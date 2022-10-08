Gọi Lệ Quyên là 'nữ hoàng quần da' bởi kiểu nào cũng 'xử gọn', tôn hết cỡ vòng 3

Thế nhưng, với Lệ Quyên , nữ ca sĩ xứng danh là "cao thủ quần da" khi có cả bộ sưu tập với đủ mọi kiểu dáng và màu sắc. Ở tuổi 41, Lệ Quyên không ngại khoe vóc dáng quyến rũ, đường cong hấp dẫn hơn cả thời đôi mươi khi thả dáng trong những trang phục ôm sát.

Quần da bóng là một trong những món trang phục thường có thiết kế bó sát, tôn lên đường cong body. Hơn nữa, chất liệu bóng bẩy này vô cùng thu hút ánh nhìn. Chính vì những đặc điểm này mà kiểu quần da bóng khá kén người mặc, nếu phối đồ không tinh tế, sẽ dễ dàng để lộ những khuyết điểm trên cơ thể.

Mới đây, Lệ Quyên tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc trong chuyến vi vu đến Mỹ. Cô khiến biết bao người tấm tắc vì vóc dáng chuẩn chỉnh, vòng 3 căng tròn. Hình thể đẹp nhất là đôi chân nuột nà của Lệ Quyên được phô diễn qua chiếc quần da ôm sát.

Bạn gái Lâm Bảo Châu khoe trọn vòng ba căng đầy gợi cảm ở tuổi ngoài 40 trong chiếc quần da ôm sát.

Lệ Quyên diện áo ba lỗ kết hợp quần shorts da. Chiếc quần da ngắn chẳng tày gang đã giúp nữ ca sĩ tôn đôi chân thon thả và vòng ba quyến rũ.

Quần da bó chẽn được người đẹp phối với áo thun ôm sát, kết hợp loạt phụ kiện của Chanel tăng độ sang chảnh. Lệ Quyên khéo léo kết hợp cả 'cây' hàng hiệu từ đầu đến chân theo style ấm áp nhưng vẫn khoe khéo vóc dáng.

Bộ trang phục cũng được người đẹp diện khi đi ngắm New York bằng trực thăng.

Mốt quần da bó chẽn như legging đồng hành cùng Lệ Quyên lúc đi mua sắm. "Nữ hoàng phòng trà" tự tin với đôi chân thon cùng vòng ba nảy nở nên kết hợp cùng crop top tăng khả năng khoe đường cong.

Lệ Quyên là sao nữ Vbiz chinh phục quần da ôm sát thành công.

Bạn gái Lâm Bảo Châu sắm đủ kiểu quần da, dáng dài hay dáng ngắn, màu nào cũng đều có.

Xứng danh là "nữ hoàng quần da", nữ ca sĩ sở hữu mẫu quần này với nhiều màu khác nhau, từ đen, nâu đến xanh, đỏ. Mỗi khi diện quần da, Lệ Quyên thường khéo léo phối cùng một đôi giày tiệp màu, tạo cảm giác chân thêm thon dài hơn.

Hiểu rõ lợi thế hình thể, nữ ca sĩ chăm chỉ diện những thiết kế giúp tôn triệt để đường cong.

Phải can đảm và sở hữu hình thể quyến rũ lắm, Lệ Quyên mới dám thả dáng trong bộ cánh này. Bởi lẽ, nếu không cẩn thận, trang phục chắc chắn sẽ làm người mặc lộ hết khuyết điểm. Thần thái chẳng phải dạng vừa, dễ dàng "cân trọn" item khó nhằn.

Để có được thân hình cân đối và diện được phong cách thời trang trẻ trung này, Lệ Quyên rất chăm chỉ tập luyện, ăn uống lành mạnh. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, cô đam mê tập gym và có thể tập đều đặn mỗi ngày, ngay sau khi vừa bận rộn chạy show. Nhờ vậy mà nữ ca sĩ có được vóc dáng "chuẩn chỉnh"với số đo 3 vòng 84 - 59 - 90 cm.

Khi nhận phải những lời dị nghị về chuyện diện đồ gợi cảm, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn cho hay sẽ cố gắng giữ dáng đẹp để đến năm 80 tuổi vẫn có thể mặc đồ sexy.