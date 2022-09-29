'Trẻ hóa' vẻ ngoài với 4 mẫu giày mà nàng nào cũng nên có, diện đủ kiểu trang phục cũng không lo 'lạc quẻ'

Giày Mary Jane ghi điểm bởi nét cổ điển, xen lẫn vẻ ngọt ngào. Nhờ item này, các quý cô sẽ trông yêu kiều, sang chảnh. Bên cạnh đó, khả năng "hack" tuổi của mẫu giày này cũng là điều không còn cần phải bàn cãi nữa. Dù các cô gái đang mặc một bộ đồ đứng đắn và đơn giản đến đâu đi chăng nữa thì sự xuất hiện của giày Mary Jane sẽ làm tổng thể được trẻ hóa đáng kể. Với từng đó ưu điểm thì các nàng càng có thêm lý do để đầu tư ngay cho món đồ này ngay và luôn.

Mary Jane là tên gọi của những đôi giày búp bê với phần quai vắt ngang bàn chân. Món đồ xinh xắn này ngày càng có nhiều biến tấu từ màu sắc đến chất liệu, kiểu dáng nên chị em dễ dàng lựa chọn để đa dạng hóa phong cách bản thân.

Giày mũi vuông

So với giày mũi nhọn, giày mũi vuông có thể không đem đến hiệu quả hack dáng kỳ diệu bằng. Tuy nhiên, mẫu giày này lại hack tuổi hiệu quả hơn. Giày mũi vuông toát lên nét hiện đại, giúp set trang phục của bạn trông thật thời thượng. Chưa kể, giày mũi vuông còn rất sang trọng, tinh tế, chị em sẽ ghi điểm phong cách nếu diện mẫu giày này.

Để không tốn công sức trong khoản mix đồ, lựa chọn lý tưởng nhất chính là giày mũi vuông mang tông màu trung tính như đen, trắng, be. Các mẫu giày này sẽ cân bằng set đồ, đảm bảo nét hài hòa, tinh tế cho tổng thể.

Giày sneaker trắng

Nét năng động, trẻ trung của giày sneaker trắng là điều khỏi cần bàn cãi. Vì vậy, mẫu giày này cho hiệu quả hack tuổi tốt nhất. Giày sneaker trắng không chỉ hợp mix cùng các set đồ khỏe khoắn như áo thun + quần jeans, mà còn lý tưởng để diện cùng váy vóc điệu đà, hay bộ suit đứng dáng.

Giày sneaker trắng có gì đó rất trang nhã, nên giúp set trang phục của bạn trông thanh lịch, sang xịn mịn. Có một lưu ý nho nhỏ khi đi mua sắm giày sneaker trắng, đó là chị em nên chọn mẫu có phom dáng nhỏ gọn. Kiểu giày này sẽ hack chiều cao tốt, đảm bảo vẻ thanh thoát cho vóc dáng, chứ không đem đến cảm giác cồng kềnh, nặng nề.

Sandal sáng màu

Sandal nói chung đều rất phóng khoáng và sành điệu. Tuy nhiên, nếu muốn được hack tuổi ngoạn mục với kiểu giày dép này, chị em hãy ưu tiên những đôi sáng màu. Để dễ mặc, dễ đẹp nhất, chị em chỉ đơn giản là chọn sandal màu trắng hoặc màu be, vậy là vừa được hack tuổi, lại vừa có được vẻ ngoài thanh lịch. Sandal màu mè một chút thì khó mix hơn, nhưng nếu kết hợp với outfit mang tông màu trung tính, bạn sẽ hoàn thiện được bộ đồ nổi bật, có điểm nhấn mà vẫn rất hài hòa.