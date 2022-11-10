4 "chiến thần làm trắng" siêu đỉnh cho răng từ thực phẩm mà bạn nhất định sẽ cần

Răng là điều đầu tiên mọi người chú ý đến bạn. Khi bạn nói, cười, hàm răng của bạn luôn ở trong tâm điểm. Nó có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc về vệ sinh cá nhân của bạn và có thể có tác động lớn đến những người khác hình thành quan điểm về bạn. Trong tình huống như vậy, răng vàng và hôi miệng có thể rất xấu hổ.

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Hầu hết chúng ta đánh răng và dùng chỉ nha khoa hai lần mỗi ngày, nhưng nó không đủ để duy trì sức khỏe răng miệng tốt. Có một số thực phẩm bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để có hàm răng sáng bóng và nướu chắc khỏe.

Ớt chuông đỏ

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Vitamin C có trong ớt chuông đỏ giúp sản xuất collagen, một loại protein cấu trúc cần thiết cho sức khỏe của nướu và nó giữ cho nướu sạch sẽ, khỏe mạnh quanh răng. Các nghiên cứu cho thấy rằng lượng vitamin C thấp thường dẫn đến các vấn đề liên quan đến nướu răng như hôi miệng.

Sản phẩm từ sữa

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Các sản phẩm từ sữa như sữa chua, sữa, pho mát là nguồn cung cấp canxi, phốt pho và protein casein tuyệt vời. Nó cần thiết cho men răng chắc khỏe và giữ cho răng chắc khỏe.

Dâu tây

Trái cây màu đỏ này có thể làm ố áo của bạn, nhưng lại rất tốt để làm trắng răng. Dâu tây có chứa một loại enzyme gọi là axit malic, có thể làm cho răng của bạn trắng và bóng.

Cam và dứa

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Ăn trái cây có múi như cam và dứa cũng rất tốt cho sức khỏe răng miệng của bạn. Những loại trái cây chua này có đặc tính làm sạch và có thể rửa sạch mảng bám khỏi miệng một cách tự nhiên.

Theo Times of Inida

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