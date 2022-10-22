Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần

Thời trang 22/10/2022 18:25

Với ngoại hình chuẩn người mẫu cộng thêm cách phối đồ sắc hồng kẹo ngọt, nhan sắc vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng luôn khiến người khác xuýt xoa.

Vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thần thái cuốn hút, sắc sảo. Đặc biệt, nàng mẫu 10X có thân hình cực kỳ "nóng bỏng", quyến rũ với chiều cao 1,73 m. Cô có thể biến hóa đa dạng phong cách từ nhẹ nhàng, nữ tính cho tới năng động, cá tính, hay là gợi cảm, đầy mị lực. Đặc biệt, cô nàng rất ưa chuộng những trang phục có mang sắc hồng tươi tắn càng giúp vẻ ngoài của vợ Bùi Tiến Dũng thêm nổi bật. 

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 1

Trước khi chọn Việt Nam làm "bến đỗ", nữ siêu mẫu đã làm việc tại nhiều quốc gia với vai trò là người mẫu quốc tế. Người đẹp luôn có một thần thái thời trang rất chuyên nghiệp.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 2

Với gam hồng, khá nhiều tín đồ phải… bó tay bởi sự kén phom người, kén độ tuổi và kén cả kiểu tóc, cách phối kết thì với nữ siêu mẫu người Ukraine nó lại là một gam màu biến cô nàng trở nên thanh lịch, dịu dàng.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 3

Với gam hồng nổi bật, bà xã Tiến Dũng chỉ phối đồ đơn giản, không phải dùng nhiều phụ kiện đi kèm vẫn rất thu hút ánh nhìn.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 4

Trong ngày sinh nhật của mình cô cũng diện một chiếc váy hồng hai dây lấp lánh có độ xòe ở phần thân. Cô nàng hệt như một công chúa rạng rỡ, xinh đẹp từ trong truyện cổ tích. 

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 5

Mỹ nhân Ukraine lại càng tỏa sáng với tone make up làm nổi bật các đường nét, mái tóc dài xoăn xõa tô điểm thêm cho chiếc đầm công chúa. 

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 6

Siêu mẫu người Ukraine diện style trẻ trung đúng độ tuổi trong gam hồng nhật cả từ mũ lẫn chiếc áo hoodie duyên dáng.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 7

Trong cuộc sống thường ngày thì siêu mẫu dường như say mê và đặc biệt hợp gu với gam hồng. Sở hữu nhiều kiểu nón khác nhau nhưng vợ Bùi Tiến Dũng đều ưu tiên chọn màu sắc kẹo ngọt này.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 8

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng thướt tha, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sang chảnh với chiếc đầm dáng dài, cổ yếm. 

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 9

Dianka có vẻ đẹp trong sáng, nuột nà cùng một vóc dáng nóng bỏng miễn chê của một siêu mẫu.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 10

Nữ siêu mẫu diện chiếc váy hồng đáng yêu trong ngày báo tin vui của cặp đôi. Các chi tiết gợi cảm vừa phải như cut-out ở eo, xẻ ngực sâu được Dianka ứng dụng để tôn lợi thế thân hình.

 

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 11

Mang bầu ở những tháng cuối, Dianka vẫn có thân hình săn chắc nhờ thói quen tập luyện nhiều năm. Diện bộ nội y kiểu thể thao tông màu hồng ngọt ngào, vợ Bùi Tiến Dũng bày tỏ tình yêu với "thiên thần nhỏ" sắp chào đời của mình.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 12

Người đẹp 22 tuổi chăm khoe dáng trong thời gian mang bầu. Cuộc sống hạnh phúc của cô được thể hiện qua những bộ trang phục màu hồng rực rỡ được cô diện xuyên suốt thai kỳ.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 13

Mẹ bầu 10X ưa chuộng các kiểu váy bodycon ôm sát vòng hai hoặc có độ xòe vừa phải, kiểu dáng ngắn đến đùi để khoe đôi chân người mẫu.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 14

Thậm chí khi đi ra sân bay đón mẹ và em gái ở Ukraine sang, Dianka cũng chọn áo sweatshirt hồng Mickey cực kỳ xì tin.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm diện đồ sắc hồng từ thời son rỗi đến lúc bầu vượt mặt, nhan sắc xinh như thiên thần - Ảnh 15

Bà xã Bùi Tiến Dũng được đánh giá là một trong những nàng WAGs quyến rũ nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Mang bầu ở tháng thứ 8, Dianka vẫn giữ được nét thanh thoát, gương mặt không thay đổi nhiều. Mẹ bầu gần như phủ sắc hồng lên mọi trang phục mà mình mặc.

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