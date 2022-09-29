Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn

Thời trang 29/09/2022 11:42

Lisa Black Pink có rất nhiều cách biến tấu mỗi khi diện quần jeans, chị em có thể học hỏi để phối đồ trong mọi tình huống, đảm bảo được khen sành điệu.

Quần jeans vẫn là item rất quan trọng trong tủ đồ của chị em. Kiểu quần này diện lên trẻ trung, cá tính và chẳng bao giờ lo lỗi mốt. Ưu điểm của quần jeans đó là ít kén dáng, dễ diện và đặc biệt có khả năng tôn lên vẻ thời thượng, sang xịn mịn cho mọi chị em. Dẫu vậy, để diện quần jeans đẹp, bạn không thể dễ dãi trong việc phối đồ. 

Nếu bạn vẫn chưa hình dung được cách diện quần jeans thế nào sao cho xịn đẹp nhất, hãy tham khảo ngay loạt cách mix đồ của Lisa – quý cô chuyên diện quần jeans và luôn toát lên vẻ sành điệu, hút mắt chứ không bao giờ bị nhàm chán.

Dễ dàng nhận thấy, Lisa thường xuyên lăng xê các mẫu quần jeans thông qua những tấm hình trên trang Instagram cá nhân. Dù thường xuyên lặp đi lặp lại, nhưng mỗi lần Lisa diện quần jeans đều gây ấn tượng và cực kỳ hút mắt.

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 1

"Búp bê Thái Lan" ghi điểm sành điệu khi lựa chọn diện nguyên cây denim. Bộ đồ này thực sự phù hợp với những cô nàng cá tính, phóng khoáng và mạnh mẽ. Lựa chọn một đôi giày thể thao trắng đơn giản, khỏe khoắn thực sự lý tưởng để giúp giao diện Lisa được hài hòa, sang xịn

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 2

Lisa có cách mix thông minh khi phối boots cao tới bắp chân với quần jeans. Boots cao là item được các cô nàng chân dài ưa chuộng vì vừa có thể tôn lên được ưu điểm ngoại hình, vừa mang lại phong cách cá tính, "chất ngầu". Lisa cũng nằm trong hội chuộng đi boots cao khi thường xuyên diện món phụ kiện này. 

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 3

Với lợi thế vòng eo nhỏ trời phú, Lisa dĩ nhiên không thể bỏ qua bộ đôi quần jeans và áo croptop. Chọn những thiết kế áo cách cạp quần từ 2-3 cm cho tới cả nửa gang tay rồi mix với quần jeans dáng basic, nữ idol đã phô diễn trọn vẹn lợi thế hình thể đồng thời vẫn bảo toàn nét trẻ trung, năng động, hợp với lứa tuổi.

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 4

Combo áo lửng cổ vuông + quần jeans này của Lisa ghi trọn điểm sang chảnh, sành điệu. Việc lựa chọn cho mình mẫu quần ống vẩy đã giúp set đồ của Lisa trông thú vị, phá cách hơn rất nhiều. Cuối cùng, đôi sneaker trắng quả là ăn nhập với set đồ, giúp đảm bảo sự hài hòa, sang xịn.

 

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 5

Với thiết kế quần jeans ống loe phổ biến, Lisa cho ra đời bộ đôi đáng để học tập không kém, đó là sơ vin với áo thun. Công thức cổ điển, giản dị nhưng chưa khi nào lỗi mốt được em út Black Pink ứng dụng thường xuyên và nhận được không ít lời khen ngợi từ người hâm mộ. Bởi dù không cầu kỳ song bộ đôi áo thun và quần jeans rất hiệu quả trong việc tôn dáng, đặc biệt với những cô nàng sở hữu eo kiến càng như Lisa.

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 6

"Cặp bài trùng" quần jeans với áo croptop là sự kết hợp cực kỳ "ăn chơi", giúp người diện vừa khoe dáng, vừa thoải mái sành điệu khỏi bàn. Bạn cũng có thể "học lỏm" Lisa chiêu diện đồ này. Tuy nhiên, cách phối đồ này có một lưu ý, không nên áp dụng với những cô nàng mũm mĩm sở hữu vòng eo to, eo bánh mì. Bởi rất dễ lộ ra khuyết điểm cơ thể

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 7

Ngay cả khi diện những mẫu áo bèo nhún, điệu đà nhất thì chị em cũng sẽ không sợ "sến" nếu mix với quần jeans. Tổng thể trang phục sẽ có được vẻ bụi bặm, sành điệu mà vẫn đầy sang chảnh, yêu kiều.

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 8

Chiều cao không hề hạn chế song Lisa vẫn sở hữu những tuyệt chiêu “hack dáng” đỉnh cao, điển hình với công thức quần jeans và áo khoác dáng lửng hoặc dài chỉ vừa qua thắt lưng chút đỉnh. Cách mix này phát huy tác dụng tuyệt đối với người dáng chuẩn của Lisa song với các cô nàng có hình thể thiếu cân đối (lưng dài, chân ngắn là ví dụ), bạn cũng có thể tham khảo nếu muốn sở hữu vẻ ngoài thời trang, vừa mắt.

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 9

Đây là một bộ đồ giúp Lisa tôn trọn vẻ đẹp của "búp bê sống" đúng nghĩa. Chiếc áo tay bồng nhẹ nhàng cùng với quần jeans đơn giản khiến người diện trông trẻ ra đến vài tuổi. Chị em rất nên ghim ngay công thức này để ghi điểm ngọt ngào, trẻ trung cho mình nhé!

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 10

Áo sơ mi kẻ sọc khi mix với quần jeans sẽ tạo nên set đồ chỉ trẻ trung, sành điệu trở lên. Chị em cứ yên tâm áp dụng, đảm bảo không bao giờ lỗi mốt. Hơn nữa, áo sơ mi kẻ sọc cũng đang là item hot rần rần, rất đáng để bổ sung cho tủ đồ.

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 11

Bên cạnh những mẫu áo gọn gàng, ôm khít lấy cơ thể, Lisa nhiều lần dùng chiêu đánh lừa thị giác với bộ đôi quần jeans và áo oversize. Những thiết kế quần jeans không quá bó nhưng vừa vặn tuyệt đối nơi vòng 2, mix với áo dáng oversize, có thể là sơ mi hoặc áo khoác, giúp tạo cảm giác áo thêm rộng, eo thêm nhỏ, từ đó khiến cơ thể thêm thon thả nhờ sự mất cân đối một cách hợp lý.

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 12

Nếu để ý, bạn sẽ nhận thấy Lisa rất chuộng các mẫu quần jeans ống rộng hơn ống bó. Đây là điều rất đáng học hỏi. Bởi vì quần jeans ống rộng sẽ giúp bạn tôn chân, khoe dáng lại sành điệu hơn rất nhiều.

Bí quyết mặc quần jeans đẹp như Lisa Black Pink, tự tin khoe chân thon dài, vóc dáng 'chuẩn chỉnh' khỏi bàn - Ảnh 13

Quần jeans thì không chỉ có phiên bản xanh denim, chị em cũng nên bổ sung thêm vài chiếc quần jeans đen vì diện lên chân sẽ nhỏ hẳn đi. Hơn nữa, nếu kết hợp với áo blouse hay sơ mi, mẫu quần jeans này sẽ hoàn thiện một outfit đầy thanh lịch mà vẫn trẻ trung.

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