Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn

Thời trang 04/10/2022 16:31

Phối đồ ton-sur-ton dù là style thanh lịch hay trẻ trung, năng động đều sẽ là gợi ý hoàn hảo để bạn trở nên thật thời thượng và cuốn hút người nhìn.

Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn - Ảnh 1

Hòa cùng trào lưu diện đồ jeans đang được sao Việt ưa chuộng, Chi Pu tôn chân thon khi mix chân váy chữ A cùng jacket hợp mốt hiện nay.

Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn - Ảnh 2

Minh Hằng giúp mình có điểm nhấn riêng khi phối đồ mùa thu cùng xu hướng thịnh hành. Quần jeans và áo denim được thay thế bằng tông màu cỏ úa. 

Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn - Ảnh 3

Suit và vest vẫn là trang phục được ưa chuộng dù là ở thời điểm nào. Chính vì thế, chị em văn phòng có thể tham khảo cách 'lên đồ' của Jolie Nguyễn để giúp mình sành điệu hơn.

Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn - Ảnh 4

Người đẹp Jolie Nguyễn mix-match trang phục hài hòa tông xanh với blazer, quần denim, áo cao cổ và túi đeo hông tông trắng. 

Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn - Ảnh 5

Tăng Thanh Hà vẫn sang chảnh ngay cả khi diện đồ theo phong cách tối giản cùng quần culottes và áo blazer tối màu.

Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn - Ảnh 6

Set đồ mang tông màu nâu của Hà Tăng ghi trọn điểm sang trọng. Dẫu vậy, bộ đồ này vẫn có nét sành điệu, trẻ trung nhờ các món đồ như áo crop top, quần short.

Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn - Ảnh 7

Là tín đồ của phong cách thời trang mạnh mẽ và năng động, Thanh Hằng luôn chọn cho mình những set đồ blazer với sắc màu trang nhã

Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn - Ảnh 8

Ninh Dương Lan Ngọc dùng tips ăn gian chiều cao khi diện quần loe "quét đất" với phần cạp cao cùng blazer tối màu

Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn - Ảnh 9

Nổi bật trong xu hướng phối đồ street style ở mùa này là công thức mix đồ ton-sur-ton. Khánh Linh và nhiều sao Việt đều chuộng cách ăn mặc đồng điệu sắc màu khi xuống phố.

Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn - Ảnh 10

Tóc Tiên với hình ảnh nhẹ nhàng và nữ tính khi phối áo tông nude đồng điệu cùng chân váy midi. Túi xách tông nâu, phom dáng độc đáo được ca sĩ chọn lựa để hoàn thiện set đồ.

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt

Cùng học cách diện đồ đen của sao Việt để lên đồ nhanh chóng mà vẫn cực kỳ quý phái và thời thượng.

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