'Tiểu công chúa' nhà Khánh Thi có cả 'gia tài' váy áo sang chảnh, khí chất điệu nghệ không kém gì fashionista

Dù chỉ mới lên 4 nhưng Anna - con gái Khánh Thi - Phan Hiển lại được mẹ đầu tư trang phục vô cùng đa dạng, thần thái mỗi lần pose dáng chuẩn style "mợ chảnh".

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển là một trong những tổ ấm sao Việt luôn nhận được nhiều quan tâm theo dõi của công chúng. Trong gia đình 'đủ nếp đủ tẻ' của Khánh Thi - Phan Hiển, anh cả Kubi thường được khen là bản sao của bố, trong khi đó cô út Anna lại thừa hưởng vẻ điệu đà, phong cách thời trang của mẹ. Tổ ấm nhỏ của Khánh Thi và Phan Hiển luôn được mọi người ngưỡng mộ. Anna được khen ngợi nhiều khi sở hữu đôi mắt tròn to đen nhánh và hút hồn. Được biết, Anna cũng là một nhóc tỳ hot trên mạng xã hội và sở hữu lượng người hâm mộ nhiều không kém bố mẹ. Càng lớn cô bé càng xinh xắn, đáng yêu và khiến công chúng phát cuồng vì thần thái, khí chất điệu nghệ như fashionista. Chỉ mới 4 tuổi, cô công chúa nhỏ đã lộ rõ tiềm năng về lĩnh vực thời trang, chính vì vậy "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi rất chịu khó đầu tư váy áo cho con gái.

Anna càng lớn càng được khen ngợi có nhiều nét giống mẹ nhiều hơn. Có mẹ cũng rất sành điệu và thích đầu tư cho gái cưng nên Anna cứ mỗi khi xuất hiện là lại được lên đồ điệu đà, điểm tô son phấn nhẹ nhàng đáng yêu. Con gái Khánh Thi và Phan Hiển như một "tiểu công chúa" khi bới tóc cao, trang điểm và diện chiếc đầm xinh xắn. Tiếp xúc với ống kính từ bé, Anna rất dạn dĩ và tự nhiên mỗi khi được mẹ chụp hình. Trong những bức ảnh, cô nhóc tạo dáng như người mẫu nên thường được Khánh Thi và khán giả gọi là 'mợ chảnh'.

"Mợ chảnh" Anna tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp chẳng khác những nàng mẫu ảnh. Dù chỉ ở nhà, "tiểu công chúa" 4 tuổi cũng xúng xính váy áo điệu đà, đáng yêu "hết nấc" làm cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Mọi khoảnh khắc nhí nhảnh của Anna khiến người hâm mộ xuýt xoa. Không những thế, dù chỉ mới lên 4 nhưng Anna có thể vô tư diện những đôi giày cao gót của mẹ. Dù đôi giày rất rộng so với chân mình nhưng nhóc tỳ Anna vẫn có thể giữ vững thăng bằng và tạo dáng chuyên nghiệp. Không chỉ đứng vững mà nhóc tì còn rất chuyên nghiệp khi đi đôi giày cao chót vót của mẹ. Những lúc đi chơi, dạo phố, con gái Khánh Thi - Phan Hiển còn thể hiện gu thời trang bằng cách tự chọn trang phục mình yêu thích. Khi lên đồ" tập nhảy, cô nhóc toát ra thần thái vô cùng kiêu sa, chuẩn như cái tên "mợ chảnh" mà mọi người thường gọi. Anna hút hồn người hâm mộ với những bộ đồ tập nhảy kiêu sa. Còn trong những lần đi sự kiện cùng bố mẹ, Anna thường mặc đồ xinh xắn kiểu công chúa. Khánh Thi không sắm cho con hàng hiệu đắt đỏ mà ưu tiên váy áo vừa tiền, kiểu dáng đáng yêu. Cô bé thừa hưởng visual thanh tú và thần thái đậm chất nghệ thuật từ bố mẹ.

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