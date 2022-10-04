Phối đồ ton-sur-ton như sao Việt, diện lên là khí chất ngút ngàn

Hòa cùng trào lưu diện đồ jeans đang được sao Việt ưa chuộng, Chi Pu tôn chân thon khi mix chân váy chữ A cùng jacket hợp mốt hiện nay.

Minh Hằng giúp mình có điểm nhấn riêng khi phối đồ mùa thu cùng xu hướng thịnh hành. Quần jeans và áo denim được thay thế bằng tông màu cỏ úa.

Suit và vest vẫn là trang phục được ưa chuộng dù là ở thời điểm nào. Chính vì thế, chị em văn phòng có thể tham khảo cách 'lên đồ' của Jolie Nguyễn để giúp mình sành điệu hơn.

Người đẹp Jolie Nguyễn mix-match trang phục hài hòa tông xanh với blazer, quần denim, áo cao cổ và túi đeo hông tông trắng.

Tăng Thanh Hà vẫn sang chảnh ngay cả khi diện đồ theo phong cách tối giản cùng quần culottes và áo blazer tối màu.

Set đồ mang tông màu nâu của Hà Tăng ghi trọn điểm sang trọng. Dẫu vậy, bộ đồ này vẫn có nét sành điệu, trẻ trung nhờ các món đồ như áo crop top, quần short.

Là tín đồ của phong cách thời trang mạnh mẽ và năng động, Thanh Hằng luôn chọn cho mình những set đồ blazer với sắc màu trang nhã

Ninh Dương Lan Ngọc dùng tips ăn gian chiều cao khi diện quần loe "quét đất" với phần cạp cao cùng blazer tối màu

Nổi bật trong xu hướng phối đồ street style ở mùa này là công thức mix đồ ton-sur-ton. Khánh Linh và nhiều sao Việt đều chuộng cách ăn mặc đồng điệu sắc màu khi xuống phố.

Tóc Tiên với hình ảnh nhẹ nhàng và nữ tính khi phối áo tông nude đồng điệu cùng chân váy midi. Túi xách tông nâu, phom dáng độc đáo được ca sĩ chọn lựa để hoàn thiện set đồ.