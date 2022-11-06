Bà mẹ U55 khiến hội chị em đôi mươi thả tim rần rần với phong cách thời trang mùa lạnh sành điệu khỏi chê, hack tuổi vô đối

Thời trang 06/11/2022 08:44

Không ít các cô gái cũng phải "học lỏm" bí quyết phối đồ từ bà mẹ u55 bởi gu thời trang trẻ trung, chuẩn mốt.

Sự đa dạng, hiện đại và luôn bắt trend luôn là sự quan tâm của các cô gái khi lựa chọn phong cách thời trang cho mình. Bên cạnh việc mix đồ cuốn hút và thanh lịch, hội chị em cũng mong muốn có được vẻ ngoài trẻ trung hơn mỗi khi diện đồ đi chơi, đi làm. 

Mới đây, một bà mẹ u55 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ bí quyết phối đồ mùa Đông trẻ trung, cực "hack tuổi" của mình. Nhìn phong cách thời trang thời thượng, chẳng khác gì những chị em 20-30 tuổi, ai nấy cũng phải trầm trồ, nhanh tay "học lỏm" ngay bí quyết. Hãy cùng tham khảo qua những outfit "vạn người mê" của bà mẹ u55 nhé!

Bà mẹ U55 khiến hội chị em đôi mươi thả tim rần rần với phong cách thời trang mùa lạnh sành điệu khỏi chê, hack tuổi vô đối - Ảnh 1

Cùng diện một kiểu áo len với con gái, bà mẹ U55 vẫn nhận được đông đảo sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc vì trông rất trẻ trung ở độ tuổi 55. Dù đã đến tuổi ngũ tuần nhưng chị vẫn sở hữu gu thời trang ấn tượng với cách mix&match tinh tế. Sự phối hợp giữa áo len cùng quần cạp cao màu be giúp vẻ ngoài trẻ ra hẳn vài tuổi. Thậm chí, khi so sánh cách mix đồ với con gái, nhiều người còn khen rằng bà mẹ u55 có phần trẻ trung, năng động hơn. 

Bà mẹ U55 khiến hội chị em đôi mươi thả tim rần rần với phong cách thời trang mùa lạnh sành điệu khỏi chê, hack tuổi vô đối - Ảnh 2

Thời trang mùa đông không thể nào thiếu những chiếc áo blazer dáng dài. Sự phối hợp tinh tế giữa màu sắc của áo và quần khiến trang phục thêm phần thời thượng, không tạo cảm giác rườm rà, rối mắt. Chiếc áo blazer dài màu sắc nhã nhặn chỉ cần phối cùng áo cổ cao màu trung tính bên trong đã giúp cơ thể giữ ấm mà còn vô cùng thời trang. 

Bà mẹ U55 khiến hội chị em đôi mươi thả tim rần rần với phong cách thời trang mùa lạnh sành điệu khỏi chê, hack tuổi vô đối - Ảnh 3

Để vẻ ngoài thêm phần nổi bật, chị em có thể lựa chọn thêm một số phụ kiện đi kèm như khăn choàng, túi xách,.. Với cách phối hợp phụ kiện tinh tế, phong cách thời trang của bà mẹ u55 đã "nâng cấp" rõ rệt.

Bà mẹ U55 khiến hội chị em đôi mươi thả tim rần rần với phong cách thời trang mùa lạnh sành điệu khỏi chê, hack tuổi vô đối - Ảnh 4

Chỉ là những thiết kế áo cardigan đơn thuần với chất vải tweed cổ điển, mang nhiều phiên bản màu sắc cũng có thể hô biến mọi nàng trở thành quý cô thượng lưu, giàu có trong tích tắc. Item này cũng rất dễ mặc, kết hợp vu vơ với chiếc áo thun, áo len mỏng, hoàn thiện với chân váy, quần jeans là đã có ngay 1 set đồ chuẩn đẹp.

Bà mẹ U55 khiến hội chị em đôi mươi thả tim rần rần với phong cách thời trang mùa lạnh sành điệu khỏi chê, hack tuổi vô đối - Ảnh 5

Từ lâu, áo cardigan đã có một vị thế không hề kém cạnh trong làng thời trang. Dường như chiếc áo khoác nhẹ này đã trở thành item không thể thiếu trong tủ đồ của biết bao cô nàng khi trời chuyển sang mùa lạnh. 

Áo cardigan dáng lửng thật ra có rất nhiều cách ứng dụng và bạn có thể dễ dàng mix nó với nhiều kiểu khác nhau. Chỉ cần cài cúc cẩn thận là bạn hoàn toàn có thể diện nó như một chiếc áo bình thường, mix cùng quần jeans là tuyệt đối trẻ trung. 

Bà mẹ U55 khiến hội chị em đôi mươi thả tim rần rần với phong cách thời trang mùa lạnh sành điệu khỏi chê, hack tuổi vô đối - Ảnh 6

Khi phối áo cardigan với áo cổ lọ, bà mẹ u55 đã hoàn toàn phủ lên mình sự sang chảnh đúng chất quý cô. Dù phong cách "kín cổng cao tường" nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Thường khi được phối với áo cổ lọ, chị em nên chọn loại áo Cardigan không quá dài và có gam màu trung tính trông sẽ sành điệu và ưa nhìn hơn. Đừng quên những phụ kiện đi kèm như trang sức nhỏ gọn, túi xách,... để trông cuốn hút hơn nhé!

Bà mẹ U55 khiến hội chị em đôi mươi thả tim rần rần với phong cách thời trang mùa lạnh sành điệu khỏi chê, hack tuổi vô đối - Ảnh 7

Thêm một item cực hút mắt cho các nàng là phối áo cardigan với sơ mi. Item này còn giúp chị em thể hiện khả năng "mix & match" độc đáo của mình. Có thể diện cùng với quần jean, quần âu, quần ống rộng hay các loại giày đi kèm.

Bà mẹ u55 sành điệu khi chọn những item có màu sắc nhẹ nhàng như quần be hoặc quần jeans với áo sơ mi trắng đơn giản bên trong. Để bộ trang phục không "nhạt nhòa", chị em có thể dùng thêm khăn turban làm khăn choàng hoặc làm phụ kiện tóc. 

Bà mẹ U55 khiến hội chị em đôi mươi thả tim rần rần với phong cách thời trang mùa lạnh sành điệu khỏi chê, hack tuổi vô đối - Ảnh 8

Với những ngày có thời tiết nóng hơn, chị em có quay lại với những trang phục mát mẻ hơn như áo blouse thắt nơ. Hầu hết các thiết kế blouse đều có chất liệu vải nhẹ mát, thấm hút mồ hôi tốt, thiết kế này khá phù hợp với các nàng công sở "bánh bèo", các nàng hoàn toàn có thể diện đẹp nhờ vào cách biến tấu cách thắt dây ở cổ áo.

Items này cũng khá dễ mặc và dễ kết hợp, đặc biệt các nàng công sở có thể kết hợp với nhiều items trong tủ đồ như quần âu ống suông, quần culottes hay các loại chân váy.

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Kiểu diện áo blazer mix quần âu đã "xưa như Trái Đất" rồi, đã đến lúc bạn hóa quý cô sành điệu ngay thôi!

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