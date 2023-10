Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen

Màu be

Màu be được coi là màu sắc trung tính giúp nàng mặc đẹp và ấn tượng. Điểm cộng của màu sắc này là mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính cho người mặc. Không chỉ vậy, các món phụ kiện màu be cũng vô cùng xinh xắn và đa dạng. Màu be thường được các cô nàng Hàn Quốc phối cùng màu trung tính khác như trắng. Bộ đôi này chắc chắn sẽ khiến vẻ ngoài của bạn trở nên sáng sủa, trẻ trung, đồng thời giúp tông da thêm trắng sáng và rạng rỡ hơn.