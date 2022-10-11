F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn

Thời trang 11/10/2022 12:50

Vào những ngày thời tiết vừa se lạnh thì chiếc áo cardigan mỏng chính là lựa chọn tốt nhất để chị em vừa giữ ấm lại giúp tăng điểm đáng kể.

Viêc lựa chọn một chiếc áo cardigan phù hợp để diện trong những ngày trời trở gió cũng vô cùng quan trọng, bạn càng đưa ra những lựa chọn thông thái, phong cách càng "lên level" vùn vụt. Không chỉ dễ mặc, áo cardigan còn mang đến nét nữ tính, nền nã mà vẫn vô cùng trendy cho người diện nhờ vào độ "hot" bất chấp thời gian của mình. Cùng học ngay những cách diện cardigan để F5 style thêm thu hút như những cô gái Hàn Quốc sành điệu nhé!

Cardigan + áo cổ lọ

Khi phối áo cardigan với áo cổ lọ, nàng đã hoàn toàn phủ lên mình sự sang chảnh đúng chất quý cô. Đây chính là minh chứng cho câu nói "kín, ấm mà vẫn sang". Thường khi được phối với áo cổ lọ, chị em nên chọn loại áo cardigan không quá dài và có gam màu trung tính trông sẽ sành điệu và ưa nhìn hơn. Đừng quên những phụ kiện đi kèm như mắt kính, khăn choàng…để trông cuốn hút hơn nhé!

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 1

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 2

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 3

Cardigan diện như áo liền

Không chỉ dùng như 1 chiếc áo khoác, bạn còn có thể dùng cardigan như 1 chiếc áo nỉ thông thường. Mix cardigan với quần jeans là bạn đã có ngay set đồ vừa ấm áp, hợp thời tiết lại vừa năng động, trẻ trung. Lối mix đồ này không quá khó áp dụng, tuy nhiên, bạn lưu ý nên chọn áo dáng ngắn hoặc sơ vin để đảm bảo hiệu quả tôn dáng. Ngoài ra, bạn cũng cần chú trọng về mặt màu sắc, nếu không quá tự tin về trình mix đồ thì bạn nên tránh chọn những bộ cánh quá cầu kỳ, màu sắc lộng lẫy vì dễ tạo cảm giác sến súa.

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 4

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 5

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 6

Cardigan + quần short

Cho những ngày thời tiết không quá lạnh, bạn có thể tận dụng ngay các loại quần short để mix cùng áo cardigan. Lối mix đồ "trên đông dưới hè" giúp người mặc tăng điểm thời thượng, trẻ trung hơn đáng kể. Bạn có thể nhấn nhá thêm cho set đồ với 1 chiếc vòng cổ hoặc đồng hồ nhỏ xinh để tăng điểm thu hút.

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 7

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 8

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 9

Cardigan + chân váy chữ A

Một set đồ đặc biệt dành cho những nàng trẻ trung và ưa sự nữ tính là đây. Phối đồ với áo cardigan mà quên chân váy thì quả là một thiếu sót. Tùy vào mục đích mặc đi chơi hay đi làm mà chị em có thể phối với những mẫu áo khác nhau như áo sơ mi hay áo phông đều được. Thông thường, item này được ưu ái phối cùng với chân váy chữ A có cùng tone màu, đeo kèm túi xách nữa là chuẩn bài rồi!

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 10

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 11

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn - Ảnh 12

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ

Sao Việt 'u mê' phối đồ với tông màu nâu, khi nét cổ điển pha chút hiện đại 'gói gọn' trong một kiểu đồ

Không chỉ là một trong những màu giúp tôn da hiệu quả mà tông nâu đất cũng là một lựa chọn đáng để thử với những cô nàng yêu thích style cổ điển.

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Từ khóa:   áo cardigan thời trang mùa lạnh phối đồ mix&match

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