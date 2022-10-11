F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn

Viêc lựa chọn một chiếc áo cardigan phù hợp để diện trong những ngày trời trở gió cũng vô cùng quan trọng, bạn càng đưa ra những lựa chọn thông thái, phong cách càng "lên level" vùn vụt. Không chỉ dễ mặc, áo cardigan còn mang đến nét nữ tính, nền nã mà vẫn vô cùng trendy cho người diện nhờ vào độ "hot" bất chấp thời gian của mình. Cùng học ngay những cách diện cardigan để F5 style thêm thu hút như những cô gái Hàn Quốc sành điệu nhé!

Cardigan + áo cổ lọ

Khi phối áo cardigan với áo cổ lọ, nàng đã hoàn toàn phủ lên mình sự sang chảnh đúng chất quý cô. Đây chính là minh chứng cho câu nói "kín, ấm mà vẫn sang". Thường khi được phối với áo cổ lọ, chị em nên chọn loại áo cardigan không quá dài và có gam màu trung tính trông sẽ sành điệu và ưa nhìn hơn. Đừng quên những phụ kiện đi kèm như mắt kính, khăn choàng…để trông cuốn hút hơn nhé!