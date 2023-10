Ngọc Trinh '5 lần 7 lượt' đụng hàng với các mỹ nhân Vbiz: chỉ duy nhất 1 người khiến 'nữ hoàng nội y' dè chừng

Ngọc Trinh và Á hậu Ngọc Thảo đụng độ trong trang phục cắt xẻ táo bạo. Nếu khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh sexy quyến rũ trong các outfit thường ngày của Ngọc Trinh thì hình ảnh Ngọc Thảo với chiếc đầm táo bạo vậy khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Với chiếc áo xuyên thấu, gài nút phía trước, Ngọc Trinh có màn "lên đồ" ấn tượng khi mix cùng quần đen black on black. Đặc biệt, cách mở khuy áo cũng làm set đồ trông thoải mái, quyến rũ hơn.

Hoa hậu Kỳ Duyên cũng mix tương tự nhưng cách gài kín mít nút áo khiến chân dài trông "kín cổng cao tường" quá mức. Là fashionista nhưng kỳ này, nàng Hậu phải thua Ngọc Trinh vài điểm rồi.

Màn "đụng độ" trang phục hiếm hoi giữa "Á hậu học giỏi" Phương Anh và "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khiến dân tình vô cùng thích thú. Xét về sắc vóc, cả hai đích thị là một 9 một 10. Tuy nhiên, khi xét về cách phối đồ, Ngọc Trinh có phần nhỉnh hơn nhờ sự độc đáo, táo bạo khó ai bì kịp.

Dù có phong cách ăn mặc khác biệt nhau một trời một vực, ấy thế mà, cộng đồng mạng lại được chứng kiến một pha "chung đụng" cực kỳ thú vị cùng chiếc váy tông beige ngọt ngào. Thiết kế xoắn trên vai nhẹ nhàng, chất liệu vài dệt kim vô tình lọt vào mắt xanh của Ngọc Trinh và Tăng Thanh Hà.

Thế nhưng, "nữ hoàng nội y" được cộng điểm khi mix cùng túi và thắt lưng, nhấn nhá rõ nét đường cong. Còn "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà lại được nhiều người nhận xét là khá gầy khi mặc nó.

Diễm My có thể nói là người đẹp thường xuyên đụng váy áo với Ngọc Trinh nhất. Một lần, Diễm My đã diện mẫu váy lụa màu đồng trông nền nã mà vẫn quyến rũ với lối thiết kế ấn tượng. Thế nhưng, phần chân váy có vẻ như đang rộng quá so với hình thể của người mặc nên trông luộm thuộm, thừa thãi.

Nếu so sánh với Ngọc Trinh - người cũng từng diện mẫu váy “đẹp hết nấc” này thì Diễm My có phần thua kém. Trong màu váy trắng, Ngọc Trinh vô cùng sang chảnh khi phối thêm đồng hồ Rolex có giá trị 700 triệu đồng, kèm theo bộ trang sức đắt đỏ trên cô và tay của nàng.

Một bộ cánh khác mà Ngọc Trinh và Diễm My 9x cũng khiến cư dân mạng ấn tượng từng được "nữ hoàng nội y" diện rất đẹp là chiếc váy trắng, cut-out táo bạo. Thêm vào đó, Ngọc Trinh phối cùng nhiều phụ kiện bao tay, vòng cổ đắt giá, xa xỉ. Hình tượng đúng chuẩn một "chủ tịch" quyền lực. Trong khi đó, Diễm My 9X lại mang đến hình ảnh khác biệt hẳn. Nét đẹp nhẹ nhàng pha chút quyến rũ được thể hiện qua cách mặc, góc chụp của cô.

Màn "đụng hàng" tiếp theo là của Ngọc Trinh cùng Tiểu Vy. Có thể thấy, cách phối của Ngọc Trinh rất chất lượng. Từ tóc đến phụ kiện kính mát đều hợp thời, hiện đại bắt kịp xu hướng. Ở phía Tiểu Vy, nàng hậu có chút an toàn trong cách lên đồ, bù lại mái tóc ngắn cùng gương mặt rất Tây cũng đã giúp cô ghi trọn điểm.

Diện chung thiết kế cut-out chi chít, Chi Pu có kiểu pose sáng tạo, Mlee có sự ma mị, Minh Tú sexy khỏe khoắn, Ngọc Trinh chuẩn "yêu nữ hàng hiệu" - thật khó để phân định thắng thua trong màn đụng hàng này.

Ngọc Trinh còn thường bị soi khi đụng hàng đàn chị Lý Nhã Kỳ . Cả 2 người thường xuyên diện những bộ outfit tương tự nhau. Chẳng hạn như chiếc đầm bồng bềnh tựa công chúa đều được hai mỹ nhân lên đồ cực kỳ thu hút, tuy nhiên lại mang về 2 cảm giác khác biệt, Ngọc Trinh với vẻ đẹp quyến rũ, Lý Nhã Kỳ mang lại cảm giác thanh tao, nhẹ nhàng.

Màn "đụng hàng" giữa hai mỹ nhân Việt khi cùng diện một set đồ xuyên thấu được in hình hoa, kẻ tám lạng, người nửa cân, cả Ngọc Trinh và Jun Vũ đều thu hút theo những cách khác nhau.

Nếu như Jun Vũ diện trang phục này mà không hề để lộ bất cứ dấu vết gì, cô nàng đã rất khéo léo trong cách tạo dáng để vừa có thể phô ra vẻ đẹp hình thể mà không hề phản cảm. Trong khi đó, Ngọc Trinh lại táo bạo hơn khi kết hợp với nội y màu đen. Dẫu vậy với màu sắc tương đồng của hai món đồ mà Ngọc Trinh kết hợp, khiến cho bộ trang phục có cảm giác nặng nề, đường cong cơ thể không được nổi bật.