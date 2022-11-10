Chị em muốn sở hữu vòng 1 săn chắc, ngăn ngừa chảy sệ, bỏ túi ngay 7 thực phẩm "cứu tinh" tuyệt vời này, nhất dáng nhì da, dưỡng nhan cực đỉnh

Ngực chảy xệ hoặc chảy xệ là những dấu hiệu lão hóa phổ biến. Trên thực tế, các yếu tố khác như mãn kinh, thiếu hụt estrogen, mang thai, béo phì và căng thẳng đều có thể làm trầm trọng thêm vấn đề này. Vẻ ngoài và sự tự tin của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu ngực bắt đầu bị xệ. Nhiều phụ nữ bỏ qua sự thay đổi này vì họ tin rằng nó là tự nhiên. Tuy nhiên, ít nhất bạn có thể kiểm soát nó ở một mức độ nào đó với một số loại thực phẩm.

Tập thể dục là một cách, nhưng chế độ ăn uống của bạn cũng đóng một vai trò quan trọng ngăn ngực chảy sệ. Có một số loại thực phẩm giúp làm săn chắc ngực, và có lẽ bạn nên cân nhắc.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm giúp làm săn chắc ngực chảy xệ của bạn:

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Đậu lăng, sữa và trứng là những thực phẩm giàu protein có thể giúp bạn săn chắc ngực.

2. Đậu

Đậu chứa nhiều chất xơ và ngăn ngừa chảy xệ ngực sau khi mang thai và do tuổi lớn, bằng cách duy trì thế hệ mô khỏe mạnh.

3. Nghệ

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Nghệ có đặc tính chống viêm, giữ cho lưu lượng máu lưu thông khỏe mạnh và trơn tru, đặc biệt là ở ngực phụ nữ sau khi cho con bú và ngăn ngừa ngực chảy xệ.

4. Quả mận

Chất chống oxy hóa chống lão hóa và chống ung thư có thể được tìm thấy trong mận, đào và việt quất. Những chất chống oxy hóa này cũng giữ cho các mạch máu mở, thúc đẩy lưu lượng máu trơn tru. Vòng ngực của bạn sẽ vẫn đầy đặn và săn chắc hơn nhờ lưu lượng máu khỏe mạnh.

5. Hạt và quả hạch

Để duy trì bộ ngực săn chắc, hạt bí ngô, hạt hướng dương, hạt lanh và hạt hồi có xu hướng nâng cao lượng estrogen tự nhiên trong cơ thể. Là một nguồn cung cấp protein và chất béo mạnh mẽ, ngoài hạt, các loại hạt cũng rất tốt cho kích thước ngực của bạn.

6. Rau họ cải

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Các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải và súp lơ trắng có phytoestrogen, estrogen và giúp duy trì bộ ngực khỏe mạnh. Hãy nhớ rằng rau lá xanh nên là một phần của chế độ ăn uống hàng ngày của bạn vì nó cực tốt cho toàn bộ cơ thể.

7. Cá béo

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Cá hồi, cá mòi, cá ngừ và các loại cá béo khác là những nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời. Chúng có thể hỗ trợ sửa chữa các tác hại do các gốc tự do gây ra, rất tốt cho việc nâng ngực chảy xệ. Trên thực tế, một số loại hải sản đã được chứng minh là có tác dụng tăng hormone sinh dục và khuyến khích sự phát triển của các mô vú.

Theo Healthshots