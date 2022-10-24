Nhìn lại những trang phục cưới của Đỗ Mỹ Linh trong ngày 'về làm dâu hào môn': áo dài trang nhã, thanh lịch, váy cưới cổ điển đầy sang trọng

Vào ngày 23/10, trước khi diễn ra tiệc cưới chính thức tại một trung tâm sự kiện lớn tại Hà Nội, lễ rước dâu giữa Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đã diễn ra vào đầu giờ chiều. Trong lễ rước dâu, Đỗ Mỹ Linh diện chiếc áo dài màu hồng pastel, nhẹ nhàng và thanh lịch. Cô dâu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với gương mặt được trang điểm và làm tóc cực kỳ đơn giản và nhẹ nhàng. Được biết, mẫu áo dài được Đỗ Mỹ Linh lựa chọn để diện trong ngày trọng đại đến từ nhà thiết kế Huỳnh Bảo Toàn.

Trang phục có chất liệu taffeta được làm bằng tơ tằm giúp cho phom áo vừa nhẹ nhàng vừa bay bổng càng tôn lên nét đẹp chuẩn Á Đông của Đỗ Mỹ Linh.

Trước đó, tại lễ ăn hỏi ngày 17/10, hình ảnh áo dài tông màu trắng trang nhã, thanh lịch của cô dâu Mỹ Linh khi được hé lộ cũng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Được biết, bộ áo dài mang tên Thanh Ngọc Ban Mai, là món quà mà Ngọc Hân thiết kế dành cho đàn em trong ngày lên xe hoa. Diện trang phục này, cô dâu Đỗ Mỹ Linh càng thêm quyến rũ, ngọt ngào.

Những chi tiết đính kết hoa trên chất liệu vải voan lưới cao cấp càng làm nổi bật nét trong sáng, thuần khiết cho nàng hậu. Ngọc Hân cho biết: "Chiếc áo màu trắng có tên Thanh Ngọc Ban Mai lấy cảm hứng từ những bông hoa mai vào buổi sáng sớm vẫn còn đọng những giọt sương với ý nghĩa nói về tình yêu trong sáng, thanh khiết của Linh. Màu trắng tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, thanh tao giống tính cách của Linh. Hai chị em đã lên ý tưởng cho bộ áo dài cách đây hơn 1 tháng. Những bông hoa được đính kết tỉ mỉ bằng pha lê, cườm chắc chắn giúp Linh tỏa sáng trong ngày trọng đại".

Tại lễ cưới tối 23/10, những khoảnh khắc của cô dâu Đỗ Mỹ Linh trong 2 chiếc váy cưới xinh đẹp cũng chính thức được chia sẻ. Được biết hai chiếc váy cưới mà Đỗ Mỹ Linh sẽ diện trong ngày trọng đại đều là thiết kế từ một thương hiệu nổi tiếng ở Châu Âu. Một trong số hai chiếc váy cưới của nàng Hậu có giá trị lên đến nửa tỷ đồng, được nàng Hậu và ông xã đích thân sang tận trời Tây để chuẩn bị.

Trong thời gian đón khách, nàng hậu sẽ diện váy cưới trơn có thiết kế ôm sát tôn lên thân hình “đồng hồ cát” nóng bỏng và gợi cảm. Đặc biệt, điểm nhấn nằm ở phần cúp ngực có chi tiết ren quyến rũ và phần bao tay cùng chất liệu phá cách. Thêm vào đó, phần voan cưới cũng gây ấn tượng bởi thiết kế hoa hồng độc đáo.

Cô dâu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cực kỳ đằm thắm, duyên dáng và không kém phần quyến rũ trong chiếc váy cưới trắng tinh lộng lẫy.

Đến thời điểm làm lễ, vợ doanh nhân Đỗ Vinh Quang thay sang chiếc váy thứ 2 vẫn có dáng cúp ngực nhưng trên nền vải có ren chìm và xòe hơn. Với thiết kế này đã tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, khoe khéo vai trần và xương quai xanh quyến rũ của Đỗ Mỹ Linh. Có thể thấy, các mẫu váy cưới được thiết kế không quá cầu kỳ nhưng rất tinh tế, đúng với phong cách thường thấy của nàng hậu.

Vẻ đẹp tựa "nàng thơ" của người đẹp trong ngày trọng đại với gương mặt sở hữu những đường nét khả ái, nữ tính được nhiều người xuýt xoa, khen ngợi.

Đỗ Mỹ Linh và chồng quen nhau hai năm thông qua một người bạn. Mối quan hệ được họ giấu kín lúc mới yêu, cho đến sinh nhật 26 tuổi vào ngày 13/10 vừa qua, nàng hậu chính thức công khai đến người hâm mộ. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cả hai quyết định đi đến hôn nhân vì nhận thấy rõ tình yêu là thật lòng, không vì tiền tài, gia thế của nửa kia. Nét tương đồng về truyền thống và văn hóa gia đình là sợi dây giúp hai con ngày càng gắn kết. Quá trình gắn bó, họ nhận thấy có nhiều sự đồng điệu trong suy nghĩ và hành động. Với cô, chồng là người sống tình cảm, tâm lý, tạo cho cô cảm giác an toàn, bình yên.