Top 4 kiểu trang phục đáng sắm nhất, chị em mạnh tay đầu tư cũng không bao giờ sợ lỗi mốt

Quần jeans ống đứng chiếm được cảm tình của các tín đồ mặc đẹp vì phom dáng đơn giản, dễ mặc và che khuyết điểm cực tốt. Dù bạn sở hữu thân hình mảnh mai hay mũm mĩm đôi chút vẫn có thể lựa chọn kiểu quần này để diện hàng ngày. Đặc biệt, những cô nàng có đôi chân cong hay quá cỡ thì nên sắm ngay cho mình một ''em'' quần jeans ống đứng về nhà nhé.

Đứng đầu trong danh sách những kiểu quần jeans thịnh hành, không bao giờ lỗi mốt phải kể đến quần jeans ống đứng. Kiểu quần này không bó sát như skinny jeans, không rộng rãi cá tính như quần jeans ống rộng, nhưng chúng vẫn đủ để khiến người mặc cảm thấy thoải mái và trẻ trung khi diện lên người.

Áo khoác denim

Hãy chắc chắn rằng đây là chiếc áo không thể không có trong bộ sưu tập thời trang của bạn. Bởi với Denim bạn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc phối đồ. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đúng không nào. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc áo khoác Denim xuất hiện từ màu nhạt đến màu đậm, từ phom dáng classic đến dáng crop top năng động, cá tính hơn.

Bạn có thể kết hợp nhẹ nhàng với váy hoa cùng với một đôi giày thể thao khỏe khoắn, hay phối thật nghịch ngợm với những chiếc áo phông in hình và quần jeans đầy cá tính. Hoặc bạn cũng có thể kết hợp cùng với chân váy ngắn, váy maxi vừa cá tính mà không mất phần nhẹ nhàng lôi cuốn.

Áo thun trắng

Những chiếc áo thun tông màu đơn sắc, đặc biệt là màu trắng thần thánh mang phong cách basic năng động luôn đồng hành cùng mọi tín đồ thời trang qua năm tháng. Chiếc áo thun trắng đơn giản hoặc đi kèm với họa tiết đơn sắc đáng yêu là item thời trang "không phải dạng vừa đâu" luôn có mặt sẵn sàng trong tủ quần áo của các bạn teen, dù bạn ấy theo đuổi phong cách "bánh bèo" nữ tính hay mạnh mẽ, phá cách.

Bạn có thể thỏa sức mix&match nó trong mọi mùa thời trang trong năm cùng với các món đồ casual cơ bản để tạo nên những set đồ cực chất tôn vinh lên tuổi trẻ và sự năng động của các bạn tuổi teen. Vào những ngày không biết phải mặc gì thì cứ vào tủ và diện ngay áo thun trắng mix cùng quần jean rách một chút là bạn đã có ngay phong cách chất không cần chỉnh rồi. Đơn giản thế thôi đấy.

Giày cao gót màu nude

Phái đẹp luôn có đam mê bất tận với những đôi giày, số lượng đôi giày trong tủ giày của bạn đã nói lên tất cả. Hãy đừng quên một đôi giày màu nude bạn nhé. Đơn giản vì nó giúp bạn pha trộn những set đồ mới một cách dễ dàng, là gia vị ngon cho cả phong cách cá tính, nổi loạn lẫn sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Chúng đơn giản, nhưng cần thiết hơn cả những đôi giày cầu kỳ, ấn tượng mà bạn bỏ cả đống tiền để mang về nhà.

Điểm mạnh khác nữa của giày cao gót màu nude là kết hợp linh hoạt với bất cứ gam màu nào, từ tông màu tối đến tông sáng. Tuy nhiên, bạn nên tránh không kết hợp giày màu nude với những bộ trang phục gam màu kem bởi cảm giác đơn điệu mang lại. Trong trường hợp cần thiết, hãy tạo sự sinh động cho tổng thể trang phục của mình bằng những phụ kiện và màu sắc nổi bật.