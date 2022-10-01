Luôn nằm top áo sơ mi đáng sắm nhất, sơ mi kẻ sọc có ít nhất 6 cách lên đồ giúp bạn nâng tầm phong cách thời trang

Áo sơ mi kẻ sọc ngày càng chiếm sóng mạnh mẽ trong những tấm hình của hội sành điệu. Tuy là áo họa tiết nhưng sơ mi kẻ sọc giữ được nét nhẹ nhàng, thanh nhã mà vẫn tạo sự ấn tượng nhất định cho tổng thể trang phục. Áo sơ mi kẻ sọc còn có khả năng hack tuổi rất tốt do thường mang những gam màu tươi mới, sáng sủa. Đây cũng là item mà nàng nào cũng có thể mặc đẹp nên mọi chị em đều nên rinh về ít nhất là một "em".

Nếu các nàng muốn cá tính thời thượng thì hãy thử mix sơ mi cùng quần ống rộng nhé. Chính bởi dáng áo có phần rộng rãi nên các nàng cần sơ vin gọn gàng để nhấn thêm vào vòng eo thon của mình. Áo sơ mi kẻ sọc và quần ống rộng tạo cảm giác thoải mái nhưng không mất đi vẻ chỉn chu. Hãy ưu tiên thiết kế áo vừa vặn để tổng thể trông gọn gàng hơn. Một chiếc vòng cổ dây mảnh, kính bản to và túi cầm tay hoàn thiện tổng thể trang phục thanh lịch.

Mix cùng quần jeans ống đứng

Cũng nhờ những đường kẻ sọc mảnh mai hack dáng nên ngay cả khi bạn không sơ vin áo vào quần thì vóc dáng cũng rất thon thả cân đối khi diện đồ. Công thức áo sơ mi kẻ quần skinny hay quần jeans ống đứng dành riêng cho những nàng thấp bé muốn cải thiện vóc dáng và chiều cao của mình. Chiếc quần jeans ống đứng cũng rất phù hợp với phong cách công sở và hiện đại hơn. Ngoài màu xanh denim quen thuộc, bạn còn có thể phối áo sơ mi cùng những kiểu quần trắng tôn dáng.

Mix cùng quần âu công sở

Một ưu điểm sáng chói nữa của áo sơ mi kẻ sọc chính là khả năng trẻ hóa phong cách. Kết hợp item này với bất cứ món đồ nào, ngay cả quần âu nghiêm túc, đậm chất công sở thì bạn vẫn có được vẻ ngoài rất trẻ trung, sáng sủa, đem lại năng lượng tích cực cho cả người diện lẫn người mặc. Mẫu áo này lại càng tỏ ra hợp với những ngày nóng bức vì thường có phối màu, nhẹ nhàng, mát mẻ, nhìn thôi đã thấy dễ chịu.

Mix cùng quần short

Có lẽ chiếc quần short đã không còn quá xa lạ với các bạn nữ. Áo sơ mi mix&match với quần short vẫn luôn là xu hướng các cô nàng ưa chuộng. Đơn giản nhưng luôn đẹp và quyến rũ khi kết hợp 2 item này với nhau. Đây cũng một trong các cách phối đồ với áo sơ mi sọc caro được giới thời trang trẻ ưa chuộng trong thời gian gần đây, tạo phong cách trẻ trung năng động nữ tính.

Mix cùng chân váy

Thay vì dáng váy cơ bản như thường thấy, thì dáng chữ A xòe nhẹ này lại tăng hiệu ứng eo thon dáng chuẩn và hack chân dài đáng kể cho các nàng, nhất là khi mix cùng sơ mi kẻ. Đừng chọn sneakers, sang nhất lúc này chính là những đôi giày/boots mũi nhọn để hoàn thiện set đồ của bạn.

Dành cho những nàng công sở thích style nhẹ nhàng nền nã thì có thể diện chân váy dáng suông vẫn có thể sóng đôi cùng chiếc sơ mi kẻ sọc của bạn. Chọn những món phụ kiện xuyệt tông, nàng công sở vừa khéo hack tuổi vừa thon gọn mảnh mai trong set đồ tinh tế này.

Mix cùng váy yếm

Khi diện cùng áo sơ mi kẻ, bộ váy đơn sắc hoặc có họa tiết in chìm là lựa chọn phù hợp. Họa tiết kẻ sọc màu xanh da trời kết hợp ăn ý với những váy yếm mang đến vẻ ngoài mới mẻ và phá cách. Nhưng nên lưu ý chọn kiểu cách đơn giản để không tự biến mình thành "cưa sừng làm nghé" quá đà nhé.