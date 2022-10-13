Ngọc Trinh và những lần diện đồ đi ăn cưới: váy áo đơn giản cỡ nào cũng "suýt" giựt mất spotlight cô dâu

Ngày 10/10 vừa qua, khi có mặt tại đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú, người đẹp Vu Quy Đại Náo nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngọc Trinh chọn phong cách nhẹ nhàng với một chiếc váy bó sát, trễ vai, cut-out vừa phải, khoe khéo đôi chân nuột nà. Bộ váy màu hồng ngọt ngào đã giúp Ngọc Trinh khoe vẻ sexy nhưng vẫn thanh lịch, phù hợp với không khí hôn lễ.

Ngọc Trinh cũng là một trong những mỹ nhân có mối quan hệ rộng rãi trong showbiz. Cũng chính vì thế nên Ngọc Trinh nhiều lần là khách mời trong đám cưới của các mỹ nhân. Cứ mỗi lần xuất hiện, chân dài gốc Trà Vinh luôn nhận được sự chú ý của mọi người, bởi sự đầu tư chỉn chu về diện mạo lẫn thời trang .

Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng khoản lựa chọn trang phục của Ngọc Trinh chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng khi vẫn giữ được visual trẻ trung, cực phẩm. Được biết thiết kế mà "nữ hoàng nội y" diện chỉ có giá 6 triệu đồng nhưng lại rất thanh lịch, nữ tính và tôn trọn vóc dáng chuẩn đẹp của người diện.

Trước đó, tại đám cưới của Top 4 The Face Vietnam 2016 - Lê Hà, Ngọc Trinh cũng từng thu hút sự chú ý với thiết kế 2 dây hở lưng xẻ tà màu hồng dâu, khoe trọn bờ vai và lưng trần nõn nà. Đồng thời, làn da trắng không tì vết của người đẹp cũng là "vũ khí" giúp cô chiếm trọn spotlight cô dâu.

Trong đám cưới chị ruột Ngọc Bích thì Ngọc Trinh lên đồ rất nhã nhặn, tinh tế, không một chút phô phang. Ngọc Trinh khéo léo chọn trang phục hai dây bay bổng, mềm mại, giúp bản thân đủ xinh đẹp nhưng vẫn không lấn át chị gái tẹo nào.

Làm khách mời trong đám cưới của siêu mẫu Ngọc Thạch, mỹ nhân 8X cũng tỏa sáng không kém cô dâu. Vốn sở hữu đường cong cơ thể nóng bỏng, Ngọc Trinh chẳng những diện váy trắng với chân váy đuôi cá dài lướt thướt cùng tông với chính chủ mà còn chọn thiết kế nhấn eo, cúp ngực khoe vòng 1 căng tràn, bờ vai trần quyến rũ của người đẹp được phô diễn triệt để.

Vào năm 2020, Ngọc Trinh từng khiến dân tình thích thú khi có mặt ở một tiệc cưới của bạn thân và khiến cô dâu cũng phải dè chừng vì nhan sắc đỉnh cao. Cụ thể, khi xuất hiện trong ảnh chụp chung với cô dâu và nữ diễn viên Huyền Lizzie, Ngọc Trinh "chặt đẹp" cô dâu khi diện áo dài xanh cùng với kiểu tóc gợn sóng được xõa tự nhiên, make up nhẹ nhàng. Dù chỉ diện trang phục truyền thống "kín cổng cao tường", song nữ diễn viên NT56 được cho là có phần lấn lướt bạn thân bởi chiều cao nổi bật, nụ cười tươi và thần sắc rạng rỡ.

Nhớ hồi đám cưới Văn Anh - Tú Vi, chiếc váy Ngọc Trinh diện cũng gây tranh cãi ít nhiều. Màu váy xanh nổi bật đã đành còn xẻ ngực sâu hun hút khoe vòng 1 trứ danh của cô.