơ mi màu đen kết hợp với quần jeans sáng màu.

Một chiếc váy hoa nhí 2 dây nền đen cũng rất thích hợp cho những chuyến du lịch biển của cô nàng. Chiếc váy nền nã, phù hợp không quá gợi cảm nhưng vẫn rất thoải mái, phóng khoáng.

Biến hóa với phong cách "nàng thơ" ngọt ngào, nhẹ nhàng, Đoàn Thiên Ân sẽ chọn trang phục váy trắng thướt tha, kết hợp hoa tai to bản giúp tổng thể vẫn khá cuốn hút, không nhàm chán.

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cũng thích phối đồ theo phong cách trưởng thành, thậm chí có phần "dừ" hơn so với độ tuổi 22.

Những chiếc áo blazer màu pastel giúp người đẹp Long An ghi điểm với style thanh lịch, chỉn chủ nhưng cũng không kém phần thời thượng.

Đảm nhận vai trò MC của một chương trình nhỏ, Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 cũng chỉ ăn mặc đúng tinh thần của sự kiện đó là combo áo croptop ôm và quần legging.

Trong đời thường, có thể thấy Miss Grand Vietnam 2022 khá thích mặc áo dài. Tuy nhiên các mẫu áo dài cô chọn thường là áo dài cách tân giúp người mặc vẫn giữ được nét duyên dáng của người con gái Việt Nam nhưng cũng không bị già dặn.

Hoa khôi Áo Dài 2018 rất thích diện áo dài mỗi khi có cơ hội.