Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen

Thời trang 27/10/2022 10:53

"Nâng cấp" style bản thân chỉ với vài tông màu đơn giản, đặc biệt lại còn hợp mốt mùa lạnh sắp tới, hãy thử xem nhé!

Màu be

Màu be được coi là màu sắc trung tính giúp nàng mặc đẹp và ấn tượng. Điểm cộng của màu sắc này là mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính cho người mặc. Không chỉ vậy, các món phụ kiện màu be cũng vô cùng xinh xắn và đa dạng. Màu be thường được các cô nàng Hàn Quốc phối cùng màu trung tính khác như trắng. Bộ đôi này chắc chắn sẽ khiến vẻ ngoài của bạn trở nên sáng sủa, trẻ trung, đồng thời giúp tông da thêm trắng sáng và rạng rỡ hơn.

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 1

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 2

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 3

Màu nâu

Mê style Hàn mà lại bỏ qua màu nâu thì thật thiếu sót. Tuy dù từng bị gắn mác già cỗi, thế nhưng giờ đây tông màu nâu lại là sự lựa chọn vô cùng tinh tế và thanh lịch cho các cô nàng đam mê mặc đẹp. 

Nàng có thể diện loạt items cơ bản như áo blazer nâu nhạt cùng quần vải màu nâu cam hoặc phối với các tông màu na ná như trắng, be hay vàng. Đây là những màu sắc tương đối sẽ giúp tạo nên tổng thể hài hòa và dịu mắt hơn so với các tông rực rỡ hay quá nổi bật.

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 4

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 5

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 6

Màu xám

Bỏ qua màu xám là bạn đang bỏ qua một trong những tông màu "xịn sò" nhất dịp mùa đông đó. Là "phép trung bình cộng" hoàn hảo giữa trắng và đen, một item màu xám có thể phối cùng bất kỳ tông màu nào mà không bị “lệch pha”, trái lại còn tăng thêm hàng trăm điểm sành điệu cho bộ đồ của bạn. Đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu và an toàn nhất cho tất cả mọi người.

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 7

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 8

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 9

Màu xanh rêu

Mùa Đông không nhất thiết phải chọn những món đồ mang gam màu tối như đen, xám. Tuy chúng rất dễ phối đồ nhưng lâu ngày cũng tạo cảm giác nhàm chán. Để đổi mới phong cách, bạn có thể thử các gam màu tươi sáng, trẻ trung hơn như xanh rêu. 

Tông màu này tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu mà không hề quá sặc sỡ. Ngoài việc mua quần áo, bạn cũng có thể đầu tư vào phụ kiện màu xanh lá cũng rất "okla". Gam màu này không hề kén người mặc đâu, chỉ cần bạn chọn đúng sắc độ phù hợp với tông da của mình là được.

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 10

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 11

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 12

Màu xanh baby

Xanh dương baby là màu sắc có khả năng ăn gian tuổi tác và lựa chọn hàng đầu của các tín đồ đam mê thời trang. Một số màu sắc được coi là ''cạ cứng'' của xanh baby phải kể đến như: trắng, be hay đen. Không cần quá nhiều váy áo cầu kỳ, bạn chỉ cần lựa chọn 1 món đồ màu xanh baby phối với các tông màu trên là sẽ hoàn hảo rồi. 

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 13

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 14

Điểm qua 5 tông màu 'chân ái' cho cô nàng mê style Hàn, diện thế này bảo sao ai gặp cũng khen - Ảnh 15

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn

F5 phong cách với 4 kiểu diện cardigan ngày se lạnh 'xịn' như gái Hàn

Vào những ngày thời tiết vừa se lạnh thì chiếc áo cardigan mỏng chính là lựa chọn tốt nhất để chị em vừa giữ ấm lại giúp tăng điểm đáng kể.

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