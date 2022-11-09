Sài mỹ phẩm mà da mãi chẳng đẹp, bạn có biết bí quyết nâng tầm hiệu quả khi chăm da chưa?

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra không? Đây là giải thích khoa học đằng sau nó!

Đôi khi, bạn bắt đầu một quy trình chăm sóc da mới với rất nhiều nhiệt tình và quan sát thấy một số khác biệt có thể nhìn thấy sau khi sử dụng sản phẩm. Nhưng vấn đề thường bắt đầu khi bạn quyết định ngừng sử dụng chúng hoặc chuyển sang một số sản phẩm khác! Bạn sẽ quay trở lại một vài rắc rối về da và vấn đề lại xuất hiện. Hiếm khi có một giải pháp trọn đời cho một vấn đề về da bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm nào một hoặc hai lần.

Hầu hết các sản phẩm chăm sóc da chỉ có thể ngăn ngừa hoặc chống lại ảnh hưởng tiêu cực từ bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. Chúng không thể mang lại sự thay đổi cho các chức năng bên trong cơ thể của chúng ta.

Số lượng melanin trong da của chúng ta quyết định màu sắc của da. Tế bào hắc tố ở lớp sâu hơn của da kiểm soát lượng melanin tiết ra. Hormone kích thích tế bào hắc tố (MSH) điều chỉnh các tế bào hắc tố trên da. Tuyến yên, ở đáy não của bạn, kiểm soát MSH.

Tất cả những điều này có vẻ quá khoa học và phức tạp, nhưng đây là cốt lõi của câu chuyện: Một tuyến nằm gần não quyết định màu da của chúng ta. Với điều này, liệu một loại kem bôi lên mặt có thể tiếp cận với não của chúng ta và ngăn nó tạo ra tế bào hắc tố không? Không đời nào! Nhưng nó có thể kiểm soát sắc tố? Đúng! Khi bạn thoa bất kỳ loại kem nào, nó sẽ loại bỏ các hắc tố dư thừa và kiểm soát các tế bào hắc tố, nhưng không có gì khác ngoài điều đó. Vì vậy, bạn có thể mong đợi một loại kem giúp bạn phục hồi sau sạm da và phục hồi làn da ban đầu của bạn, nhưng nó không thể làm sáng da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Với ví dụ này, rõ ràng là các sản phẩm chăm sóc da cần được coi là sản phẩm dành cho lối sống chứ không phải là phương pháp chữa bệnh thần kỳ. Vì vậy, hãy gắn bó với bất cứ điều gì phù hợp với bạn. Cố gắng nghỉ ngơi và xem liệu tình trạng mụn / nám / viêm da / gàu / rụng tóc của bạn có quay trở lại hay không nếu bạn ngừng sử dụng một số sản phẩm nhất định. Nếu không, có thể mối quan tâm là do thay đổi nội tiết tố tạm thời, thói quen thực phẩm, khí hậu, ô nhiễm hoặc căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu vấn đề quay trở lại, hãy cân nhắc sử dụng các sản phẩm có hiệu quả như người bạn đồng hành suốt đời của bạn! Đó là lý do tại sao việc chọn các sản phẩm sạch và tự nhiên trong khi cố gắng giải quyết các vấn đề về da của bạn là điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu bất kỳ sản phẩm nào phù hợp với bạn và giúp giải quyết vấn đề của bạn, bạn sẽ muốn sài nó lâu dài và không thay đổi nó.

Theo Femina