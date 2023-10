Nhập hội 'Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam', tân Miss Grand Vietnam 2022 ghi điểm với phong cách 'đơn giản nhưng không đơn điệu'

Sau hơn 1 tháng tổ chức với nhiều vòng thi tranh tài, cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 đã tìm ra chủ nhân cho chiếc vương miện "The Wings of Beauty" - đó chính là Đoàn Thiên Ân. Cô gái đến từ Long An sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m75 trở thành cái tên hút sóng trên mạng xã hội.