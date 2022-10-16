Dàn mỹ nhân Việt chuộng váy cưới ngắn trẻ trung, thả dáng thon thả, khoe chân dài miên man

Trong showbiz Việt, nhiều nàng dâu cũng đã lựa chọn mẫu váy cưới thiết kế ngắn cho ngày trọng đại của mình như Diệu Nhi , Liêu Hà Trinh , Ngô Thanh Vân,... Nhưng hầu hết, các người đẹp chỉ diện kiểu thiết kế này khi chụp ảnh cưới hoặc ở phần tiệc sau của hôn lễ.

Vừa trẻ trung, năng động lại vừa kiều diễm, váy cưới ngắn hiện đang trở thành xu hướng được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Đây là một chiếc váy cưới có thể giúp tôn lên những đường cong của phái đẹp. Không cần váy dài thướt tha như các thiết kế truyền thống, váy cưới ngắn vẫn có thể khiến cô dâu nổi bật nhất sự kiện.

Ngày 10/10 vừa qua, showbiz Việt rộn ràng chúc mừng lễ cưới đẹp như mơ của cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú. Sau các nghi thức của lễ cưới, cô dâu Diệu Nhi đã thay bộ váy cưới dáng dài lộng lẫy như nàng công chúa thành một thiết kế dáng ngắn hiện đại.

Với kiểu dáng lạ mắt, ngắn phần thân trước giúp phô diễn được vóc dáng thon gọn và đôi chân nuột nà của bà xã Anh Tú. Hơn nữa, Diệu Nhi còn có thể thoải mái trong việc di chuyển, đặc biệt là có thể "quẩy" nhiệt tình với đồng nghiệp. Chiếc váy được đính kết lông vũ lộng lẫy giúp Diệu Nhi không khác gì một party queen.

Liêu Hà Trinh

Giống như Diệu Nhi, Liêu Hà Trinh cũng là cô dâu nổi bật không kém trong ngày trọng đại của mình cũng vào ngày 10/10 vừa qua. Không chỉ vậy, nữ MC cũng lựa chọn váy cưới có thiết kế ngắn trong tiệc tối nhưng lại có phần táo bạo khi chọn dáng đầm ống ôm sát body.

Trái với vẻ dịu dàng, yêu kiều lộng lẫy ở lễ đón khách, nhờ sự phá cách của chiếc váy cưới này đã giúp cô dâu Liêu Hà Trinh "xõa" hết cỡ với hội bạn bè.

Ngô Thanh Vân

Trong ngày trọng đại, Ngô Thanh Vân cũng từng gây ấn tượng với thiết kế váy cưới đính kết hoa 2 trong 1. Phần tùng váy có thể tháo rời giúp cô dâu dễ dàng vận động và mang đến hình ảnh năng động hơn.

Minh Hằng

Tương tự Ngô Thanh Vân, Minh Hằng cũng là một trong những nàng dâu lựa chọn diện váy cưới 2 trong 1 trong ngày trọng đại. Trong tiệc tối, giọng ca Một Vòng Trái Đất xuất hiện sang chảnh với nhan sắc xinh đẹp khi diện mẫu váy có thiết kế phần tùng làm bằng vải lụa satin. Chi tiết này được đính kết với trang phục chính bởi chiếc nơ bản to. Vì vậy, khi thực hiện vũ đạo, mỹ nhân sinh năm 1987 chỉ cần điều chỉnh item này để biến hóa thành mẫu váy ngắn độc đáo.

Phương Trinh Jolie

Phương Trinh Jolie lựa chọn thiết kế váy ngắn trẻ trung khi chụp hình cưới. Được biết, những mẫu váy được thiết kế đính hạt giả ngọc trai, được êkíp thực hiện thủ công hai tuần. Cô nói: "Dù gắn hạt ở ngực, eo và hông nhưng thiết kế không tạo cảm giác nặng nề".

Đông Nhi

Đông Nhi thời điểm tổ chức đám cưới với ông xã Ông Cao Thắng cũng thay bộ váy ngắn vào cuối bữa tiệc để dễ đi lại và trình diễn trên sân khấu.

Thiết kế dành cho cô dâu dễ dàng khiêu vũ, "bung xõa" hết mình cùng khách mời được nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thực hiện cũng từ chất liệu lụa satin, kỹ thuật draping. Mẫu đầm có thiết kế hai dây, độ dài tới ngang đùi, giúp cô dâu khoe tấm lưng thon, nước da trắng ngần. Nơ to bản đóng vai trò là tà phụ của váy.

Vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova

Khác với những cô dâu trước, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng lại lựa chọn mẫu váy cưới ngắn để xuất hiện tại tiệc chính. Với thiết kế đặc biệt, ôm dáng, nhấn nhá với phần tà xòe rộng, mỹ nhân 10x khoe trọn đôi chân dài chuẩn mẫu gây xao xuyến người nhìn.