Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần

Thời trang 28/10/2022 05:01

Kiểu diện áo blazer mix quần âu đã "xưa như Trái Đất" rồi, đã đến lúc bạn hóa quý cô sành điệu ngay thôi!

Thời tiết hiện tại không nóng và cũng chẳng quá lạnh, vì thế mà áo blazer là một lựa chọn rất lý tưởng. Blazer đang dần thoát khỏi cái mác "công sở" có phần cứng nhắc và già nua của mình để trở thành item cần-phải-có trong tủ đồ của mọi cô gái. Một chiếc blazer vừa vặn cộng thêm cách phối đồ tinh tế có thể giúp nâng tầm bộ đồ của bạn ngay lập tức. 

Chiếc áo mà mọi nàng công sở đều sở hữu, luôn có rất nhiều những công thức lên đồ thanh lịch có thừa cho style của các nàng. Dưới đây là 10 cách kết hợp blazer đẹp từ công sở ra phố, chị em nhất định nên ghim để tạo sự đột phá trong phong cách nhé!

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần - Ảnh 1

Công thức phối lazer + áo trơn màu + chân váy nghe có vẻ không liên quan nhưng combo này sẽ mang đến cho bạn một vẻ ngoài cực năng động và sành điệu đó. Công thức này đặc biệt phù hợp với những chiếc blazer dáng suông hoặc oversize, diện theo style "giấu quần" nữa là cực chuẩn bài luôn.

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần - Ảnh 2

Muốn đổi mới phong cách thì công thức diện đồ vừa "bánh bèo" nhưng cũng sành điệu này chính là dành cho bạn đấy. Chiếc chân váy họa tiết hoa chính là điểm nhấn giúp set đồ trên trông nổi bật, ngọt ngào hơn. Cả set đồ đều là những gam màu trung tính trang nhã nên outfit không chỉ tươi trẻ, mà còn khá "tây". Cuối cùng, thay vì đi những đôi giày búp bê đơn giản, boots cao cổ chính là lựa chọn hoàn hảo để nhân đôi điểm thời thượng cho outfit.

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần - Ảnh 3

Áo blazer diện cùng váy không phải quá mới mẻ nhưng nếu là những chiếc áo blazer họa tiết caro thì sẽ khác đấy! Bởi lẽ, kẻ caro vốn được coi là họa tiết có khả năng "hack" tuổi siêu đỉnh, chỉ cần diện lên là vẻ ngoài đã trẻ trung hơn hẳn và quan trọng, họa tiết này lúc nào cũng sành điệu và chuẩn mốt. Diện blazer kẻ, các nàng cũng không cần mix&match cầu kỳ bởi item này vốn đã rất hút mắt; chỉ diện cùng những món đồ tối giản thôi cũng đủ sức tạo nên tổng thể đẹp mắt, xinh chẳng khác gì các nàng hot girl Hàn Quốc.

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần - Ảnh 4

Diện blazer nhưng vẫn muốn khoe vòng eo nhỏ gọn thì chiêu thức dùng dây lưng có thể ứng dụng với mọi kiểu blazer trong tủ đồ của bạn. Một kiểu blazer basic nhất ngay khi được thêm chiếc dây lưng thắt eo tạo hiệu ứng eo thon dáng chuẩn chỉ trong nháy mắt, đi thêm boots cao cổ đã được set đồ đầy phá cách nhưng vẫn tinh tế và thanh lịch. Và đương nhiên hãy chọn những chiếc dây lưng sợi mảnh để tạo điểm nhấn cho thiết kế blazer của bạn nhé.

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần - Ảnh 5

Đây là công thức "trên đông dưới hè" cực hợp với những cô nàng mong muốn có vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn đảm bảo tính lịch sự. Sự đối lập giữa nét yêu kiều, nữ tính của váy ngắn và sự đứng đắn của blazer sẽ là combo cực kỳ sành điệu cho bạn đó. Nếu muốn tăng thêm độ "chất" cho bộ đồ, bạn hãy diện 2 items này cùng với combat boots hoặc giày sneaker nhé.

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần - Ảnh 6

Kiểu diện blazer "kín cổng cao tường" đã quá quen thuộc, vậy thì tại sao bạn không thử một outfit phá cách hơn nhưng tính sang chảnh vẫn không hề kém cạnh. Hãy thử layer bên trong blazer một chiếc crop top, rồi mix với chân váy họa tiết, outfit sẽ thú vị hơn hẳn. Cách mix đồ này còn tạo bên bộ trang phục rất yêu kiều, sang chảnh như một nàng tiểu thư đài cát.

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần - Ảnh 7

Diện blazer nhưng bạn cũng đừng mãi một item basic nhé. Mẫu áo này được cách điệu với vô vàn kiểu dáng khác nhau. Chỉ cần một chút thay đổi ở những chiếc khuy áo thôi cũng đủ để nâng tầm 1 món thời trang. Và các nàng thấy đấy, chỉ với hai hàng khuy song song mà chiếc áo blazer bỗng trở nên sang chảnh và "quý tộc" hơn hẳn. Vì vậy, nếu các nàng đang tìm kiếm một chiếc áo khoác thật đẳng cấp, giúp hô biến vẻ ngoài thêm sang trọng thì áo blazer với 2 hàng khuy sẽ là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần - Ảnh 8

Thêm một outfit cho những nàng muốn trông trẻ trung, phong cách mà phải sang chảnh mới lạ. Chị em hãy ghim công thức gồm áo blouse cổ buộc dây + blazer nâu + chân váy dài kẻ và boots thấp cổ này nhé! Đây là combo giúp nàng "nâng cấp" 1 bước dài cho phong cách bản thân, ai nhìn cũng phải "khen lấy khen để".

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần - Ảnh 9

Cũng là diện blazer với quần nhưng outfit này sẽ giúp các nàng trông cực kỳ thời thượng. Các items tối màu như áo len màu xanh đậm, blazer đen làm cho vẻ ngoài sang trọng. Đặc biệt là tạo hiệu ứng cho vóc dáng thon gọn hơn. Bạn đừng lo tổng thể trang phục trở nên già dặn vì khi phối cùng một chiếc quần âu sáng màu đã "biến" trang phục trở nên rất hút mắt, ấn tượng.

Đừng mãi nhàm chán với những kiểu mặc blazer thông thường, diện ngay 10 outfit này đảm bảo gu thời trang cũng được thăng hạng gấp 3 lần - Ảnh 10

Áo blazer màu be kết hợp hoàn hảo với quần âu xanh pastel, tạo nên set trang phục rất tươi tắn, ngọt ngào, nhưng không kém phần trang nhã. Đôi giày sneaker trắng không chỉ tăng thêm hiệu quả hack tuổi, mà còn đem đến nét thời thượng cho bộ trang phục. Công thức này lý tưởng để áp dụng đi làm, mà cũng hợp diện đi chơi, hay dự tiệc cưới. 

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